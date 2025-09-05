El Párraga invita a los murcianos a meterse de lleno en el enjambre

El Centro Párraga del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes abrió este jueves al público la instalación sonora Enjambre –Essaim, originalmente–, del artista francés Felix Blume, también grabador de campo e ingeniero de sonido. Hablamos de un creador de reputación internacional –ha realizado múltiples proyectos en México, Brasil y otros países de Latinoamérica– cuyas piezas sonoras se han transmitido en radios de todo el mundo y que, además, ha presentado su obra en numerosos festivales y exposiciones de alrededor del globo.

Su materia prima siempre ha sido el sonido y, en esta ocasión, no es diferente. Y es que Enjambre es una obra compuesta por 250 pequeños altavoces, y cada uno de ellos reproduce el sonido de una abeja volando. Suspendidos en el espacio de la Sala de Máquinas, estos dispositivos crean un paisaje vibratorio que invita a una experiencia de escucha que va del murmullo colectivo a la delicada voz individual. Al recorrerla, el visitante puede acercarse a estos pequeños seres, percibir la sutileza de sus movimientos sonoros y formar parte del enjambre.

Comisariado por Belén Vera, este proyecto de Felix Blume nace de una inquietud y la fascinación del artista por la multitud y el deseo de explorar cómo un grupo está hecho de múltiples individualidades. Así, Enjambre prolonga un camino que el creador ya había iniciado con proyectos como Rumores del mar, con el que instaló 150 flautas en el agua en Tailandia para que el visitante pudiera escuchar tanto cada instrumento como el coro total, o con Grillos de sueños, que presentó en Chile, donde trabajó con niños que criaban grillos, uniendo la observación científica y la escucha sensible.

Según explica el artista, la gestación de esta instalación sonora es un desafío técnico y poético, ya que supone aislar las voces del enjambre para después recomponerlo, haciendo audible tanto lo individual como lo colectivo. En la fase de preproducción, el equipo construyó un estudio especialmente diseñado para grabar abejas mientras se alimentaban, un proyecto que involucró al apicultor Dominique Hardouin y su colonia de abejas. Tras varias sesiones, grabaron unas 600 abejas y se seleccionaron alrededor de 250 registros que forman la obra.

La instalación de Blume se podrá visitar en la Sala de Máquinas hasta el 2 de octubre.

El artista

Felix Blume (Francia, 1984) usa el sonido como material principal en piezas sonoras, vídeos, acciones e instalaciones. Así, además de con el zumbido de las abejas y el canto de los grillos, ha trabajado, por ejemplo, con los pasos de las tortugas. Y a menudo su proceso creativo es colaborativo, involucrando a comunidades locales y usando el espacio público como contexto de experimentación y presentación.

Su práctica abarca una comprensión extendida de la escucha, invita al público a prestar atención a lo imperceptible y facilita el encuentro con lo/as otro/as a través del sonido. De hecho, a menudo dice que explora las narraciones que las voces transmiten más allá de las palabras.