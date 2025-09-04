El Premio Setenil ya conoce a sus finalistas de este año

El Ayuntamiento de Molina de Segura hizo público este miércoles el listado de las diez obras finalistas de la vigésimo segunda edición del Premio Setenil 2025 al mejor libro de relatos publicado en España. Al conocido como ‘Oscar del cuento’ han concurrido este año un total de 101 títulos presentados por editoriales y autores de todo el país.

Los títulos elegidos por la comisión de preselección son los siguientes: Las iras (Galaxia Gutenberg), de Pilar Adón; Después nos hicimos grandes (Trea), de Elena Alonso Frayle; Peligro extremo de incendio (Dieciséis), de Juncal Baeza; El bozal (Ya lo dijo Casimiro Parker), de Marc Colell; Cada lunes de aguas (Fulgencio Pimentel), de Juan Montiel; Mamíferos (Esdrújula), de Virtudes Olvera; Johnny Cash no es para niños (Talentura), de Elena Prieto; Alcaravea (Páginas de Espuma), de Irene Reyes-Noguerol; No sabe del amor quien vuelve vivo (Villa de Indianos), de Miguel Sánchez Robles, y Un lugar mejor (Páginas de Espuma), de Pedro Ugarte.

El fallo, en otoño

Está previsto que el jurado emita su fallo entre finales de octubre y primeros de noviembre. La escritora molinense Lola López Mondéjar, reciente ganadora del Premio Anagrama de Ensayo por Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad (2024), ejerce este año como presidenta de un jurado en el que serán vocales otros autores de la Región como Vicente Cervera, Charo Guarino y Leonardo Cano.

La entrega del premio de esta edición del Setenil está prevista para el mes de diciembre en Molina de Segura. A la localidad acudirá el responsable de la obra ganadora y protagonizará una serie de actos que concluirán con la recepción del galardón, dotado con 10.000 euros.

El año pasado, el Setenil, que lleva más de dos décadas siendo referente en su categoría, coronó a Antonio Tocornal con su primer libro de relatos, Cadillac Ranch (Sloper), que previamente fue reconocido con el XXX Premio Andalucía de la Crítica. Ahora, la búsqueda de su sucesor alcanza su fase definitiva, a expensas ya del dictamen de los expertos seleccionados para tal fin por los técnicos de la Concejalía de Cultura de Molina de Segura, responsabilidad de María Teresa Hernández Avilés.