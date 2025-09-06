‘Querido Antonio’, tus amigos no te olvidan

Y, al final, todo ese cariño se hizo patente. O visible para el gran público, porque perceptible y manifiesto ya lo era, incluso, antes de su muerte (el 21 de marzo del pasado año). La cuestión es que, durante los últimos meses, sus amigos han estado trabajando para materializar todo ese amor y, por qué no, admiración: unos lo han hecho con la palabra, aprovechando sus dotes para la escritura, y otros, de la forma en que él mejor se expresaba; esto es, a través del arte. Y lo han hecho, además, con sus lienzos, con sus pinturas, sus pinceles..., con todo eso que Antonio Ballester (1952-2024) dejó en su estudio tras su partida y que su viuda, Lola Paz, repartió entre los íntimos de su marido.

La cuestión es que, lo que al principio parecía tan solo un pequeño gesto de su esposa con sus amigos, fue tomando forma de la mano de Vicente Martínez Gadea. Porque primero había que definir quiénes eran los verdaderamente merecedores de último guiño de Ballester y, segundo, porque eso –que no fue tarea sencilla– implicaba, una vez elaborada de lista, reunir a los artistas para hacer el reparto. Al final fueron unos treinta y..., bueno, ya se sabe lo que pasa cuando juntas a tanta gente creativa y, encima, les das herramientas para ponerse a imaginar. Y, claro, con ese material todos querían rendir homenaje a su querido Antonio.

De hecho, el resultado es Querido Antonio, la muestra que este viernes inauguró la nueva temporada expositiva en el Almudí de Murcia. Cuenta Martínez Gadea que no necesitaban tanto, pero la implicación del Ayuntamiento –y, en concreto, del alcalde, José Ballesta– ha sido realmente notable: «Mientras nosotros pedíamos una semanita en cualquier lado, ellos nos han dado casi dos meses y con el palacio a nuestra entera disposición», explicaba hace unos días a esta Redacción. Y así ha sido, pues estas obras ocupan tanto la planta baja como la primera, y allí podrán visitarse hasta el 26 de octubre.

Para ser precisos, a pie de calle se exhibe la colección principal, que incluye una escultura de Ana Martínez realizada con retales encontrados en el estudio del homenajeado; un mosaico de Marcos Salvador Romera que recuerda a su padre, el también artista Mariano Ballester; un vaciado de sus propias manos que le hizo, en vida, Chelete Monereo; un cuadro con sus lápices –directamente pegados sobre el lienzo– a cargo de Severo Almansa, y un retrato firmado por su primo, el fotógrado Juan Ballester, entre otras piezas (y artistas). También algunas obras icónicas del protagonista, como Otto y su moto y las cuatros cabezas totémicas de la serie Robot.

En cuanto a la primera planta, esta recoge las intervenciones de estos mismos creadores sobre una serigrafía inédita de Ballester, hallada en su estudio durante la selección del material a entregar a sus amigos. Se trata de un complemente idóneo para lo presentado abajo, donde, así como la última obra realizada por el añorado artista, también hay otra pieza suya que ayer vio la luz por vez primera: se trata de una pintura inacabada que se ha encargado de concluir el propio Martínez Gadea (por petición expresa de su viuda). Y el polifacético arquitecto y diseñador también escribe en un cuidado catálogo editado para la ocasión y que incluye las obras del proyecto y los textos anteriormente citados, que añaden a otro buen puñado de amigos a este homenaje, como nuestro compañero Ángel Montiel.

De hecho, él fue uno de los que no quisieron perderse esta emotiva inauguración, que, además de con la práctica totalidad de los artistas implicados –junto a los ya citados, por el Almudí se pasaron Pedro Cano, Ángel Haro, Alfonso Albacete, Miguel Fructuoso, etc.–, así como con otros amigos de Ballester –como el filósofo Francisco Jarauta, el exconsejero José Manuel Garrido y el galerista José López Albaladejo, ‘Larry’– y, claro, con algún que otro representante público, como el propio Ballesta, el acto contó con la participación de la propia Lola Paz. Al fin y al cabo, ella es, en germen, la gran responsable de colectiva; a su vez, merecido homenaje a su marido y un regalo para todos los murcianos.