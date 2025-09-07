Alex O´Dogherty: "Los humoristas estamos aquí para robarnos unos a otros"

Uno de los rostros más representativos de la comedia española llega hoy a Murcia. O vuelve. Álex O’Dogherty (Cádiz, 1973) presenta esta tarde en el Romea su nuevo show, Palabras mayores, y lo hace en el marco del ciclo ‘Teatro en Feria’, que abre la temporada escénica. Se trata de un show que, según su autor, rompe con la estructura tradicional del monólogo e incluye una retahíla de secciones que huyen de la improvisación imperante en la comedia actual.

Si algo tiene de especial este ilustre personaje gaditano, pero con apellido irlandés, es la capacidad de adaptación a las labores más dispares: desde escribir monólogos hasta componer bandas sonoras, sin dejar de lado su faceta actoral, que le ha llevado a ser dirigido por Ridley Scott y a morir en brazos de Viggo Mortensen. Y el éxito cosechado en su anterior gira, Imbécil, le hace seguir tomando el diccionario como rehén para elaborar comedia a partir de las palabras.

Espectáculo Hora: Hoy, 20.00 horas. Lugar: Teatro Romea, Murcia. Precio: 16 euros.

¿Con qué sorprenderá al público esta vez?

Esta vez presento mi nuevo espectáculo, Palabras mayores, que puede verse como una segunda parte de Imbécil. Hasta ahora, mis shows siempre trataban un solo tema y luego pasaba a otro proyecto distinto, como con Y tú, ¿de qué te ríes? o El amor es pa ná. Pero en Imbécil se quedaron muchas cosas que no pude incluir y tenía ganas de seguir explorando el enorme mundo de las palabras. Así que con Palabras mayores continúo con la misma temática, pero desde un enfoque diferente: es más gamberro, más loco, más desestructurado. Seguimos hablando de palabras y de cómo nos afectan, pero esta vez más centrado en las opiniones no solicitadas, que hoy en día están por todas partes.

En su anterior espectáculo pedía al público palabras locales. ¿Recuerda alguna que le haya marcado?

Me acuerdo de muchas porque acaba de salir publicado un libro en el que recopilo todas esas palabras. Además, en este espectáculo he creado un juego llamado El juego de las palabras de aquí, donde saco a dos personas del público para que adivinen si conocen o no esas palabras «de allí». Pero bueno..., una de mis favoritas es ‘arrunsaera’, que me dijeron en San Miguel de Salinas (Alicante) y significa columpio. También me hace mucha gracia ‘cagabandurria’.

¿Existen las palabras mayores y menores? ¿Palabras como ‘algarabía’ serían mayores y ‘random’ o ‘crush’ menores?

[Ríe] No necesariamente. Que una palabra sea más reciente no la hace menor. Esa diferencia entre jóvenes y mayores siempre ha existido. Cuando yo era joven, usaba expresiones propias de los ochenta como ‘nasti de plasti’, ‘la cagaste Burt Lancaster’ y otras que ahora suenan ridículas, pero en su momento nos diferenciaban de los mayores. Esto ha ocurrido desde que existe el lenguaje. Seguro que los jóvenes romanos usaban palabras que sus mayores no entendían. Algunas palabras cuajan y permanecen en la sociedad y otras se convierten en modas pasajeras.

Hay tantas palabras que ni siquiera conocemos nuestro idioma en su totalidad.

Justamente esta aventura me ha llevado a recopilar más de 1.500 palabras que ahora están en ese libro que he mencionado, titulado Palabrerío ibérico. Tenemos también un Instagram donde subimos palabras y la gente puede seguirnos y participar enviándonos términos, porque aunque se usen solo en casa, ya existen. No dependen de la RAE, que es una institución que solo se dedica a recopilar palabras, y no significa que una palabra sea mejor o peor por estar en su diccionario.

¿No cree que la RAE dicta lo que se puede o no decir?

¿De verdad crees eso? No estoy de acuerdo. La RAE solo recoge las palabras, no impone lo que debes decir. Hay mucha gente que se queja cuando una palabra se incluye, pero eso no la hace más válida. Otros diccionarios tienen palabras que no están en la RAE y viceversa. Cuando hacía este diccionario, lo primero que hice fue buscar las palabras en la RAE y, si no estaban, las buscaba en diccionarios locales. Hay muchas palabras que no aparecen en la RAE, pero si se dicen en tu comunidad, tu barrio o pueblo, y son igual de válidas.

Hay mucha teoría en torno a las palabras. ¿Choca esto con la moda actual de monólogos improvisados? ¿Se siente una rara avis?

No, porque la moda no es la norma. Hay mucha gente que sigue trabajando con guion. Es cierto que ahora están de moda los espectáculos sin texto, en los que uno se arriesga a que el público le aporte lo que necesita y, si sale bien, queda algún vídeo bueno para Instagram. A mí me da igual lo que hagan los demás, yo hago lo que me gusta. Vengo del teatro y me considero actor antes que monologuista, por eso mis espectáculos tienen ese toque teatral. Cuando alguien viene a verme, podrá gustarle o no, pero no podrá decir que no me lo he currado. Son muchas horas de trabajo, estudio e investigación.

¿El cómico de ahora se ha cansado de trabajar?

[Ríe] Lo bueno de la comedia en España hoy en día es que hay tantos cómicos y tanta variedad que, como público, tenemos una suerte inmensa de elegir lo que queremos ver. Pero también hay que tener claro algo: es literalmente imposible gustar a todo el mundo. Sí, hay cómicos que no escriben guion, que improvisan mucho, y con el tiempo veremos cómo evoluciona esa moda. Yo, que consumo mucha comedia, veo gente que hace esto y no siempre me parece que lo hagan bien. Pero luego están otros como Galder Varas o Juan Dávila, que me parecen brillantes. Se inventan soluciones muy difíciles para salir del paso, y eso es muy complejo. Eso sí, no están brillantes en todos los momentos, pero los que lo hacen bien, triunfan. Luego están los que intentan imitarlos y mueren en el intento.

¿La comedia se estudia o sale de manera innata?

Inevitablemente, cuando uno ve algo, está estudiando. Si eres cómico, no necesitas sentarte con gafas y libreta para tomar notas; estudiar es simplemente observar. Así como quien quiere aprender cine debe ver muchas películas o quien quiere escribir debe leer muchas novelas, el que quiere hacer comedia debe empaparse de comedia. Yo, sin exagerar, puedo ser de los cómicos que más va a ver a otros cómicos. Además, voy casi todos los veranos al Festival de Edimburgo, donde viene comedia de todo el mundo. Se aprende un montón y se cogen ideas: aquí estamos para robarnos unos a otros.

Siempre me ha parecido interesante que termine el espectáculo y baje a hacerse fotos con el público.

Y siempre lo haré. Soy un artista de a pie desde mis inicios en 1997, cuando hacía teatro en la calle. También he tocado música en el metro y me gusta ese contacto directo con la gente. Además, vendo merchandising porque es otra forma de ganarme la vida, que también está bien. La gente valora mucho poder ver al artista en persona y no cuesta nada pasar 15 o 20 minutos con ellos después de cada función.

Usted es un artista multidisciplinar. ¿Ahora mismo tiene algún proyecto fuera de la comedia?

Claro, ahora estoy con el documental De todos lados un poco, que estrenamos hace poco en el Festival de Málaga y que llegará a los cines este mes de septiembre. Es una película sobre la historia de mi familia, de mi apellido, pero también habla de muchas otras familias. Cuenta cómo, si todos investigáramos un poco en nuestros ancestros, veríamos que todos somos de todos lados, y que la xenofobia o el racismo no tienen sentido. Es un homenaje a mi padre, que fue quien investigó toda esta historia. Espero que, además de a los cines, pueda llegar a alguna plataforma y que lo vea todo el mundo.