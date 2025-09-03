Muere Juan Picazo, histórico locutor de radio y presentador de eventos en Lorca

El locutor de radio Juan Picazo Carrillo, una de las voces más reconocibles de las ondas en Lorca, ha fallecido a los 72 años, dejando tras de sí una larga trayectoria en el mundo de la comunicación local, donde también se distinguió durante décadas como presentador de galas, eventos sociales y culturales.

Picazo desarrolló su labor en varios medios, su voz fue el soporte publicitario de centenares de anuncios o cuñas radiofónicas y en los últimos años fue presentador del festival internacional de flamenco Ciudad del Sol.

Su capilla ardiente, han informado fuentes cercanas a su familia, ha quedado instalada en el tanatorio Lázaro Soto de Lorca, donde se celebrará el funeral a las 9.30 horas del jueves y sus restos descansarán en el cementerio de San Clemente.

adm/or