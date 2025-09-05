Arte
Manuel Ángel Lema invita a despertar su imaginación a los visitantes del Luzzy
Las obras del artista, en las que apuesta por el realismo mágico, protagonizan la primera muestra de la temporada en el centro cultural
L. O.
El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena ha inaugurado ya su temporada expositiva. Y lo ha hecho con Imágenes para reflexionar, una propuesta de Manuel Ángel Lema que invita al espectador a despertar su imaginación. La muestra se podrá visitar gratuitamente en la sala de exposiciones Carlos Gallego hasta el próximo 3 de octubre.
«En esta colección busco mostrar la dependencia que tenemos de la naturaleza: formamos parte de ella y no podemos obviarla ni olvidarla», ha explicado el artista, que vuelve a apostar por el realismo mágico (una constante en su producción, al margen de las temáticas concretas). De hecho, cuestiones como el sueño, el desarraigo o la soledad también están presentes en la exposición.
Se trata de una amplia selección de cuadros de pequeño formato que el artista ha creado con óleo y acrílico para provocar emociones en el espectador: «es una obra ‘abierta’. Aunque los títulos vienen identificados claramente, me gusta que cada persona interprete las pinturas a su manera», ha añadido Lema.
