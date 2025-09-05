El escritor caravaqueño Miguel Sánchez Robles es uno de los diez finalistas seleccionados para el Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en España por su obra “No sabe del amor quien vuelve vivo” de la editorial madrileña “Villa de Indianos”.

El Premio Setenil es un galardón literario que se concede al mejor libro de relatos publicado en España y tiene entre sus objetivos promover el género narrativo breve en lengua española. Convocado anualmente desde 2004 por el ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), es uno de los más prestigiosos del país. Tiene una importante dotación económica y, además, el ayuntamiento edita una separata con una muestra de la obra ganadora.

Su jurado ha sido presidido por algunos de los mayores autores y especialistas en el género.

A lo largo de sucesivas ediciones, su prestigio en España ha ido en aumento, hasta llegar a ser considerado como el “Óscar del Cuento”.

Todos los ganadores tienen un banco dedicado con una placa en el Paseo de Rosales de Molina de Segura.

Libro finalista

Portada / La Opinión

‘No sabe del amor quien vuelve vivo’ (Editorial Villa de Indianos) entre los diez finalistas del Premio Setenil al mejor libro de relatos editado en España 2025 que se fallará a finales de octubre.

Sánchez Robles ha puesto de manifiesto que “es emocionante estar entre esos diez seleccionados”, destacando en este sentido que “es una de esas alegrías que forman parte de todo lo que la escritura misma te da, de esa comprensión del mundo y de la vida que uno le debe siempre a la Literatura”. Por último, el escritor caravaqueño ha mostrado su “agradecimiento al jurado de preselección. Suerte a todos”.