La sala Mamba acoge este sábado 6 la segunda edición de Código Bushido, la liga de batallas escritas más importante de España. Una disciplina, la de estas batallas, que está creciendo a pasos agigantados: en Argentina, Liga Bazooka está llenando estadios y consiguiendo millones de impresiones; en México se llenan salas de más de 5.000 personas, y en España hay un potencial enorme, tal como demostró la primera Código Bushido, que generó más de 4 millones de impresiones en todos los canales.

Sábado 6 Sala Mamba, 20:00 20€ (+ gastos); entrada en taquilla: 25€

Tras el éxito del primer evento, celebrado en Madrid en junio de 2024, esta vez vuelven a debutar varios perfiles top del panorama nacional. En esta edición hay 3 debuts en la disciplina: 2 OGs de las batallas de freestyle como Teko y Joanarman, y el rapero Franco Carter, muy reconocido por ser uno de los impulsores del subgénero drumless en España. Además habrá una estelar internacional: Eptos Uno (México) vs Big Soul (Argentina), dos de los mayores exponentes de la disciplina en habla hispana actualmente. Bha y Sawi Elekipo se disputan un puesto en el top de batallas escritas de España tras su buen debut en la primera edición, mientras que Hander medirá su pluma tras debutar en BC Liga de Batallas en Mexico, contra un Keyblade que viene pisando fuerte en el underground de España.

El evento, patrocinado por Red Bull y Libera Telecom, no se emite en directo en streaming; quien quiera vivirlo tendrá que acudir a la Sala Mamba. Habrá 6 batallas en total y 2 showcases, de Erick Hervé y de Tweaz y Alex Orellana, y con Noult y Piezas haciendo de maestros de ceremonias. Un evento irrepetible, los primeros cimientos de una disciplina del mundo de las batallas raperas en España.