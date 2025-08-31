Pedro Martínez Cavero, velando por el patrimonio murciano

Pedro Martínez Cavero es presidente de la Sociedad Murciana de Antropología (SOMA), profesor asociado de antropología en la Universidad de Murcia y director de la Revista Murciana de Antropología, desde la que promueve la defensa del patrimonio murciano, tanto el material, intentando difundir la importancia de cuidar de nuestros edificios y construcciones más representativos, como el inmaterial.

Asegura que se debería hacer todo lo necesario por conservar nuestro patrimonio y porque los murcianos nos sintiéramos orgullosos de él. Está convencido de que el patrimonio es una de las mejores maneras de crear Región de Murcia, y por eso aboga por preservar para las futuras generaciones tanto objetos artísticos y arquitectónicos como conocimientos, tradiciones y expresiones culturales.

Temas como las creencias y la religiosidad popular –en qué creían y por qué nuestros antepasados–, el agua en la Región de Murcia, la antropología económica, recuerdos de personas que vivieron el franquismo, los chistes antifranquistas –una manera de transgredir algo con lo que no se estaba de acuerdo para los que no se atrevían a hacerlo abiertamente–, los relatos tradicionales contados al amor de la lumbre… son solo algunos de los temas que ha abordado la revista de antropología en los últimos tiempos.

Comenta que en Murcia se han destruido demasiados edificios emblemáticos, una destrucción que ha sido fruto tanto de la ignorancia como de la codicia, afirma, y añade que, durante los años 60, Murcia sufrió con esta ola de destrucción urbanística una suerte de terremoto que acabó con muchos de sus edificios históricos, una situación terrible porque, asegura, cuando se pierde un edificio se pierde la memoria.

El mundo funerario es un tema al que –se lamenta– se ha prestado escasa atención en España. Acompañado por Klaus Schriever, profesor de la UMU, ha investigado y puesto a disposición de ser utilizadas rutas temáticas para conocer los detalles más llamativos del cementerio.

Cuando está a punto de cumplir 140 años, el cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia se erige en una frontera en la que el ser humano dialoga con el tiempo, un lugar en el que reinterpretar la relación de los vivos con quienes en otros momentos habitaron nuestra ciudad, un espejo en el que ver lo que fuimos e intuir lo que algún día seremos. Nos advierte que un camposanto, antropológicamente considerado, es un patrimonio cultural que refleja nuestra historia y ofrece un relato de la vida en otro momento.

Comenta Pedro Martínez Cavero que la construcción del cementerio de Nuestro Padre Jesús respondió a los criterios modernos surgidos a partir de finales del siglo XVIII promoviendo la instalación de los cementerios en las afueras de la ciudad para evitar epidemias.

Desde el siglo XIX, todas las personas que han sido algo en Murcia están enterradas en él, asegura, y afirma que visitarlo es otra manera de aprender la historia de Murcia, porque el cementerio no es sólo el lugar donde enterramos a nuestros seres queridos, sino también un patrimonio y un lugar que constituye un reflejo de la sociedad, ya que las dinámicas que vemos a diario en el mundo de los vivos están reproducidas allí: las jerarquías sociales, la distribución de la población en calles principales y secundarias, los monumentos más importantes…

Y, por supuesto, los artistas, los escritores, los periodistas, industriales, alcaldes y gente anónima, empezando por la primera tumba, la del alcalde Tomás Erades, que compró la primera parcela del camposanto, justo delante de una familia muy conocida de Murcia: la de los Díez de Revenga, que alberga los restos de varios alcaldes de la ciudad. Visitar el cementerio supone repasar lo que ha sido Murcia, asegura.