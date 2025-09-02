"Mis canciones son como mi diario personal, me ayudan a entenderme mejor"

Estación del Norte fue el tema de presentación de A Mares, aka Patricia Zamora, con el que irrumpía en junio en la escena nacional; una canción producida por Tono Hurtado, que escribió hace seis años en Valencia uniendo el escapismo de la pista de baile con el shock de regresar bruscamente a la realidad. El nombre artístico viene de la identificación personal en un momento de su vida con la letra de la canción Sinmigo de Rozalén y Mr. Kilombo: «Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva a mares». La polifacética cantautora murciana, que también ha estudiado diseño y se dedica por igual al tatuaje y la ilustración, regresaba así con un eufórico single. Nunca había sonado tan segura, con un paisaje sonoro que es totalmente suyo, un bullicioso tira y afloja entre lo áspero y lo tierno, como si canalizara fuerzas de otro mundo; neosoul y pop barroco con referencias a Florence + the machine, Radiohead, Phoebe Bridgers, St. Vincent o Lana del Rey.

Patricia, que se maneja muy bien con la guitarra eléctrica, fue finalista del CreaMurcia en la categoría de ‘Canción de Autor’ en 2021 y 2023. Tras su aparición en la escena musical el pasado mes de junio con Estación del Norte, y obtener buenas cifras de escucha, A Mares prepara minuciosamente su primer EP, y presenta ahora El momento (Son Buenos, 2025), una vibrante canción pop de arreglada delicadeza, con una melodía ligera y dulce, ritmo vibrante y un suave trasfondo de añoranza; posee la cálida y efervescente sensación de un desencuentro amoroso en clave simbólica, y referencias mitológicas como solo ella puede cantar.

Tras presentar Estación del Norte en la sala de exposiciones del Almudí, esta vez recurre a un acústico especial, con invitados como Ruto Neón y Sissy, dentro de la programación del Lemon Pop. Será este viernes, a las 19.30 horas, en la Cooperativa Ítaca.

¿Quién es A Mares, qué te movió a dedicarte a la música, y cómo has llegado hasta El momento?

Empecé a interesarme por la música desde que era muy pequeña. Siempre lo he tenido como un hobbie, pero a partir de los 18 empecé a tomármelo más en serio, y me planteé que podría ser mi camino. Ahí nació A Mares realmente.

¿Por qué elegiste presentar tu nueva etapa en el Almudí?

Quería hacer algo diferente, y el Palacio Almudí me pareció que casaba muy bien con la estética y la filosofía del proyecto. Para mí todas las disciplinas artísticas son cruciales para inspirarme, y el visitar museos y espacios culturales es algo que me nutre mucho.

La foto de María Varó está inspirada en el cuadro Perséfone, de Dante Gabriel Rosetti. ¿Te inspiró St. Vincent?

Realmente no. La canción de El momento tiene muchas referencias mitológicas, y me parecía adecuado adoptar la figura de Perséfone en los visuales que hicimos para representar la historia que se contaba.

«Iría al inframundo a hacer un pacto con la muerte para que no te quite a nadie más, porque no te lo mereces». ¿Te gusta leer a los clásicos?

La mitología griega es algo que me fascina y me llama mucho la atención, y más desde que estudié Latín y Griego en el instituto. Hay multitud de historias y personajes de los que se puede sacar inspiración, y me gusta mucho leer y aprender sobre ello. De hecho, todavía tengo muy pendiente leerme La Odisea de Homero.

Tus canciones tienen estructuras pop, pero no solo le das importancia a las melodías y los ritmos, sino también a las texturas, los efectos y los ambientes. ¿En qué te enfocas más a la hora de crear una canción? ¿Cómo de importante es para ti el aspecto lírico y el aspecto visual en tu concepto de música?

Para mí siempre suele ir primero la melodía de la voz y la letra, ya que es lo que le va a llegar primero a la gente, y con lo que pueden conectar. Además, una de las cosas que más disfruto del proyecto es poder crear un universo visual que acompañe a lo sonoro. Creo que es algo que siempre ayuda a crear una identidad sólida.

A la hora de componer, ¿grabas las ideas que te van surgiendo y luego las vas barnizando con instrumentos? ¿Cuál es tu metodología a la hora de quedarte con lo que te vale para tus canciones?

Realmente voy grabando y probando ideas hasta que me guste el conjunto. Mi proceso de composición es un poco caótico y no sigue un orden concreto. A veces me viene primero la letra, otras me siento con la guitarra y voy probando arreglos, incluso en algunos momentos es probando las dos cosas a la vez... Depende mucho del día.

¿Tocar más con la eléctrica te ha cambiado los esquemas?

Totalmente, me ha vuelto más creativa a la hora de componer. Se me abrió un mundo de posibilidades probando diferentes sonidos y texturas, y estoy contenta de haber dado ese paso, porque creo que me está haciendo mejor músico.

¿Cómo llegan en general las canciones al estudio, qué decisiones se toman durante la grabación y, sobre todo, en producción? ¿De dónde sale el mood de toda tu carrera?

Las canciones con este EP han llegado casi desnudas al estudio. Le pasé a mi productor (Tono Hurtado) solo tomas de guitarra y voz, nada más, aunque yo tenía muy claro que quería llenarlas con más elementos. Luego empezamos a darles forma, probando texturas y añadiendo capas; en esta fase Tono me ayudó mucho a dar sentido a todo lo que tenía en la cabeza. Le di muchas referencias de canciones, y supo captar cómo quería sonar. Antes el proyecto tenía un mood más acústico e intimista. Quería preservar eso, pero añadiéndole una buena dosis de intensidad y fuerza en la producción.

¿Es tu disco más ambicioso en términos de sonido en cuanto que te abres también a cosas nuevas para ti? ¿Cómo ha sido la producción de las canciones, Patricia? ¿Ha sido un proceso orgánico que ha ido fluyendo? ¿Has encontrado algún problema por el camino?

Estas canciones son lo primero que va a ver la luz del proyecto, no hay nada más sacado, así que no diría que es mi disco más ambicioso, teniendo en cuenta que acabo de empezar. Sí que es cierto que quizá es inesperado en términos de sonido y producción; podría haber tirado por algo más acústico, pero quería experimentar y salir de mi zona de confort. Todo fluyó y funcionó muy bien, porque Tono y yo conectamos mucho desde que nos conocimos, y eso facilita mucho las cosas para trabajar a gusto y estar satisfecho con el resultado.

¿La elección del primer single, Estación del Norte, respondía a cuestiones de timing o fue algo premeditado? El título evoca una sensación de viaje o de llegada. ¿Qué historia quisiste contar con este título y con el EP en general?

Fue premeditado, creíamos que era la mejor elección para presentar el proyecto, y es curioso, porque es la más antigua con diferencia. Esta canción la compuse hace seis años, cuando me fui a vivir a Valencia. Cuenta un poco los miedos e inseguridades que pueden surgir cuando empiezas de cero en otra ciudad. Las otras canciones del EP tratan sobre cosas muy distintas, cada una habla de un tema diferente, sobre todo de mis vivencias personales estos últimos años.

Tus letras son muy personales, ¿son como páginas de un diario? Si pudieras destacar un valor diferencial de tu propuesta artística, ¿cuál sería?

Se puede decir que mis canciones son como mi diario personal, me ayuda mucho a entenderme mejor y a procesar mis emociones de una forma más introspectiva. Es bastante sanador, la verdad. Creo que, quizá al ser ilustradora y tatuadora, le doy la misma importancia a lo visual que a lo sonoro, y siempre intento involucrarme y cuidar mucho esa parte.

¿Qué te animó a hacer una versión de Días amables, de Viva Suecia? ¿Se la has mostrado, qué dicen ellos?

Es una canción que quemé cuando era más joven, me la ponía en bucle, y me apetecía mucho hacerle un pequeño homenaje. La vieron y me empezaron a seguir en Instagram a raíz de ello, y es algo que me hizo bastante ilusión.

En tu caso, ¿se complementan la música y la ilustración?

Totalmente, para mí no podrían existir la una sin la otra. Si no me hubiera interesado nunca por pintar, creo que jamás me habría interesado por la música.

En un mercado donde el streaming domina, ¿qué importancia sigue teniendo el directo para una artista emergente?

Creo que sigue siendo algo muy importante a día de hoy, y es el reclamo por lo que la gente va a ir a tu concierto y seguirte, así que cuidar del directo es crucial para evolucionar y crecer como artista. Ningún reel o vídeo podrá igualar lo que sientes al ver a un grupo o a un artista en directo por primera vez.

¿Qué significa para ti formar parte del cartel del Lemon Pop? ¿Qué planteamiento tendrás para presentar los temas nuevos?

Estoy muy agradecida de formar parte de la programación del Lemon Pop. Es un festival muy mítico en Murcia, y encima voy a tocar en Ítaca, que es un espacio al que le tengo mucho cariño; va ser un acústico más especial que otros que he hecho. Puedo adelantar que no estaré sola en el escenario, cantaré con un par de amigos, y aparte de tocar los temas del EP, habrá temas nuevos que no se han grabado aún.

¿«Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva a mares»? ¿Qué significado tiene para ti esa frase?

Esa frase es literalmente con la que nació el proyecto y su nombre. Soy una persona bastante sensible, y en ese momento de mi vida me identificaba mucho con ella.