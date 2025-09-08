Cumbre negra en Cartagena en torno a Rosa Ribas

Cae la noche en la ciudad portuaria. La luz de las farolas ilumina el camino recto, mientras las sombras ocultan escenas y personajes a los que es mejor no reconocer. Las piezas están dispuestas sobre el oscuro tablero y, con ello, todo parece listo para un nuevo asalto; o, mejor dicho: para una nueva edición. Porque hoy arrancan –amén de esta literaria introducción– las jornadas de literatura negra, policíaca y de misterio, ‘Cartagena Negra’, que hasta el sábado coparán la agenda cultural de la localidad e involucrarán en todo tipo de casos aparentemente irresolubles a los más ávidos lectores de la Trimilenaria.

Y los encargados de servir esos casos serán, como cada año, algunos de los más reputados escritores del género, cada uno de ellos acompañado por su detective de cabecera. O detectives –en plural–, o derivados. Porque, por ejemplo, la comisaria Cornelia Weber-Tejedor, la reportera Ana Martí y la saga de los Hernández conformarán el séquito que siga a Rosa Ribas, quizá la gran protagonista de esta edición. Y es que la autora barcelonesa, responsable de novelas de éxito como El pintor de Flandes (2014) y de la tetralogía formada por Entre dos aguas (2007), Con anuncio (2009), En caída libre (2011) y Si no, lo matamos (2016), recibirá este año el Premio de Honor ‘Cartagena Negra’.

El acto de entrega del galardón tendrá lugar mañana, a partir de las 19.15 horas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, que ejercerá como sede tras varios años celebrando estas jornadas en El Batel. Ribas tendrá como anfitriona a la periodista Nazaret Navarro, que le hará una ‘entrevista negra’ con la que la organización, capitaneada por Francisco Marín, pretende «reconocer la trayectoria de una escritora que le dio una nueva dimensión a este género en España, publicando primero desde Alemania junto a Sabine Hofmann y, después, en solitario, creando una ya famosa saga de detectives familiares», explica el director del evento.

Además, Ribas se convertirá también en ‘madrina’ de los nuevos autores del género, pues tras este homenaje se procederá a la entrega de otro premio, el ‘Icue Negro’, que reconoce al mejor debut noir nacional. En su séptima edición, los finalistas son: Miguel Castro Pereiro, con Los que ya no están; Rosa Huertas, con El vértigo de los suicidas; Juan Moreno Lorite, con Los huesos del gato, y Ernesto Tubía Landeras, con R. Los cuatro protagonizarán previamente –desde las 18.00 horas– una mesa redonda, moderada por el propio Marín, en la que hablarán sobre sus obras.

Jorge Díaz, Teresa Cardona y Pedro Martí son otros de los invitados más destacados

El otro gran reconocimiento de estas jornadas es el Premio de Novela ‘Cartagena Negra’, que alcanza este año su novena edición. En esta ocasión, su entrega centrará la clausura del festival, el próximo sábado, desde las 19.30 horas. Como curiosidad, este vez los aspirantes son solo tres: Paco Gómez Escribano, con Después de la derrota; Benito Olmo, con Tinta y fuego, y Carlos Bassas, con Luna. Como los debutantes, también mantendrán un encuentro, esta vez moderado por uno de los suyos, el también autor Antonio Parra Sanz, y lo harán después de la concesión de otra distinción: la que concede el festival junto a la editorial Knowmadas Books, el Premio de Novela ‘Philip Marlowe’, que se estrenó en 2024. Con el objetivo de descubrir nuevos talentos, el ganador este año es Hotel California, de Salva Alemany.

Otros invitados

Pero Cartagena Negra es mucho más que sus premios. También hay organizada una serie de presentaciones al uso con personalidades de la talla de Teresa Cardona, que regresa mañana a estas jornadas (19.30 horas) con A la vista de todos, y Pedro Martí, que hará lo propio con La mala hija el viernes desde las 18.30 horas. También hay previstas un par de ‘presentaciones cruzadas’: el jueves (18.30 horas), de Los amigos fieles, de Javier Rovira, y de Gomes y Cía, de Antonio Parra Sanz, y el sábado (17.00 horas), de Asesinato en la casa rosa, de Arantza Portabales, y de Pudimos ser héroes, de Graziella Moreno. Y el festival saldrá del Luzzy el viernes para recibir a Mariano Sánchez Soler en la Librería Santos Ochoa, desde las 12.30 horas (vendrá con El leñador debajo del brazo), y también el sábado, cuando Julio César Cano presente su Corazón en silencio en Café Lab a esa misma hora.

Por otro lado, el festival cuenta con un club de lectura que mañana se centrará en Ana que fue pop, de Rafael Luján –el encuentro está previsto a partir de las 17.00 horas en el Luzzy–, y, el miércoles –en idéntico horario– en El espía, de Jorge Díaz, parte del exitoso trío Carmen Mola. El jueves le llegará el turno a Estela Chocarro con La mujer del pantano y, el viernes, a José Ramón Gómez Cabezas con La verdad es un vaso vacío, y ambas citas serán, de nuevo, a las cinco de la tarde.

Este año, solo tres autores se disputan el principal premio de novela del festival

La organización también ha preparado, como suele ser habitual, una serie de mesas redondas –al margen de las de los premios– con las que profundizar en cuestiones como si estamos ante una nueva era para la literatura negra, con José Luis Correa, Santiago Álvarez, Félix G. Modroño y el propio Carlos Basas (miércoles, 18.30 horas), o una dedicada a ‘Sagas que dejan huella’, con Elia Barceló, Félix García Hernán y Empar Fernández (viernes, 19.30 horas). Además, el jueves, a las 19.30 horas, habrá una presentación especial de la reedición de Misión Estambul (1954), de José Luis Castillo-Puche, en la que intervendrán Paco López Mengual, José Belmonte y Liborio Ruiz Molina.

Más actividades

También cabe señalar que hoy, a las 18.30 horas, tendrá lugar el primer acto abierto al público de esta edición: la proyección de la película Melodie en sous-sol (Henri Verneuil, 1963), con posterior coloquio a cargo de la Alianza Francesa de la ciudad, y también que, de martes a viernes, se proyectarán los finalistas del certamen de cortos de estas jornadas, cuyo ganador se conocerá el sábado. Del mismo modo, el viernes tendrá lugar el concurso de microrrelatos en vivo ‘Deje aquí su sombrero’, en Mister Witt Café a partir de las 22.00 horas, y viernes a las 21.30 horas se presenta, en este mismo local, el fanzine Noirgena.

Por último, Cartagena Negra volverá a trabajar este año con el Centro Penitenciario Murcia I y, esta tarde, a las 17.00 horas, el Luzzy acogerá un taller exprés de ‘lectoescritura’ para internos a cargo de Jesús Boluda del Toro, mientras que para el domingo 28 hay previsto un cineforum negro en la prisión de El Palmar.

En definitiva, un completísimo programa que invita a adentrarse en esas truculentas sombras de las que hablábamos al principio de este artículo pero, sobre todo, en las páginas de los libros más destacados de un género cada vez más en boga.