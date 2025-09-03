Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OBITUARIO

Muere Juan Picazo, histórico locutor de radio y presentador de eventos en Lorca

En los últimos años fue la voz del festival internacional de flamenco Ciudad del Sol

Juan Picazo, durante la presentación de un acto

Juan Picazo, durante la presentación de un acto / RRSS

EFE

El locutor de radio Juan Picazo Carrillo, una de las voces más reconocibles de las ondas en Lorca, ha fallecido a los 72 años, dejando tras de sí una larga trayectoria en el mundo de la comunicación local, donde también se distinguió durante décadas como presentador de galas, eventos sociales y culturales.

Picazo desarrolló su labor en varios medios, su voz fue el soporte publicitario de centenares de anuncios o cuñas radiofónicas y en los últimos años fue presentador del festival internacional de flamenco Ciudad del Sol.

Su capilla ardiente, han informado fuentes cercanas a su familia, ha quedado instalada en el tanatorio Lázaro Soto de Lorca, donde se celebrará el funeral a las 9.30 horas del jueves y sus restos descansarán en el cementerio de San Clemente.

adm/or

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents