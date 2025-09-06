Palmas de tango en la tercera de feria de Calasparra

El primero de la tarde fue recibido con pitos por su escasez de presencia y trapío. José María Trigueros se vio un poco desbordado en el saludo capotero. Un novillo así no es para entrar dos veces al caballo. El de Javalí puso voluntad y entrega ante un novillo sin condiciones resultando su brega deslavazada, sonando incluso algunas palmas de tango y molestando también el aire. Media tras pinchar en lo alto. Dos avisos. Pitos.

Más hechuras su segundo, bien armado y que no propició el lucimiento de Trigueros en la suerte inicial. En varas, dos puyazos enormes y otra exhibición de cómo se hace la carioca. Si un público entendido y respetuoso como el de Calasparra se toma la lidia a cachondeo, cantando y haciendo palmas de tango, está claro que algo no va bien. Trigueros casi repitió la faena anterior, aunque el murciano sí que se paró en un par de ocasiones, sin continuidad y reculando una y otra vez ante las tarascadas del novillo. Muy mal con la espada, con aviso y pitos. Aplausos al novillo

Un poco mejor presencia, sin pasarse, el primero de Mario Arruza, al que saludó con soltura en los medios. Se desmonteraron Roque Vega y Alberto Mínguez en banderillas. Buen comienzo con la muleta, en derechazos profundos, a media altura, tandas que repitió por el mismo pitón. Al natural destacaron dos soberbios muletazos y el de pecho. Faena que hubiera tenido más altura si baja las manos y mueve menos los pies, abrochándola con ayudados. Estocada ladeada al tercer intento. Aplausos al novillo. Ovación con saludos.

En su segundo, Arruza intentó estirarse con el capote ante las acometidas del novillo que había saltado al ruedo con alegría y codicia. En varas metió los riñones y empujó tanto que a punto estuvo de echarse a picador y caballo a los lomos. En banderillas se desmonteraron Álvarez y Pacheco. Con la muleta Arruza y ante un toro que tenía media embestida por lo menos lo intentó, aunque fuera una faena de trazo deslavazado por las condiciones de embestida del novillo. Pero el público se lo agradeció con aplausos por su decisión y firmeza. Pinchazo y estocada, y sin atino en los numerosos descabellos. Aplausos y saludos, tras aviso.

Descarado de pitones y algo canijo de presencia y que tuvo a su merced al toledano Miguel Serrano en el capote, obligándole a buscar las tablas. En la muleta el mismo recital, sin pararse en la cara del toro ni probarlo, se ve que algo raro le vio al novillo porque no dejó de correr alrededor suyo. Dejo estocada al segundo intento, escuchando pitos y aplausos para el novillo.

Vibrante con el capote Serrano en tres o cuatro verónicas y la media, ante un novillo que acometía con codicia. Dos puyazos largos carioca incluidos, acusando el castigo. Algo más confiado pareció el toledano en el inicio de su faena de muleta, cruzándose y probando por ambos pitones, aunque no duró mucho, moviendo los pies para alejarse del novillo. Concluyó de un bajonazo. Pitos.

El ganado, desiguales de presentación, aplaudidos el segundo, el tercero y el sexto.