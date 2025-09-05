Teatro en Feria: tres espectáculos para abrir la temporada teatral

Después del aplazamiento de la visita a Murcia de Faemino y Cansado -su espectáculo ha sido reagendado para el 17 de mayo-, hoy le tocará a El Langui abrir el curso escénico en el Romea con la que será la primera representación del ciclo ‘Teatro en Feria’, que cada año inaugura la programación de este espacio. En concreto, el rapero y actor sevillano dirige y protagoniza Campeones 2, la secuela teatral del exitoso filme de Javier Fesser.

Subtitulada como Si Lorca levantara la cabeza..., en esta comedia de Pedro Lendínez algunos de los protagonistas de la película -como los interpretados por Alberto Nieto y Gloria Ramos- tendrán que enfrentar un nuevo reto: si en aquella era formar un equipo de baloncesto bien cohesionado, en esta ocasión el objetivo es representar con éxito una obra del propio Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Por el camino descubrirán el valor del teatro, la poesía y la expresión artística como herramientas de inclusión y transformación.

Además, al reparto se une Claudia Fesser, hija del cineasta, quien interpreta a Claudia, una actriz a la que las cosas le van bien. Muy bien, de hecho. Sin embargo, ella siente que todavía no le ha llegado ese gran personaje que le podría encumbrar. Hasta que un día la suerte toca a su puerta: uno de los más grandes va a dirigir la que será su última película y el personaje principal lo ha escrito pensando en ella. Eso sí, el personaje tiene una discapacidad y, antes de tomar una decisión, el director quiere verla.

Claudia tiene tres semanas por delante antes de prepararse la prueba, y se le ocurre una idea: retomar su relación con Gloria, su prima con síndrome de Down. Crecieron juntas, pero ella desapareció de la noche a la mañana para cumplir su sueño y cree que Gloria la odia por ello. A su representante le parece una locura, pero Claudia le pide que confíe. Algo le dice que tiene que ser así.

De este modo, Claudia se reencontrará con Gloria diez años después, con la duda todavía de cómo la recibirá. El objetivo es unirse al grupo de teatro al que su prima asiste en el centro de ocio de su barrio; un grupo dirigido por Juan (El Langui) que también tiene una discapacidad y sabe muy bien lo que es la fama y sus consecuencias, pues en su momento pudo ser una estrella.

Para Claudia, todas las piezas parecen encajar. Sin embargo, no todo será tan sencillo. Y es que se adentrará en un mundo muy alejado de la superficialidad de la capital, y en el que solo vale la honestidad. Los ensayos de la obra, su pasado no resuelto con Gloria, Juan convertido en espejo de su propia existencia, las presiones de su representante y la prueba que puede marcar su destino harán que Claudia tenga que replantearse qué es el verdadero éxito en la vida.

Goteras

Producciones 099 y MIC presentan este sábado en el Teatro Romea de Murcia, en la segunda jornada del ciclo ‘Teatro en Feria’, la obra de Marc de la Varga Goteras. La obra, dirigida por Borja Rodríguez, está protagonizada por Álvaro Quintana, quien interpreta a Toni, un joven dramaturgo con un futuro prometedor. Pero, una noche cualquiera, aparecen unas goteras en su techo, y lo que debería ser un simple accidente doméstico, se acaba transformando en el momento más importante de su vida.

Y es que aquello le permitirá conocer a su vecino de arriba -interpretado por el veterano Fernando Albizu-, quien no es otro que... él mismo, solo que treinta años más viejo. Y las cosas no parecen haberle ido como el protagonista se imaginaba... Así que ambos se pondrán manos a la obra para itentar modificar aquello que ha fallado en el presente, para conseguir así el mejor futuro posible.

Palabras mayores

El popular y televisivo cómico Alex O’Dogherty regresa este domingo a Murcia con un espectáculo que es «todavía más imbécil que el anterior», lo cual ya es decir (teniendo en cuenta que aquel se llamaba Imbécil). Al nuevo lo ha bautizado como Palabras mayores, y asegura que es muy diferente a su predecesor y a todos los que ha hecho hasta el momento. Sobre todo porque ya no mide las palabras, y lo mismo te habla de su propio entierro, de chistes en momentos inapropiados o de la IA y que te hace un rap o un romancero. En fin, un espectáculo completísmo y para partirse de risa.