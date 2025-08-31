Un homenaje "imposible" para Antonio Ballester

Ocurrió un 21 de marzo; en concreto, el del pasado año. Parece que fue hace un siglo y, a la vez, es como si la noticia nos hubiera golpeado ayer: «Antonio Ballester ha muerto». Y el mundo del arte –especialmente el regional, claro– lloró. A los 72 años, demasiado pronto -o inusualmente tarde, si atendemos a su diagnóstico-, se marchaba uno de los grandes creadores de esta tierra; un artista total al que lo mismo le daba tirar de pincel que de cincel, o de cámara u ordenador. Y siempre con un brillo único, especial.

Pero hoy, una vuelta al sol y pico después, quienes entonces le lloraron siguen derramando lágrimas furtivas en su honor. Y lo hacen porque el cariño que aquel día demostraron tener por el artista excedía a su obra, a su figura pública. «Es que, si no concurrieran en él esos dos aspectos –el artístico y el personal–, sería impensable que se le hubiera preparado un homenaje que requiriera tanto trabajo como este».

Quien habla es Vicente Martínez Gadea, otro creador inquieto y multidisciplinar, compañero de generación e íntimo de Ballester. Él ha sido el encargado de coordinar -llamémosle ‘comisario’- la muestra a la que veladamente se refería en la declaración antes recogida. Porque sí, una gran exposición recordará en los próximos días y durante un par de meses al añorado artista; de hecho, Querido Antonio es el título de la colección que el próximo día 5 se presentará en el Palacio Almudí de Murcia y que reúne a un buen puñado de amigos. Entre los citados están Pedro Cano, Ángel Haro, Severo Almansa, Alfonso Albacete...

La obra de Severo Almansa, que incluye lápices de Antonio Ballester. / L. O.

«Es que..., si no fuera así, sería imposible», insiste Martínez Gadea sobre esa feliz coincidencia: la de un artista genial y, a la vez, una persona a la que mereció la pena conocer al margen de su talento creativo. «A un gran pintor hosco, que se encierra en casa a pintar, se le recuerda con admiración, pero eso nunca daría lugar a una cosa como esta. Sin embargo, hay artistas como Párraga, que era una persona buena de verdad –además de un artista importantísimo–, que pueden invitar a reconocimientos espontáneos como este, y Antonio era uno de esos», refuerza.

De hecho, el principal coordinador de este proyecto recuerda a Ballester como un artista «con desparpajo, con valor, que rompía moldes y lo hacía, además, con una habilidad práctica fuera de lo común, pero, sobre todo, como un ser entrañable y generoso». «En los últimos cinco o seis años estuvo fuera de circulación por culpa de su enfermedad. Le detectaron un cáncer de páncreas que habitualmente dura tres meses, pero en su caso duró tres años. No obstante, antes de aquello era uno de esos artistas que siempre está allá donde hay movidas: arte en la calle, concursos de pintura, etc.; un hombre siempre disponible y dispuesto que, por supuesto, hizo muchos amigos en el camino». Por continuar citando sus nombres, ahí están también Joaquín Clares, Carlos Pardo, Esteban Campuzano, Ángel Fernández Saura, Alejandro Franco, Miguel Fructuoso, Marcos Salvador Romera, Juan Bautista Sanz... y Chelete Monereo, esposa de Martínez Gadea.

Un último regalo

Sin embargo, quizá la persona más importante del proyecto –sin ella esto no hubiera sido en absoluto posible– no figura en la lista de artistas implicados (aunque seguro que aparecerá citada en el imponente catálogo que se ha preparado con motivo de la exposición). Nos referimos, por supuesto, a Lola Paz, viuda de Ballester y la figura que ha hecho de este homenaje algo más que una mera sucesión de obras en recuerdo de su marido. El propio Martínez Gadea explica el porqué: «Tiempo después de la muerte de Antonio me llamó. Me dijo que en su estudio se habían quedado todo tipo de materiales y que quería repartirlo entre sus amigos para que los aprovecháramos». Se pueden imaginar, pues, que las obras que la semana que viene tomarán el Almudí contienen más que un homenaje al protagonista, sino también parte de él, de los pedacitos de su alma que quedaron entre sus pinturas, lienzos, etc. Como un último regalo para sus allegados.

El antes y el después de la obra inconclusa de Antonio Ballester que Vicente Martínez Gadea terminó para esta muestra. / L. O.

Y, llegados a este punto, Martínez Gadea pide perdón. «Claro, conforme [Paz] me dijo aquello coincidimos en que había que hacer una lista con sus principales amigos, y para ello recurrimos a su WhatsApp, al que Lola tenía acceso; a María del Mar Fernández-Delgado, de la galería Chys... No queríamos que se nos escapara nadie, pero... con una tarea así es imposible contentar a todo el mundo y, además, tampoco encontramos en el estudio material para tantos...». Por eso, el comisario de la muestra se disculpa con quienes sintieran que debían estar y no han estado finalmente, pero se muestra satisfecho con la nómina de artistas (y amigos) desarrollada. Además, a los casi treinta creadores que aportan su arte a la muestra hay que sumar a aquellos que, si bien no suman obra, sí contribuyen con textos al catálogo, caso de periodistas como nuestro compañero Ángel Montiel y de personas ajenas incluso a estos mundos, como pudiera ser Carmen Núñez, profesora particular de Ballester cuando era niño.

Quien también escribe es el regidor murciano, José Ballesta, al que Martínez Gadea agradece el haberse volcado con el proyecto y, con ello, el haber contribuido a que esta muestra sea mucho más que una reunión de amigos. «Fue difícil encontrar un sitio para la exposición porque, cuando contactamos, ya estaban todas las programaciones cerradas, pero el alcalde se enteró de lo que estábamos haciendo y se mostró realmente entusiasmado con el proyecto. Y mientras nosotros pedíamos una semanita en cualquier lado, ellos nos dieron casi dos meses y con el Palacio Almudí a nuestra entera disposición», cuenta el comisario, que desvela que informó de la buena nueva a sus compañeros durante una comida en la Finca San Antonio de Paco Martínez Almagro, en Sangonera.

Una doble exposición

De este modo, el antiguo pósito barroco de la capital del Segura presentará a partir del viernes una doble exposición: en la sala de arriba del palacio se exhibirán intervenciones de los artistas a una serigrafía –una tirada, en realidad– encontrada entre los papeles de Ballester durante la recogida de materiales en su estudio; se llamará Femmes. Y abajo, la colección principal, acompañada por algunas de las obras más representativas del homenajeado: las cuatros cabezas totémicas de la serie Robot; la icónica escultura bautizada como Otto y su moto, que se exhibió recientemente en el Centro Párraga y ha sido cedida por el Museo de Bellas Artes (Mubam); la sugerente Lencería... «Son solamente referencias, con lo que espero que nadie nos diga que falta no sé qué obra suya –apunta Martínez Gadea entre risas–, porque esta no es la gran antológica que se le debe a Ballester y que no queremos ‘quemar’. Que, por cierto –añade–: no sé si se tiene que encargar la administración regional, el Ayuntamiento o Cajamurcia, pero Antonio tiene una gran exposición pendiente porque hay mucha obra suya que no ha sido expuesta –por salir vendida directamente desde su estudio– y muchos amigos y coleccionistas que estarían encantados de cederlas para ponerle solución».

Intervención de Ángel Haro sobre la serigrafía de Antonio Ballester encontrada para la colección Femmes. / L. O.

En cuanto a las piezas elaboradas enteramente por sus amigos para este proyecto, hay de todo. «Manuel Barnuevo, por ejemplo, ha hecho una obra abstracta en la que, según él, hace alusión a las múltiples direcciones en las que el talento de Antonio se podía manifestar: escultura, pintura, diseño, fotografía... Y por el mismo camino ha tirado Alejandro Franco, que ha trabajado con acuarela y ha dado forma a un pulpo de tantas patas como vertientes tenía Ballester. Por su parte, Marcos Salvador Romera ha hecho un mosaico con cabezas de gato que recuerda a una expo que se hizo hace ya unos cuantos años en el Palacio de Santa Isabel en homenaje a su padre, Mariano Ballester –curiosamente, muchos de los que hoy participamos en este ya estuvimos en aquel– y Ana Martínez ha hecho una escultura con el propio material que recibió procedente de su estudio; además, ha escrito un texto muy emotivo sobre cómo ha sido realizar esta pieza y que se podrá leer en el catálogo», explica Martínez Gadea.

El comisario también destaca las dos únicas obras que no han contado con material reciclado del templo del añorado artista: un retrato que le hizo su primo, el fotógrafo Juan Ballester –que también aporta la imagen que ilustra el cartel de Querido Antonio– y el vaciado de sus manos que hizo Chelete Monereo para un proyecto anterior en el que contó con diferentes personalidades de la cultura regional y en el que no podía faltar el homenajeado. Y aunque él prefiera apartarse del foco, la aportación de Martínez Gadea a esta muestra es una de las más destacadas, tanto por lo pictórico como por lo emocional: una suerte de conclusión para un cuadro que su amigo dejó inacabado y que fue la propia Lola Paz quien se lo asignó. «Yo quería pintar un cuadro que la tenía a ella como protagonista, precisamente. Y es que un día me confesó que la primera vez que vio las estrellas tenía 7 u 8 años. Claro, en aquellos tiempos los niños de esas edades se iban muy pronto a la cama, pero en un viaje en barco a las Islas Cíes se encontró por fin con ese cielo. La cuestión –añade– es que aquella era una figura más literaria que pictórica, y no sabía cómo encajarla... Sin embargo, el trabajar esta obra inconclusa me permitió hacer algunas referencias a aquella imagen».

El resultado de aquel emotivo proceso, como se ha señalado anteriormente, se podrá contemplar en el Almudí a partir del próximo viernes y hasta el 26 de octubre. En concreto, la inauguración está prevista para las 19.30 horas y, a buen seguro, esta será una nueva gran oportunidad para la reunión de estos amigos –Tu herencia, como se subtitula la muestra– a los que, en algunos casos, Ballester ha unido (incluso en un multitudinario grupo de WhatsApp). En él solo falta Antonio, al que se sigue llorando y, sobre todo, celebrando, como artista y, sobre todo, como la gran persona que fue. Eso sí –y Martínez Gadea lo recuerda una vez más–: hay una antológica pendiente. Quien se dé por aludido que recoja el guante.