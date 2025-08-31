"En la Región tenemos elementos valiosos de decoración como vasijas, orzas o macetas de barro"

¿Quién es Araceli cuando no hay cajones que organizar, ni ‘hacks’ de interiorismo que grabar?

Soy una enfermera que trabaja a tiempo completo fuera de casa y después en casa. Madre de dos hijas adolescentes, que también es un trabajo duro.

Con más de 800.000 seguidores y una estética que enamora a medio Instagram, ¿cuándo sentiste que esto ya no era solo un hobby?

Lo que un día nació como hobby se llega a transformar en otro trabajo en el momento en el que la gente te da las gracias por las cosas que les aportas y que les ayuda en su día a día. Desde entonces siento la necesidad de crear más contenido y mejor. Es una exigencia autoimpuesta, el ofrecer siempre lo mejor de mí.

Tu contenido tiene algo muy adictivo: orden, calma, limpieza. ¿Cuál dirías que es tu superpoder en redes?

Sin lugar a dudas mi punto más fuerte son las transformaciones de espacios, reformas y restauraciones de muebles. Además, es con lo que más disfruto.

¿Qué es eso que tus seguidores creen de ti pero no es verdad?

La gente me pregunta qué estudié para poder hacer lo que hago. Piensan que soy una profesional pero nada más lejos de la realidad. Algunas cosas las aprendí de mi padre y el resto viendo tutoriales en redes de profesionales. Soy muy tenaz y hasta que no aprendo algo no paro.

Muchos de tus vídeos tienen millones de visualizaciones, ¿hay alguno que se haya hecho viral sin esperarlo y te haya pillado totalmente por sorpresa?

Las redes son caprichosas, a veces preparo un proyecto durante semanas , le pongo todo mi cariño y no tiene el resultado que quizás esperaba. Y otros que hago de manera más simple triunfan. Es lo que me pasó con un vídeo supersencillo de cómo hacer una bandeja para el brazo del sofá, usando dos elementos de Ikea, 47 millones, increíble.

¿Qué le dirías a quienes todavía piensan que ordenar, limpiar o decorar no tiene «suficiente glamour» para ser contenido viral?

Bueno, te aseguro que ordenar tiene mucho glamour. No verás ningún armario de una influencer de moda que esté desordenado. Todo está meticulosamente organizado. A parte de eso, te diré que la gente viene buscando a las redes cosas que necesitan en su vida cotidiana. Necesitan organizar sus espacios, ahorrar algún dinero aprovechando muebles que ya tienen y trucos de limpieza que desconocen.

En redes siempre vemos tu casa ordenadísima. Vamos a sincerarnos… ¿Cuál es ese «rincón desastre» que nunca enseñarías?

¡Tengo muchísimos armarios aún por organizar! Pero si vieras las habitaciones de mis hijas después de arreglarse para salir, dan miedo. Lo mismo algún día lo enseño. Mi casa tiene enredos como las de todo el mundo.

¿Tienes algún ritual o rutina creativa que te ayude a inspirarte cuando te quedas en blanco?

Sí, cuando me llegan las mejores ideas es por la mañana muy temprano al despertar. Con los ojos cerrados y con todo en silencio es como me llega la inspiración.

¿Alguna marca o colaboración que hayas dicho un rotundo «no» porque no encajaba nada contigo?

Sí, me han ofrecido muchas veces hacer colaboraciones de juegos de azar, aplicaciones de bingo y apuestas. Siempre será un rotundo no porque estoy en contra de los juegos y apuestas.

¿Los murcianos tenemos buen gusto decorativo? Sé sincera porque a veces veo cada segunda residencia, o casa en alquiler que da miedo…

Yo creo que ahora hay más que antes. Las redes han hecho llegar a los hogares casas de revista, con detalles en textiles, jarrones, fibras… y está generando un interés que quizás antes no había. Aunque sea una segunda residencia o vivienda de alquiler siempre la podemos decorar y transformar. Lo importante es hacerle saber a la gente cómo hacerlo, cómo transformar esos espacios y hacerlos bonitos, confortables y con su toque personal.

Murcia, como región mediterránea que es, es tierra de luz, de artesanía y de mucho talento en interiorismo. ¿Qué es aquello de nuestra Región que te inspira a la hora de crear contenido?

Sin duda tenemos elementos valiosos en decoración como las vasijas, orzas, macetas de barro… Dándoles un toque de pintura a la cal y textura los puedes colocar en muchos sitios de casa. El esparto y la cestería son otros elementos mediterráneos que me encantan, y que después de tantos años en el olvido, han vuelto a coger valor en decoración. Los cestos están y seguirán estando de moda.

Yecla, y en general la Región de Murcia, cuenta con una industria del mueble muy potente, desde el diseño a la exportación. ¿Hay alguna firma murciana que admires especialmente?

Tenemos una industria del mueble maravillosa. Cuando me compré mi primera casa hace más de 20 años, me fui a la feria del mueble de Yecla a buscar inspiración. Hace poco he trabajado con una empresa de Yecla, Tapizados Hernández. Lo primero que hice fue visitar sus instalaciones y comprobar de primera mano la calidad de sus productos. Son fabricantes de sofás desde hace más de 30 años y te aseguro que sus productos son de calidad.

¿Has tenido que aprender a poner límites en redes? ¿Qué no veremos jamás en tu perfil, por muchos clics que prometa?

Es necesario poner límites en redes, sobre todo en el tiempo que pasas en ellas. Cuando llega la noche desconecto el móvil y lo apago. No suelo entrar en redes más allá de las diez, es mi rato en familia. Podría hacer contenido de muchas cosas pero no de maquillaje, es mi asignatura pendiente, no tengo arte para eso.

¿Qué le dirías a alguien que quiere crear contenido de hogar, pero siente que ya está todo inventado?

Nunca está todo inventado, cada persona es diferente pero lo que tengo claro es que para triunfar en redes debes ser auténtico, nada de imitar a otros. A la gente le gusta ver gente real y natural, como la vida misma.

Y si mañana se apagan todas las redes… ¿cómo seguirías inspirando a la gente desde el mundo deco?

Es complicado inspirar a gente que vive a miles de kilómetros de ti si no fuera por las redes. No hay barreras de idioma y distancia en redes. Si algún día ocurre, siempre nos quedará la radio, televisión y revistas. Tres medios de toda la vida que por muchos años que pasen siempre estarán ahí.