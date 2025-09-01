El Warm Up ofrece a sus seguidores una preventa especial de sus abonos para 2026

La octava edición del Warm Up - Estrella de Levante ya está en marcha. Producciones Baltimore, los responsables de esta cita, prevista para el 1 y 2 de mayo del próximo año, 2026 -la organización se jacta de ofrecer el que es el primer gran festival de la temporada-, ya están calentando motores en redes sociales y, aunque todavía no hay nombres anunciados, sus seguidores más fieles tienen mañana una cita en su web oficial.

Y es que a las 10.00 horas de este martes arranca en su página una preventa limitada de los que serán los primeros abonos expedidos para esta nueva edición; o lo serán si no contamos con el sorteo que actualmente el festival tiene activo en redes. Porque en su perfil de Instagram, el Warm Up está sorteando cuatro pases dobles entre sus seguidores, y los ganadores serán anunciados tan solo una hora antes: a las 09.00 horas, momento en el que se prevé que la organización ofrezca más detalles acerca de cómo acceder a esa preventa.

Eso sí, serán muy pocos los abonos que se pongan a la venta y solo durante 48 horas, siempre y cuando no se agoten antes (escenario poco previsible). Lo harán al precio de 54,99 euros. A partir de entonces, el festival ya ha advertido que el precio de lanzamiento oficial de los pases para los dos días será de 90 euros más gastos de gestión; precio que irá subiendo con el paso de las semanas y el anuncio de los primeros artistas y bandas que ese fin de semana se subirán a alguno de los cuatro escenarios que se levante en La Fica.

Las pulseras, en casa

De momento, lo único que se sabe a este respecto -en lo que corresponde al cartel- es que serán más de 40 los grupos invitados a este nuevo Warm Up, más o menos como en ediciones anteriores. Aunque, como novedad, este año los asistentes no tendrán que acudir a las salas, a la Filmoteca o hacer largas cosas en La Fica para ponerse la pulsera, sino que estas serán enviadas directamente al domicilio de los compradores por correo.