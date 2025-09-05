El Otro Paraíso: evocando el sonido de los 90

Tras la publicación de los singles “Vuelven solas”, “No quiero vivir sin luz” y ”Misión cumplida”, El Otro Paraíso - Marian Sanz (voz y guitarra), Pilar Aparisi (bajo y coros), Jose Salinas (batería), y el surcoreano Taewon Choe (guitarra solista y coros)-, una de las grandes bandas murcianas de indie rock emergentes (algunos de sus miembros han pasado por grupos como The Yellow Melodies o Dolores Pain), presentan en directo su primer álbum: “Cómo acabará este viaje”, autoproducido en varios estudios, grabado y masterizado por Pepe Marsilla en Mia Estudio (aunque el tema titular lo produjo Anto Planes en Icónita Lab). Han colaborado además diversos músicos: Cristina Sanz (piano en “Síndrome de Stendhal”); Pedro Palomar, Antonio Peñalver y Óscar Losada (guitarra, bajo y batería en “No deshagas tu error”).

Sábado 6 Sala Musik, 21:30 h 8/10 euros

El álbum, lleno de humor y ligereza, aborda la introspección (“No quiero vivir sin luz”, “Día 10”) o la mirada social en forma de himno liberador (“Vuelven solas”, o relatos emocionales complejos (“La noche entre las noches” -historia de una infidelidad femenina-, “No deshagas tu error”, de rabia desgarradora tras una relación tóxica).

El sonido de El Otro Paraíso está construido sobre la música que han amado toda su vida, evoca el estilo independiente de los 90 (The Cranberries, La Buena Vida, The Breeders), conectando lo personal, la conciencia colectiva y la emoción para crear un vehículo narrativo lleno de detalles literarios. El estilo de El Otro Paraíso muestra un tira y afloja entre lo áspero y lo tierno; estas canciones cuentan historias vívidas y viscerales, son obra de una artista sumamente talentosa con un apetito voraz por todo tipo de músicas y exploraciones creativas. En palabras del propio grupo, “Cómo acabará este viaje”, “consiste en un recorrido que va de la herida a la luz, con una mirada tanto personal como social y universal, profundamente conectada con el presente”. Sus armonías deslumbrantes y su lirismo mordaz trascienden las expectativas del género.