La Filmoteca Regional cerrará el año apostando por el patrimonio audiovisual

Antes de que comience el año 2026, la Filmoteca Regional ‘Francisco Rabal’ cortará la cinta inaugural de unas instalaciones que, además de permitir mucho más a su equipo, supondrán una confirmación de la apuesta que esta institución hace por el patrimonio audiovisual murciano. En concreto, se trata de una sala de depósito para la conservación de películas de celuloide, un laboratorio de preservación, tratamiento y limpieza de películas y un laboratorio de copiado y captura digital de los rollos de película restaurados. Estas nuevas instalaciones y equipos «permitirán avanzar más en recuperar material audiovisual doméstico de interés histórico y cultural, dotar a la Filmoteca de un archivo representativo de la memoria visual de la Región de Murcia y fomentar la participación ciudadana en la conservación del patrimonio audiovisual», explicó la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, durante la presentación de su programación para el último trimestre de 2025.

La apuesta de la ‘Filmo’ por restaurar y archivar la memoria del cine murciano no es nueva, pero no deja de avanzar. A estas nuevas instalaciones, además, se suma una sala de exposición permanente dedicada a la historia de la proyección cinematográfica en la Región de Murcia. Este espacio será posible gracias a la donación de Miguel García, operador jefe de cabina de la Filmoteca, que ha cedido, entre otros, seis joyas: seis proyectores de 35 mm procedentes de antiguos cines murcianos.

Difusión

La otra parte necesaria para mantener viva la historia, además de recuperarla y almacenarla, es difundirla. Por eso, en su nueva programación –que hasta finales de año incluye 22 ciclos y más de 170 títulos– la sala de la Plaza Fontes proyectará diversas obras de firma murciana.

Dentro del ciclo Realizadores murcianos podrán verse estrenos de aquí como ¿A mí quién me cuida? (2025) de María Montoya y David Perea, Mr. Nadie (2025) de Miguel Ángel Calvo Buttini y varias selecciones de cortometrajes –de la Universidad de Murcia, del CreaMurcia 2025, y de creadores locales seleccionados–, además del documental Volar sin alas: Juan de la Cierva y la serie Jódete Jorge de José Antonio Valera. Por su parte, en el ciclo ‘Región de Murcia: plató de cine’ se proyectará este trimestre El instinto (2024) de Juan Albarracín.

Otros ciclos

Clásicos, cine de actualidad, de nuestras fronteras, de más allá de ellas... Los ciclos que ha preparado la Filmoteca para organizar su programación hasta finales de año, tras el éxito de la iniciativa de cine de verano ‘Cine bajo las estrellas’, cuentan con programación para todos los tipos de espectador.

Se proyectarán 23 largometrajes de Clint Eastwood, la retrospectiva del alemán Rainer Werner Fassbinder contará con 14 películas, mientras que el ciclo ‘Bergman inédito’ se compone de tres filmes del guionista y director sueco.

Sin embargo, el ciclo con más títulos es el que lleva por nombre ‘Imago Civitas’. Programado con motivo del XXV Congreso Nacional de Historia del Arte, contempla prácticamente un siglo de cine, abarcando desde Metrópolis (1927) de Fritz Lang y Berlín, sinfonía de una ciudad (1927) de Walter Ruttmann –ambas se proyectarán, por cierto, con música en directo– a The Brutalist (2024), de Brady Corbet, o Megalópolis (2024) de Francis Ford Coppola.

El ciclo ‘Filmo en familia’, uno de los más queridos, contará con una quincena de títulos para toda la familia, entre ellos clásicos de aventuras de Steven Spielberg como En busca del arca perdida, Indiana Jones y el templo maldito e Indiana Jones y la última cruzada.

Además, el ciclo ‘Panorama de actualidad’ ofrecerá algunos largometrajes que en el último año han generado revuelo tanto en los festivales como en la crítica y los aficionados. Entre ellas, Sirat. Trance en el desierto (2025) de Olvier Laxe –reciente candidata a representar a España en los Oscar–, Black Dog (2024) de Guan Hu, A la deriva (2024) de Jia Zhangke, y Un simple accidente (2025) de Jafar Panahi.

La programación detallada y en su extensión completa de septiembre a diciembre ya está disponible en la web de la Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’.