Lemon Pop, pionero y referente

Murcia recibe con los brazos abiertos la 29ª edición del festival Lemon Pop, del 4 al 13 de septiembre de 2025, pionero en la escena musical española y referente para muchos festivales que hoy ocupan la primera línea, tan querido por los aficionados como menospreciado por las administraciones. Se trata de una de las citas imprescindibles para los seguidores de la música independiente y derivados, esperado reencuentro por su fidelizado público.

La terraza de Los Molinos del Río acogerá la fiesta de presentación y un par de actuaciones; además tanto en La Yesería como en Cooperativa Ítaca se podrá disfrutar de unos shows muy especiales y casi únicos, al igual que el showcase que ofrecerá el líder de Estrella Fugaz (proyecto musical del toledano Lucas Bolaño, entre folclore y electrónica) en Locoloco Vintage.

Quizá el cambio más significativo sea que los tres días centrales del festival se trasladan al Auditorio Murcia Parque (jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de septiembre), abandonando el habitual Fofó. Todas las actividades serán de acceso gratuito hasta completar aforo, excepto el concierto de León Benavente (25€), con Sistema Nervioso (ganadores del Creamurcia Pop-Rock 2024) como invitados, el sábado 13 de septiembre.

Sistema Nervioso definen lo suyo como pop de frikis, y en sus divertidos directos hay espacio para un buen pogo coreando estribillos, pero escapan de los convencionalismos de una banda de rock al uso, buscando experimentar con géneros que les encantan (post-punk, new-wave, synth-pop, noise...), influidos por Car Seat Headrest, LCD Soundsystem, Perro o Golpes Bajos).

El 29º Lemon Pop arrancó este jueves en los Molinos del Río con la fiesta de presentación y el concierto de Luis Prado & Band. Esa será también la ubicación de los conciertos de Higinio (martes 9) y Gallopedro (miércoles 10), siempre con entrada libre hasta completar aforo. En Cooperativa Ítaca actúa este viernes A Mares, mientras que en La Yesería tocará esa misma noche Caracazador.

Graduados en underground

El lunes, la Filmoteca Regional exhibe el documental “Los Negativos. Graduados en Underground” (20,30h). En el cartel del festival destacan León Benavente como cabeza de cartel, o Crocodiles, banda de culto que llega desde San Diego. También estarán Cala Vento, Parquesvr, Tito Ramírez, Los Bengala, Al Dual, Luis Prado & Band, Estrella Fugaz, Pieles Sebastian, Carmesí, A Mares (tras presentar Estación del Norte en la sala de exposiciones del Almudí, esta vez recurre a un acústico especial, con invitados como Ruto Neón y Sissy).

Higinio ('los Housemartins españoles') presentarán su inminente Ep en 7", "Asuntos Propios", y Gallopedro. Surgidos de la repentina disolución de Bigote Chino, tienen previsto el lanzamiento de su primer EP para después del verano. El supergrupo murciano, montado por el ex teclista de Los Últimos Bañistas, Klaus & Kinski, Alexanderplatz, Bigote Chino..., se autodefine como un “conjunto musical de corte moderno”; así lo dicen en su instagram.

Por otra parte, la música de caracazador está llena de pequeñas fotografías del día a día, de lugares bellos, a veces tristes, otras tremendamente excitantes, habitadas por él en primera persona. Su mirada es capaz de elevar a poesía un comedor con la mesa sin recoger o, invocando a Lorca, declararse a un amor nacido en el contexto de la generación z. En sus canciones hay reminiscencias de los sonidos del carnaval de Cádiz, pop minimalista, coros barrocos e influencias tan dispares como Sílvia Pérez Cruz, Sufjan Stevens, James Blake, The Blaze, o el proyecto de Zahara _juno, por supuesto. Zahara decidió ficharlo para su sello, G.O.Z.Z. Records, convirtiéndolo en el primer artista externo a su círculo. El segundo disco de caracazador, "REPÚBLICA ", es un viaje musical íntimo a través del amor y la vulnerabilidad, donde cada canción es un reflejo de las complejidades de una relación.

Sesiones en el Murcia Parque

Al Dual se ha convertido, por méritos propios, en uno de los músicos más reputados del rockabilly contemporáneo. Gracias a su virtuosismo y frescura a la guitarra, y a su manera de fusionar rockabilly con country y blues, goza de reconocimiento en la escena internacional como maestro del rock and roll clásico.

Artista de musicalidad extraordinaria, el murciano es un artesano que sabe rescatar fielmente sonidos procedentes de épocas primigenias de la música americana, y está ampliando su target en los últimos tiempos: está confirmada su presencia en el Cartagena Jazz, pero antes pasará por el Lemon Pop formando parte de un cartel en el que también figuran Los Bengala y Cala Vento.

Los Bengala (ahora en formato trío) han regresado con el disco “Peligro de extinción”. La nueva alineación desprende más contundencia merced al sonido del bajo. ¡Garaje felino!.

El inconformista dúo Cala Vento (Joan Delgado y Aleix Turon) es una rara avis surgida en 2015 en L'Empordà intentando emular a Japandroids. Próximos a Los Planetas y Nueva Vulcano, a veces suenan como una banda estruendosa y otras como un cantautor solitario, con letras claras y sencillas donde se difumina lo personal. Tras “Balanceo” (Montgrí, 2019), el álbum que los consolidó, presentan “Casa Linda” (2023), donde se embalan sin renunciar a los estribillos acribillantes, publicado también en Montgrí , autoproducido junto a Martin Glover 'Youth', Emili Bosch y Santi Garcí., Mezclado por Jordi Mora, tiene colaboraciones de Amaral, Gorka Urbizu (Berri Txarrak) y Gospelians (coro amateur de góspel originario de Girona). Después de varias giras por España y México, han conseguido una gran comunión con un público transgeneracional que comparte las mismas dudas y angustias de las que hablan sus canciones.

De California al Lemon Pop

Directos, breves y certeros, los californianos Crocodiles encabezan la segunda sesión del festival. Protagonizaron algunos de los momentos más destacados de aquella oleada de revival garajero y noise-popero de principios de siglo, pero todavía están en plena forma; pertenecen a la generación de grupos como The Raveonettes, Yuck y Wavves, aunque en “Upside down in Heaven” se acercan más a The Drums o Girls, con un indie-pop que manejan maravillosamente, sin traicionar su deuda con los Ramones, los Buzzcocks, Elvis Costello y Nick Lowe; todo ello filtrado por el sonido californiano de los noventa.

Parquesvr, combo madrileño de rock, con letras que participan del teatro del absurdo, el cinismo más nihilista y la reflexión generacional, presentarán su nuevo disco, “Si molesto os vais”, donde reparten estopa a diestro y siniestro. Desde hace 15 años se mueven entre el circuito alternativo, el rockero y casi el de la performance; con hits que se han vuelto virales y que traspasaron el ámbito musical, como “Lance Armstrong” o el after-reggaetón ”Pero”. Aportan inteligencia, viveza y una vuelta de tuerca a la idea de 'rock en castellano', descomprimiendo y ensanchando la cultura rock hacia territorios como el teatro del absurdo, el synth-pop, el hip-hop barrionalista, el post-punk más doom o el indie-rock.

Tito Ramírez, guitarrista de Los Granadians del Espacio Exterior –banda de Granada obsesionada con la recuperación de sonidos jamaicanos–, es un personaje enigmático enmascarado tras un antifaz que llega con un show apabullante, mezcla de James Brown y Pérez Prado. Es uno de los artistas más controvertidos de los últimos años de la escena R&B nacional, pero también de los más exitosos. Logró el reconocimiento internacional con su polémico sencillo “Lonelyman”, y con “Last Train” la locura se desató. Su primer LP, “The kink of Mambo”, se ha encargado de traer de vuelta los ritmos de mediados del siglo XX, tanto los del mundo anglosajón como los de los países hispanohablantes.

Imprescindibles León Benavente

La de Carmesí es una historia transparente y sincera. En 2023 sorprendía con un pop urbano, una producción excelente de Lalo GV, y la colaboración de Sony Music Spain, buscando en las emociones de los dramas diarios motivos para bailar, cantar y hacer vibrar, dejando un poco de lado su imagen habitual de cantautora. “Disneyland” es el primer adelanto de esta nueva etapa en forma de drama bailable y abierto. Este año ha hecho la Gira Artistas en Ruta, de AIE, y la Gira GPS de Girando Por Salas, con un show muy especial, producido por Raúl de Lara, con teclados, batería electrónica y analógica, guitarra acústica, voz.

Tras unos meses de ausencia, Pieles Sebastian regresaron con un adelanto , 'Y tú solo quieres bailar', que rompe moldes. El ahora dúo - Juanfra Cerdá y Jesús Cobarro - vuelve para sacudir la escena independiente y LGTBI con un adelanto que anticipa la crudeza y el exhibicionismo sin filtros de su nuevo disco, “Queer Pro Quo”. Con la producción del reputado Raúl de Lara (Arde Bogotá, Varry Brava, Second…) y Mario Vigara, este single encarna el giro radical hacia la electrónica y el pop bailable más personal y provocador. Ahora Juanfra toma las riendas de las voces, baterías y teclados, mientras Jesús empuña las guitarras y los bajos, para dar vida a un sonido único y confesional, que plasma esa mezcla de inmediatez pop y una fantasía electrónica que evoca nombres como Margarita Quebrada o Alizzz, donde la energía y la emoción están siempre en primer plano.

León Benavente, el principal cabeza de cartel, son una apuesta segura, con ese sonido que fusiona el rock más visceral y texturas electrónicas. Su primer disco homónimo los catapultó a los festivales más importantes, y sembró la semilla de una carrera que no ha hecho más que crecer, rompiendo fronteras hasta llegar a América Latina. Después de celebrar su décimo aniversario, León Benavente (Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú) regresaron para presentar “Nueva sinfonía sobre el caos”, un disco corto y directo que combina estructuras clásicas con formas valientes y arriesgadas en canciones bailables, hedonistas y reflexivas, sinfonía de un nuevo tiempo en el que vivir rápido parece la única solución. Autoeditado en su sello, Laventura, con la colaboración de G.O.Z.Z. Records, Panda Mgmt y Altafonte, el disco ha sido producido y mezclado por Martí Perarnau IV, grabado en el Estudio Vacaloura (Galicia) y masterizado por Víctor García en Ultramarinos Mastering.

Con más de una década de trayectoria, León Benavente arrancaron su gira el pasado noviembre -como viene siendo costumbre- en Murcia, y lo han presentado en una extensa gira por España y Latinoamérica . Son una de las bandas más consolidadas y respetadas del panorama musical español. Desde su debut en 2013, se han ganado el favor de crítica y público con cada disco, y han marcado presencia en los principales festivales nacionales e internacionales, así como en escenarios españoles y latinoamericanos. Su capacidad para reinventarse y mantener su relevancia les hace imprescindibles en el indie-rock actual.