Inma G. Pardo: Productora de arte con la cámara y sobre el escenario

Me ha resultado casi imposible exponer una mínima exaltación hacía Inma sin el temor de no permitirme editar un texto cargado de admiración. Ojo, no soy yo de las que va haciendo reverencias gratuitas a quien no ha demostrado sobradamente su talento. Pero ella es más terrenal que todo eso y no admite adoración alguna. Hace todo lo que hace desde la pericia, honradez, seriedad y eficacia, porque no conoce otra manera de mostrarse artística y laboralmente al mundo. Y si la sabe, la tiene muy dominada.

En el transcurso de esta entrevista, las respuestas de la nueva miembro de mi banda han sido un factor civilizador en el sentido de un cambio: la belleza significa ser realista, práctica y tal vez sensata, sin dejarse llevar por fantasías o ilusiones desmedidas; ella es consciente de que ocupa un lugar en la cultura de esta Región por «hacer cosas» y hacerlas bien. Pero desde mi perspectiva de observadora fascinada por su obra, por su música, por sus textos y sobre todo por sus fotografías, me siento incapaz de no recurrir a la hipérbole.

Me cuenta que dónde más libre se siente es en el campo de la fotografía. En sus (sublimes) trabajos de captura social, periodística, musical o de edificación –ya que de un tiempo acá también edita sugerentes imágenes de arquitectura– impone criterio y una mirada sin agentes contaminantes externos. Se identifica con la fotografía, pues es en lo que invirtió todo el esfuerzo que conlleva ese estudio. Es su oficio, pero la faceta musical ha cobrado el mismo o más protagonismo a lo largo de los últimos quince años, tras el nacimiento de la encandiladora, desorbitada y fascinante banda que formó junto a su compañero Raúl Frutos, Crudo Pimento.

Qué necesario es aferrarse al universo onírico que es la creación cuando el mundo entero agoniza. Que necesario es Crudo Pimento.

«Mi compañero Raúl Frutos es quien compone y, previo a tener manager/sello, era yo quien contrataba los conciertos, hacía la comunicación, la promo, el mailing, el diseño... Tengo en cuenta todos los aspectos a la hora de lanzar un disco, más allá de vomitar tu micromundo al Universo, además del trabajo puro y duro. Y para Raúl he sido confidente, apoyo moral... Le di todo esto antes de convertirnos en pareja sentimental, el ímpetu que necesitaba para la creación de un nuevo proyecto. Esto es más valioso que tocar un bajo con todas sus cuerdas. Pero , volviendo a la composición, en Crudo Pimento llegamos a un punto común cuando estamos en desacuerdo en la forma, el sonido. Antes me daba la razón enseguida, ahora lleva más discusiones y energía hasta que..., finalmente, me la sigue dando».

Dice que los instrumentos DIY fueron el punto de partida del proyecto. «La filosofía inicial consistía en improvisar con lo que teníamos. Así tiramos de calabazas secas, palos de madera procedentes de una pala, sartenes, serruchos y la que da más identidad da al dúo: la lata de pimentón tuneada con hojas de sierra, imitando las rumba box o calimbas». También opina que «las cuerdas están sobrevaloradas»: «Apenas tocamos con una o dos en los bajos y guitarras».

Con el paso del tiempo el proyecto ha ido evolucionando: «El sonido del primer disco respondía a la música de raíz, era más accesible para amantes del blues, el rock and roll, la cumbia y el calypso. Veníamos de tocar con The Ben Gunn Mento Band, una banda de mento jamaicano para la cual se necesitaba impepinablemente esa instrumentación (para conseguir la sonoridad de la bandas que tocaban para los turistas que llegaban a Las Antillas y de artistas como Harry Belafonte o los Jolly Boys). Fuimos evolucionando y experimentando con otros géneros como la electrónica, el hip-hop, el metal o el progresivo, y requeríamos de instrumentación estándar que hemos ido incluyendo a veces por cuenta propia y, otras, a través de la incorporación de músicos de directo como José Luis López, AKA ‘Pepelu’, a los sintes y demás juguetes electrónicos, o el siempre presente Paco Frutos, con su aportación flamenco-latina.

Sobre trabajar, componer y actuar junto a tu compañero de vida, dice: «Es tan duro como bonito. Muchas discusiones, paciencia, rachas de estar arriba y abajo..., como en toda relación que se precie, pero multiplicado por 314. Yo soy un apoyo para él y él no baja la guardia para responderme a mí».

Me alegra infinito la sensación de respeto que Inma siente por parte de sus seguidores y de las gentes de esta Región. Y a su público nos encanta la emoción en la espera de un nuevo trabajo o de un directo. Nos han acostumbrado a ello y cada vez debe resultar más difícil, pero siempre lo consiguen.

Podría escribir eternamente sobre una mujer sin artificios, sin estrategias, pero con una educación y formación mayúscula. Una mujer encantadora, cuya sororidad me ha exigido la tarea de mirar desde otra perspectiva, sin imposición, porque cree que la belleza es subjetiva. Una productora de arte en el sentido hermenéutico del sonido y de la imagen.