OBITUARIO
Muere Juan Picazo, histórico locutor de radio y presentador de eventos en Lorca
En los últimos años fue la voz del festival internacional de flamenco Ciudad del Sol
EFE
El locutor de radio Juan Picazo Carrillo, una de las voces más reconocibles de las ondas en Lorca, ha fallecido a los 72 años, dejando tras de sí una larga trayectoria en el mundo de la comunicación local, donde también se distinguió durante décadas como presentador de galas, eventos sociales y culturales.
Picazo desarrolló su labor en varios medios, su voz fue el soporte publicitario de centenares de anuncios o cuñas radiofónicas y en los últimos años fue presentador del festival internacional de flamenco Ciudad del Sol.
Su capilla ardiente, han informado fuentes cercanas a su familia, ha quedado instalada en el tanatorio Lázaro Soto de Lorca, donde se celebrará el funeral a las 9.30 horas del jueves y sus restos descansarán en el cementerio de San Clemente.
