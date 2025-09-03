El Segura volverá a convertirse durante la feria de Murcia en una sala de cine bajo las estrellas

El Ayuntamiento de Murcia, junto a la compañía PreZero, ha preparado una nueva edición del original ciclo 'Un río de cine', una de las actividades con mejro acogida de la Feria de Septiembre. La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, acompañada por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, fueron los encargados de desvelar los detalles de un evento que ha reunido en ediciones anteriores a más de 6.000 personas en anteriores ediciones.

En concreto, durante tres noches -siempre a partir de las 21.00 horas- el cauce del río Segura, a la altura de la pasarela Manterola, se transformará en una sala de cine bajo las estrellas. Además, los asistentes podrán disfrutar de los filmes desde los asientos dispuestos en la mota izquierda o desde las aguas del Segura, sobre alguna de las dieciséis barcas que se dispondrán para tal fin.

La programación

En cuanto a los títulos elegidos, tres clásicos para disfrutar en familia: el día 9 se proyectará Casper (Brad Silberling, 1995), una historia de fantasmas sobre la empatía, la convivencia y respeto por los espacios que habitamos; un mensaje que encaja a la perfección con el que pretende mandar este ciclo, que pretende subrayar la importancia de cuidar nuestro entorno (en particular, el río Segura).

El día 10 será el turno de El libro de la selva (Wolfgang Reitherman, 1967), inmortal clásico de la factoria Disney que, en este caso, transmite un mensaje claro sobre la protección de la biodiversidad y el respeto por los ecosistemas. Y el 11, Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993), cinta icónica que plantea los límites del avance humano frente a la fuerza de la naturaleza. Una llamada de atención sobre la necesidad de actuar con responsabilidad y respeto hacia el medioambiente.

Además, con motivo del 1.200 aniversario de la ciudad, se proyectará al inicio y al final de cada sesión un video con la canción Murcia 1.200, interpretada por Drilo y su pandilla, quienes estarán estarán presentes cada día antes de la proyección para saludar a los asistentes y realizar fotografías.

El acceso al evento será gratuito, pero con un requisito simbólico de entregar un envase reciclable (brik, lata o plástico) en el acceso. A cambio, los asistentes recibirán una triBolsa (amarillo, azul y verde) para separar residuos en casa o vasos reutilizables, hasta agotar existencias, facilitando el reciclaje en el hogar, la escuela o la oficina. Además, se instalarán más de veinte papeleras selectivas para fomentar una fiesta limpia y sostenible.