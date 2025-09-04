Artes escénicas
Humor, teatro y mucha música en el auditorio de Águilas
La primera parte del curso en el Infanta Doña Elena incluye un buen puñado de recitales sinfónicos y a artistas como Martita de Graná
L. O.
El edil de Cultura de Águilas, José Antonio Consentino, y la gerente del Auditorio Infanta Doña Elena, Pepi Navarro, presentaron este martes la programación cultural para este primera parte del curso; es decir, la que corresponde de septiembre hasta final de año. Además, esta temporada –y esto es una novedad–, los diferentes espectáculos contratados aparecerán recogidos en un folleto de mano editado por el auditorio y que incluye, además de las fechas, algo de información adicional referente a cada una de las actividades previstas.
No obstante, los diferentes espectáculos que pasarán hasta diciembre por este escenario pueden consultarse ya en la web www.auditorio-aguilas.org, pero, en cualquier caso, el edil de Cultura quiso detenerse en algunas de las propuestas de su Concejalía. Por ejemplo, dentro del apartado musical destaca la primera edición del ‘Ciclo de Orquestas Jóvenes’, que ofrecerá a los vecinos y visitantes cuatro recitales sinfónicos a cargo de cuatro destacadas formaciones y en cuatro fechas diferentes durante toda la temporada, de septiembre a abril. En este caso, la dirección artística corresponde a la aguileña Isabel Rubio.
Asimismo, se seguirá apostando por la ópera con la puesta en escena de La Traviata (19 de octubre), y también merece la pena subrayar el concierto de ‘Entre Cuerdas y Metales’ a cargo de la Orquesta Sinfónica de Cartagena (7 de noviembre), la undécima edición del Certamen Regional de Bandas ‘Ciudad de Águilas’ (9 de noviembre), los conciertos de Santa Cecilia (22 de noviembre) y Navidad (27 de diciembre) –ambos a cargo del Patronato Musical Aguileño– y el concierto de la Swing Machine Orchestra (12 de diciembre).
Más que conciertos
En lo que respecta a las artes escénicas, el 5 de diciembre se subirán al escenario los miembros de Zarco Teatro con la obra Baldosas, y también habrá propuestas para el público infantil como Caperucita Roja (28 de diciembre). Y todo ello, claro, además del ya tradicional Certamen Nacional de Teatro Aficionado ‘Paco Rabal’, cuya obra de clausura será Campeones 2, bajo la dirección del popular rapero y actor El Langui, el 29 de noviembre.
Completan la programación los humoristas Martita de Graná (5 de octubre) y El Monaguillo (13 de noviembre).
