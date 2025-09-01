La fanzinoteca de la Biblioteca Regional de Murcia alcanza los cuatrocientos títulos

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU) consolida su apuesta por la autoedición con cerca de 400 títulos. Así lo anunció este fin de semana el centro, una de las pocas bibliotecas públicas de España que cuenta con una sección especializada es este tipo de publicaciones.

La fanzinoteca se inició en 2017 y contó para su inauguración con una imagen promocional del murciano Diego Corbalán, ‘Magius’, que obtuvo el Premio Nacional de Cómic en 2021. Desde entonces, la colección ha ido creciendo con obras autogestionadas y con tiradas cortas de edición, a menudo limitadas y numeradas a mano por los propios autores. El elemento artesanal es claramente apreciable en elementos como serigrafías o troquelados. Así, por ejemplo, la colección incluye un fanzine de Guillermo Berman publicado en formato bolsita de té.

El fondo está formado principalmente por obras elaboradas en la Región desde principios de los noventa, y abarca temáticas muy diversas que recorren tanto la literatura como las artes plásticas, la artesanía, el activismo, la crítica social y política, la historia, la música, la gastronomía o el tatuaje.

Parte del fondo proviene de donaciones de Francisco Olivares Guzmán, coleccionista y divulgador de cómic de Cartagena, fundador del colectivo Quomic. Además, en 2023, la BRMU publicó su propio fanzine, realizado en colaboración con artistas de la Región y nacionales. Ya van tres números.