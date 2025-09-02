Volkringer lleva su reflexión fotográfica sobre La Manga a Almería

Arranca septiembre y, con ello, parece que todo vuelve a la normalidad; al menos, en las localidades y grandes urbes del interior, como Murcia, donde ayer miles de vecinos volvieron al trabajo. No obstante, en la costa, especialmente en aquellos lugares que deben buena parte de su economía al buen tiempo, al turismo y, por tanto, a las vacaciones de otros, parece que hay quien quiere estirar el verano; y, sin embargo, la caída de la actividad -especialmente entresemana- es más que notable.

Quizá por eso es un buen momento para la reflexión, una vez sacudida ya la arena de las playas. O al menos así lo entienden en la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, con sede en Olula del Río (Almería), pero, sobre todo, así lo entiende el francés Frédéric Volkringer, artista francés afincado en la Región desde hace décadas. Porque él es el protagonista –como autor– de una muestra fotográfica que ya pudo verse en Murcia a finales del pasado año y que el viernes llega a la ciudad vecina; una muestra dedicada al que es quizá el epítome de ese modelo turístico en nuestras cosas: La Manga.

De hecho, Volkringer lo advierte desde el mismo título de la exposición: Manga plage, un relato sobre la belleza y las contradicciones (que son muchas en este particular paraje regional). Lo dice él, quien se ha convertido en una voz autorizada para hablar de La Manga después de veinte años fotografiando la arquitectura de este cordón litoral. Y lo ha hecho con un objetivo: enfrentar urbanismo con naturaleza, pues la tesis del artista es clara (y lapidaria): tarde o temprano, esta última reclamará lo que es suyo.

«El ser humano se piensa que está solo en el mundo, pero al final, un día u otro, la naturaleza tomará posesión de nuevo de su mundo», señalaba el francés en una entrevista con La Opinión el pasado mes de diciembre, poco antes de inaugurar Manga plage en la sala Glorieta Uno, en el Ayuntamiento de Murcia. Y ese futuro abordaje de la madre tierra sobre este «miniBenidorm» queda reflejado en una serie de fotografías en las que Volkringer muestra paisajes desangelados, en blanco y negro (lo que potencia las líneas y da mayor dureza a las imágenes). Pero no es edición; simplemente son capturas hechas en invierno, cuando la actividad allí es muy reducida.

Así pues, la muestra -que contará con entrada libre y gratuita- ofrece una oportunidad perfecta para reflexionar acerca de La Manga y otras localidades de similares características –porque el boom inmobiliario de los setenta no solo afectó al entorno del Mar Menor– ahora que la inmensa mayoría de los turistas han recogido ya su sombrilla y su toalla de las playas del litoral. Y, sobre todo, ahora que el agua y la sal del mar comienzan a comerse, de nuevo, el hierro y el hormigón de estos edificios.