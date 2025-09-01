La Disquera: la reivindicación murciana de la música independiente

«Las discográficas independientes, en estos momentos, viven un momento crítico». Así lo afirma Claudia Orellana, principal responsable del sello Son Buenos, que lleva ya quince años en la brecha y ha lanzado al panorama nacional a bandas que hoy son referencia; el último ejemplo, sin ir más lejos, el de los cartageneros Arde Bogotá. Por lo tanto, la suya es una voz autorizada en estas lides y el problema que advierte no es baladí, pues estas compañías son «las responsables de las escenas locales, y Murcia es un claro ejemplo de ello».

De hecho, estamos ante uno de los momentos más excitantes de la historia de la música de la capital del Segura –y de la Región–, y son muchos los que hablan, aquí y en el resto de España, de la ‘gran escena murciana’; incluso la revista de la SGAE dedicó su número 16, del pasado mes de julio, a este prolífico hervidero de artistas que ha dado la alternativa al cuarteto de la ciudad portuaria, pero también, por ejemplo, a Viva Suecia. Sin embargo, la buena salud del sector no es para siempre; o no lo será si no se cuida a los agentes locales.

«Son los sellos independientes los que apuestan por sonidos más arriesgados y por aquellos artistas que todavía nadie conoce, basándose en su gusto artístico –en el de sus responsables– y no en likes y reproducciones», señala Orellana, que apunta: «Y la mayoría de las veces no suele haber dinero para invertir ni, a veces, para desarrollar, pero ahí estamos trabajando día a día, intentando crear un catálogo de calidad que nos dé credibilidad». Pero ese no es el (gran) problema; de hecho, lo de hacer las cosas con más «amor al arte» que ‘posibles’ es casi una característica identitaria de estos sellos...

La cuestión es la siguiente: «Las grandes compañías, que se reparten más de tres cuartas partes del mercado discográfico de España y Europa y tienen sus propios canales de distribución, están comprando distribuidoras y copando el mercado como nunca antes. Y mientras, las discográficas independientes, que tenemos que firmar sí o sí acuerdos de publicación con distribuidoras ajenas y otras empresas para poder avanzar al margen de las redes y el control de las multinacionales, tenemos cada vez menos opciones para hacerlo», lamenta Orellana.

La murciana pone como ejemplo la compra por parte de Universal Music Group de los sellos independientes PIAS y Downtown, a finales del año pasado, y también la de The Orchard y Altafonte por Sony Music. Son operaciones que, según Orellana, «están poniendo en riesgo el acceso a la música independiente», pues «hablamos de empresas que los pequeños sellos necesitan para distribuir su música». Además, «adquiriendo distribuidores digitales, como cuenta de manera genial para Dod Mag Noemí Planas, de WIN (Worldwide Independent Network), las multinacionales, aparte del beneficio económico por el porcentaje, tienen acceso a los datos y estadísticas de las plataformas, e información sobre qué artistas están subiendo y dónde, qué canciones, qué géneros musicales..., y un montón de informes más que pueden usar perjudicando a esos mismos sellos independientes que los distribuyen. Tener el control permite que la multinacional pueda favorecer sus propios productos frente a los de sus competidores y acabar dictando lo que se consume, limitando la variedad y la diversidad», advierte.

Un punto de encuentro

Sin embargo, la responsable de Son Buenos no ve a las multinacionales como «el enemigo». «De hecho, colaboro con Sony Music y he trabajado con Warner y Universal, y solo puedo hablar bien de ellos. Pero no debería circunscribirse todo a las tres grandes multinacionales, que muchas veces ‘descubren’ para el gran público el talento que las discográficas independientes empezaron a trabajar». En este sentido, Orellana aboga por la «convivencia, por encontrar un punto de encuentro», porque lo contrario nos llevaría a «un underground mucho más real que nunca», con todo lo bueno y todo lo malo que eso supone.

Sin embargo, Claudia es optimista: «Hay muchos artistas que están trabajando con los sellos independientes que los descubrieron y desarrollando sus carrera de una forma espectacular», asegura; «es real y posible», añade. Y es por ello que no solo no renuncia, sino que, cada vez, su apuesta por los márgenes de la industria es cada vez mayor. Y, para muestra, su último proyecto: La Disquera Murciana.

‘Encuentro fonográfico independiente’

Promocionado desde hace algunas semanas en redes sociales, La Disquera Murciana no es un festival (aunque podría pasar por uno, sobre todo para el público general). Es –como a menudo se empeñan en corregir sus responsables– un ‘encuentro fonográfico independiente’; o, en otras palabras: una reunión de sellos regionales y nacionales que el próximo día 27, en el Cuartel de Artillería de Murcia, celebrarán un 2025 de lanzamientos ajenos a las majors. Y lo harán con un mercadillo de vinilos y merchandising, encuentros con artistas y firmas de discos y, por supuesto, música en directo; en concreto, con doce horas de conciertos que se podrán disfrutar, desde las 12.00 horas, de manera totalmente gratuita.

De hecho, habrá dos escenarios –uno acústico y otro eléctrico– y a ellos se subirán bandas vinculadas a más de una decena de sellos independientes, cinco de ellos murcianos. Porque a Orellana y Son Buenos les acompañan en esta nueva aventura Hurrah! Música, La Semilla MGMT, Grabaciones Vistabella y Perdición, que presentarán, respectivamente, los últimos lanzamientos de: Higinio y Sabino López, Pieles Sebastian y Airin, Sistema Nervioso y Palomo Palomo y Fernando Rubio y Joaquín Talismán y Los Chamanes. Por su parte, Son Buenos se vuelca con la joven Patricia Zamora, ‘A Mares’, que este mismo viernes se presenta en la Cooperativa Ítaca, en el marco del Lemon Pop, con nuevo single.

Y en lo que respecta a los sellos nacionales que se han unido a esta fiesta de la música independiente, Orellana insta a los interesados a estar atentos a las redes de La Disquera, porque se anunciarán allí «muy pronto», pero en esta entrevista con La Opinión adelanta tres: Lunar Discos, de Sevilla; Calaverita Records, de Madrid, y Humo Internacional, de Oviedo, y avanza que para 2026 esperan poder lanzar una convocatoria abierta, para que cualquier otra discográfica, de la región que sea, pueda apuntarse a este encuentro y presentar en él sus novedades.

Porque la murciana apunta: «Esta pretende ser una ‘edición cero’, un adelanto de lo que este evento nacional pretende ser en futuras ediciones», quizá con un presupuesto mayor. Y también aclara que nada tiene que ver La Disquera con el Big Up!, el gran proyecto de Son Buenos. Este festival «apostaba por el talento emergente, en búsqueda de promotores y oficinas de management; por el artista y su proyecto musical, su profesionalización y el directo (los festivales, los escenarios)… Era un encuentro más profesional dirigido a los músicos y a la gente de la Industria. En este caso –refuerza–, ponemos en valor la música independiente, las canciones grabadas, los discos y su distribución, y va dirigido, principalmente, al público general».

Y es que el objetivo no es otro que dar visibilidad a proyectos como los de Hurrah!, La Semilla, Grabaciones Vistabella, Perdición y Son Buenos, tan importantes para el desarrollo de la celebrada ‘escena murciana’; acercar a la ciudadanía «los lanzamientos musicales de artistas que no forman parte del entramado de las multinacionales discográficas». Porque, aunque habrá charlas y talleres para profesionales –que contarán con prensa del sector, music supervisers y entidades como la SGAE o la UFI, la Unión Fonográfica Independiente de España–, la música sigue siendo un arte hecho por y para la gente de a pie, y que esto siga siendo así es responsabilidad de todos.