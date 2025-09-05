Manuel Ángel Lema invita a despertar su imaginación a los visitantes del Luzzy

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena ha inaugurado ya su temporada expositiva. Y lo ha hecho con Imágenes para reflexionar, una propuesta de Manuel Ángel Lema que invita al espectador a despertar su imaginación. La muestra se podrá visitar gratuitamente en la sala de exposiciones Carlos Gallego hasta el próximo 3 de octubre.

«En esta colección busco mostrar la dependencia que tenemos de la naturaleza: formamos parte de ella y no podemos obviarla ni olvidarla», ha explicado el artista, que vuelve a apostar por el realismo mágico (una constante en su producción, al margen de las temáticas concretas). De hecho, cuestiones como el sueño, el desarraigo o la soledad también están presentes en la exposición.

Se trata de una amplia selección de cuadros de pequeño formato que el artista ha creado con óleo y acrílico para provocar emociones en el espectador: «es una obra ‘abierta’. Aunque los títulos vienen identificados claramente, me gusta que cada persona interprete las pinturas a su manera», ha añadido Lema.