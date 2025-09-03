Mircea Cărtărescu recibirá el Premio ‘Exlibris’ de Murcia

Mircea Cărtărescu, uno de los escritores y poetas más destacados de Rumanía, reconocido por obras que han marcado la literatura contemporánea –como Nostalgia, de 1992–, recibirá este mes en Murcia el Premio Internacional de las Letras ‘Exlibris’. En concreto, el galardón le será entregado el próximo día 26 durante la ceremonia de clausura de la octava edición de la Semana Internacional de las Letras, ‘Exlibris’, de la capital del Segura.

El autor, cuya trayectoria incluye prestigiosos premios como el de la Unión de Escritores Rumanos, el de la Academia Rumana, el Premio Austriaco de Literatura Europea y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, entre otros, ha sido descrito por críticos literarios como un firme candidato al Premio Nobel de Literatura. Así lo recordaron este martes tanto el director del evento, Victorio Melgarejo –a su vez, presidente de la Asociación ‘Hay un tigre detrás de ti’, entidad organizadora–, como la consejera de Cultura y Turismo, Carmen María Conesa, que protagonizaron una rueda de prensa en el Conjunto Monumental San Juan de Dios.

Los protagonistas de la rueda de prensa de presentación de Exlibris. / Juan Carlos Caval

En ella, se informó a los asistentes de los detalles del evento, que se celebrará del 22 al 28 de septiembre y contará con la participación de más de 150 autores regionales, nacionales e internacionales. También se desvelaron los destinatarios de los otros dos premios que, desde su fundación, concede el festival: el de fomento de la Lectura irá para la agencia literaria Carmen Balcells, pionera en la representación de derechos de autor en el mercado hispanoamericano, y el Premio Editorial será para Larousse, editorial fundada en 1852. Representantes de ambas acudirán junto a Cărtărescu a la citada gala, que tendrá lugar en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo en Murcia y será presentada por la periodista y escritora Marta Robles.

Más de setenta actos

Sin embargo, esta cita serán tan solo el colofón de una semana que, según Melgarejo, contará con alrededor de setenta actos culturales distribuidos en dieciséis ubicaciones por toda la ciudad. Por ejemplo, habrá un ciclo de ‘Literatura y Gastronomía’, otro quijotesco y bautizado como ‘Memorias de Dulcinea’ y uno que han llamado ‘Murcia Memphis’. También se conmemorará el 1.200 aniversario de la fundación de Murcia con actos como una exposición sobre el dialecto panocho, declarado Bien de Interés Cultural.

Por otro lado, en el marco de la feria se dará especial relevancia a la perspectiva de género con el ciclo ‘Voces de mujer’, que reunirá a un buen puñado de escritoras de ámbito nacionales «para resaltar su contribución a la literatura», y además se incluirán espacios dedicados a la literatura romántica, infantil y juvenil, y ciclos consolidados en ediciones anteriores como ‘Literatura y fe’, ‘Cine y libros’ o el aclamado ‘Autores de éxito’, que traerá a Murcia a los reponsables de algunas de las principales novedades del sector.

La feria concluirá con un paseo literario por las calles de Murcia dirigido por el escritor molinense Paco López Mengual (todo un clásico de Exlibris) y, asimismo, gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y el Centro Andaluz de las Letras, se presentarán exposiciones dedicadas a Antonio Machado y Antonio Gala en la Biblioteca Regional y el claustro de La Merced.

Toda la programación, autores, horarios y emplazamientos se podrán consultar próximamente en la web oficial, exlibrismurcia.es.