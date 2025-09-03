Cartagena y San Javier, escenarios del rodaje de la tercera temporada de la serie 'El inmortal'

La Región de Murcia Film Commision de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes facilita que esta semana se rueden en distintos escenarios de Cartagena y San Javier algunas escenas de la tercera temporada de 'El inmortal', una producción de Movistar Plus+ y DLO Producciones.

Durante los últimos meses, la Film Commission, con la colaboración de las oficinas de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier, han estado trabajando con el equipo de DLO Producciones para hacer posible el rodaje que comienza este miércoles y que se desarrollará en los próximos días, contando con más de un centenar de profesionales y diez camiones de material técnico.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha indicado que "hemos desarrollado un importante trabajo para facilitar este rodaje de Movistar Plus+ y DLO Producciones en la Región".

La producción empleará distintos escenarios de Cartagena y San Javier para sus exteriores y en algunas escenas contarán con más de un centenar de extras.

La nueva entrega de 'El inmortal' constará de seis episodios y propone una narrativa más condensada y electrizante, ambientada íntegramente en un periodo de cinco días en el que se mezcla acción, drama familiar y thriller psicológico, con tres tramas principales que avanzan en paralelo para entrelazarse en una historia coral.

La serie es una creación de José Manuel Lorenzo, quien también ejerce de productor ejecutivo, está dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos y cuenta con el guion de David Moreno y Diego Sotelo.

La nueva temporada de 'El inmortal' se estrenará en 2026 en Movistar Plus+. El rodaje comenzó a finales de julio en Madrid y la Región de Murcia es uno de los principales escenarios. Además, cuenta con escenas grabadas Santa Pola y Miami.

Elenco

El reparto de la tercera temporada vuelve a contar con Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro, con la incorporación de Pablo Molinero, Gala Bichir y Carlos Scholz. La serie mantiene su apuesta por una producción de alta calidad con fotografía de David Omedes, música original de Lucas Vidal y dirección artística de Uxua Castelló.