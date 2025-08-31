Perla Fuertes: latido figurativo e intimista

Me desplazo a mi querido Mazarrón, donde la pintora alhameña Perla Fuertes Gómez pasa medio año. Le tira mucho su pueblo porque, si no, imagino que se pasaría aquí toda la vida. La casa, diseño de los Muher, es todo un espectáculo y tiene unas vistas impresionantes, escalonada sobre el Mediterráneo y con una vegetación variada y frondosa que oculta al exterior sus luminosas terrazas, miradores y un par de piscinas de ensueño. No es ya lujo, es todo un prodigio de buen gusto y de diseño en íntimo diálogo con la naturaleza. Pura belleza llena de arte: por supuesto sus propias pinturas, pero también de otros muchos artistas de nuestra Región como Campillo, Lola Arcas, Flippy… y de otros lugares, como del escultor que les ha tallado un inmenso tótem como traído de las tribus americanas.

El estudio, en una planta baja, tan luminoso como el resto del edificio, está lleno de lienzos, cuadros de varias de sus colecciones y caballetes. Allí le hago la fotografía, junto a una de sus mujeres pertenecientes a la exposición que acaba de clausurar en el Festival del Cante de las Minas de La Unión: «Me interesa sobre todo la figura humana, especialmente la mujer, y el tema del flamenco me viene al pelo. Empecé con él hace un tiempo; también lo he llevado al Festival de La Ciudad del Sol, en Lorca, y antes a Murcia», me cuenta. Hablamos en un rincón de sus amplios jardines, a la sombra de una pérgola y compartiendo un aperitivo de productos de la tierra. Me tratan a cuerpo de rey, ella y su amable marido, Juan Pedro, que se empeña en reponerme la cerveza.

Me dice que es muy tímida y se alegra de que yo tome nota de lo hablado, pero sin grabarla. Me habla de su trayectoria y empieza por su infancia: «Yo he pintado siempre, empecé en la infancia, dibujaba a mis hermanos y luego a mi novio. Me casé joven, a los 20 años, y fui madre muy pronto, un hijo y una hija que siempre me han servido de modelos; por eso he pintado niños, adolescentes y jóvenes, siempre siguiendo sus edades. También he aprovechado a sus amigos, que he convencido para que me posen. La verdad es que en mi pintura he aprovechado las cosas cercanas, mi familia y amigos y mi entorno, pero siempre poniéndoles lo mío, mi visión». En efecto, Perla es algo así como una directora de teatro que juega con sus personajes y les da otras vidas que ni ellos imaginan. Son otras figurativas, pero no realistas, sino que trascienden lo cotidiano y te elevan a una lectura más ambigua, simbólica e intimista.

«Al principio dibujaba con lápiz, ceras blandas y acuarelas. En 8.º de EGB, el profesor nos puso un tema para pintar y, al ver mi obra, me llamó para hablar y me dijo que yo tenía un don que no tenía que abandonar y que podría dedicar perfectamente al arte». Y eso que hizo, a partir de ahí cada vez tuvo más claro que quería ser pintora. Tenía otras inquietudes; empezó piano, danza y sobre todo deporte, que le sigue gustando mucho, pero ante todo quería pintar. La maternidad tan joven y que en la Región no existían, aún, los estudios de Bellas Artes, le hicieron buscar academias y la enseñanza de maestros como Dionisio Page. Me sigue contando: «Hice una exposición en Alhama de Murcia y tuve la suerte de que viniese a verla el galerista de Kim Gallery. Mi obra le gustó y empecé a trabajar con él; me expuso mis obras y me las llevó a Madrid y Valencia. Después contacté con galerías valencianas como Pizarro o Puchol y, casi sin darme cuenta, ya estaba en el circuito profesional».

Me cuenta que ha hecho cursos con Antonio López: «Aprendí mucho de él. Hice otros temas como los bodegones, incluso paisajes. Me di cuenta de lo importante que era la composición y aprendí también de los otros alumnos. Te das cuenta de que el mismo tema puede ser interpretado de muchas formas con colores muy distintos. Hace 25 años que fui a Madrid expresamente a ver la antológica de Antonio López y me tiraba las horas acercándome a su pincelada, viendo su mancha… Aún tengo siempre muy cerca su catálogo, que reviso. Eso no quita que también me gusten los pintores impresionistas y no te digo nada de Sorolla».

Me cuenta que prefiere recorrerse las montañas cercanas y hacer senderismo más que viajar. «Soy muy familiar y me gusta lo cercano, aunque he viajado bastante, la verdad. A mi marido le gusta buscar países para hacer buceo y a mí con museos interesantes, así que nos hemos turnado siempre. Como es normal, no hay nada como ver las obras originales de cerca». La conversación se vuelve muy interesante y su marido, un gran anfitrión, vuelve y se suma para aumentar mi disfrute. Perla que cuenta otras aficiones: la lectura, sobre todo la novela histórica. Tienen un trozo de terreno en Sierra Espuña, con unas cabras, unos corzos y unos muflones, que cuidan con cariño y van a darles de comer muy a menudo.

No quiero olvidar otra de las vertientes del trabajo de Perla, el cartelismo, anunciando con sus obras diversos actos culturales y festivales como el de flamenco de Lorca, el del Entierro de la Sardina, el de la Semana Santa de Alhama o varias portadas de libros. De entre sus numerosas exposiciones individuales y colectivas, quiero resaltar las muchas que ha realizado en otros países, desde Bruselas a Japón o Corea y, sobre todo, en París, donde expone muy a menudo en diversas galerías.

De Perla Fuertes ha escrito Martín Páez Burruezo que «es una pintora sin prisas, sin alharacas extrapictóricas y ajena a las modas»; no es de extrañar cuando te acercas a ella, cuando ves que esa paz que desprende se cocina a fuego lento en esta casa llena de luz, belleza y rincones hermosos con vistas a un Mediterráneo infinito. No me deja fotografiar unas obras inéditas que me encantan, no quiere adelantarse a sus próximos proyectos y exposiciones, que son varios: «Quiero centrarme en los sentimientos que nos conectan, en las emociones humanas». Dice que es muy tímida, pero uno se llena de lo mucho que transmite, sobre todo con la sutileza y la atmósfera de su pincelada. Encantadora.