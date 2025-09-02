Arde Bogotá anuncian la que será su primera gira mundial

Desde que irrumpieran hace no tanto tiempo -en 2019- con aquel primer hit, Antiaéreo, los chicos de Arde Bogotá no han dejado de crecer, pulverizando las más optimistas de las expectativas. De hecho, dos discos después -La noche (2021) y Cowboys de la A3 (2023)-, los cuatro de Cartagena son, hoy por hoy, una de las bandas de rock más grandes del país y, por supuesto, sus canciones han traspasado fronteras.

Ya en 2022, dando los últimos coletazos al viaje que supuso su primer largo, la banda cruzó el charco para tocar, como no podía ser de otra manera, en Bogotá (Colombia), y este mismo año han vuelto a atravesar el Atlántico para debutar en Estados Unidos, donde la pasada primavera ofrecieron algunos conciertos. Sin embargo, parece que el salto definitivo de Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y Jota Mercader a la escena internacional llegará este otoño, cuando afronten "la gira más ambiciosa de su historia".

Así la define su agenda de representación, la también cartagenera Raw Music, en una nota de prensa remitida esta mañana a los medios de comunicación en la que se desvelan las 13 fechas que la banda ha cerrado entre noviembre y mayo de 2026 en el extranjero. Y sí, Arde Bogotá volverán a Latinoamérica -también a la ciudad que les da nombre- y a Estados Unidos, pero pisarán además México en el arranque de este world tour y ofrecerán siete bolos en algunas de las principales ciudades del viejo continente.

De modo que los cowboys de la A3 cambiarán las carreteras por los aviones para llevar su música a nuevas ciudades y a miles de seguidores de nueve países diferentes. La gira, efectivamente, arrancará el 9 de noviembre en Ciudad de México, para continuar por Miami (día 15), Chicago (día 19) y Nueva York (día 21). Después, habrá un pequeño parón -aunque estas son solos "las primeras ciudades confirmadas" de este world tour, con lo que no se puede descartar que añaden algún nuevo bolo a sus apretadas agendas- y, ya el año que viene, el grupo volverá a América Latina.

Será en febrero, con una primera cita en Medellín el día 19 y un segundo show en Bogotá dos días después (el 21), y los últimos conciertos -de momento- de la gira serán los que ofrezcan en mayo en Europa: Lisboa (día 15), Oporto (16), Londres (20), París (22), Bruselas (23), Berlín (25) y Milán (28). Aunque, conviene insistir: desde su agencia advierten de que estas son solo las primeras fechas confirmadas y de que hablamos del "primer tramo" de esta nueva aventura.

De vuelta a las salas

Además, el tour supondrá la vuelta del grupo a las salas, después de que su segundo disco les confirmara definitivamente como una banda de grandes recintos. "Apostamos por la intensidad de estos espacios, donde la cercanía con el público se convierte en pura energía y la conexión es absoluta", apuntan desde Raw Music. "Un regreso a los escenarios que los vieron crecer, ahora desde una dimensión global", añaden.

Eso sí, la limitación de estos aforos hace prever una alta demanda, por lo que ya se ha abierto en su web, www.ardebogota.com, una preinscripción para el 'acceso prioritario' a la venta de entradas. Los tickets generales, en cambio, estarán disponibles a partir del próximo lunes, día 8.