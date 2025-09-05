Reclaman la vuelta a Murcia de una serie de cuadros barrocos

El pintor barroco Mateo Gilarte elaboró en Murcia en el siglo XVII un conjunto de cuadros sobre la vida de la Virgen María que actualmente están dispersos por diferentes instituciones españolas. Investigadores de las universidades de Murcia y Valladolid han seguido su rastro para localizarlos todos y ahora reclamar su regreso a la capital del Segura.

Se trata de una colección de nueve pinturas que narran diferentes episodios de la vida de la Virgen y que el artista, nacido en Orihuela en en 1629, pintó para la Congregación de Caballeros Seculares de la Asunción del Colegio de San Esteban de Murcia, actual sede de la presidencia de la Comunidad.

Los profesores de Historia del Arte Ignacio José García Zapata (Universidad de Murcia) y Álvaro Pascual Chenel (Universidad de Valladolid) ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de documentación inédita hallada en el Archivo Histórico de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares y ha sido a través de ella que han logrado reconstruir el periplo de esos cuadros tras la expulsión de los Jesuitas de España por orden de Carlos III en 1767. Y es que, con su salida del Colegio de San Esteban, los cuadros fueron requisados y, en 1775, según han averiguado los investigadores, fueron reclamados para que se enviaran a Madrid por parte del político y eclesiástico Manuel Ventura Figueroa, hombre de confianza de Carlos III.

Según los investigadores, el murciano José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, también pudo propiciar el traslado del conjunto pictórico a la capital, ya que habría conocido esos cuadros durante su formación en el colegio jesuita. La cuestión es que, finalmente, el conjunto de cuadros pintados por Gilarte fue depositado en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid.

Y, de allí, según el estudio de los archivos impulsado por estos historiadores, fueron trasladados al Museo de la Trinidad y, posteriormente, al Prado, que es su actual propietario. Sin embargo, los cuadros no se encuentran agrupados en la pinacoteca nacional, sino que fueron depositados paulatinamente en diferentes instituciones a lo largo del siglo XIX.

Así, a día de hoy, solo una de esas obras se puede ver en la Región de Murcia, El nacimiento de la Virgen, que se conserva en el Museo de Bellas Artes. Mientras, la Adoración de los Reyes Magos y El tránsito de la Virgen se ubican en el Museo de Bellas Artes de Girona, y la Adoración de los pastores y La Virgen con la Magdalena y San Juan están en la Universidad de Barcelona. La Diputación Provincial de Albacete guarda Los desposorios de la Virgen y en Ciudad Real se conserva la Presentación de la Virgen en el templo. Por último, en Huesca están La Virgen de la expectación y la Presentación de Jesús en el templo.

Los investigadores han puesto en valor la importancia de poder reunir de nuevo en Murcia toda la colección, ya sea de forma temporal en una exposición o de forma permanente, a través de un depósito del Museo del Prado. Los expertos han recordado además que se cumplen 250 años de la salida de este conjunto pictórico de la Región, lo que sería una buena efeméride para reunirlos de nuevo y propiciar así que los murcianos puedan conocer este patrimonio en su conjunto, tal y como fue concebido por su autor.