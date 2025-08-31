Grupo Celes / El Perro Pinto: la IA, arte y peligro inminente

El algoritmo es el nuevo gran relato de la postmodernidad. Sin embargo, contrariamente al logos filosófico, tras él no se halla el rostro de Dios, el conocimiento absoluto, la consecución del bien y de la felicidad. El algoritmo es un mero desarrollo instrumental […] El logro de determinados objetivos a través de una programación adecuada. Rosa María Rodríguez Magda

La capacidad de los procesos digitales se nos muestra hoy como infinita e inagotable, una especie de nuevo paisaje –capaz de presentarse como si constara de parte física y parte digital–, una nueva manifestación de lo visible que podría llegar a confundirnos y parecernos real y verdadera. Descuidémonos, solo un momento, y pronto todo parecerá fruto del resultado de la visión del mundo a la que nos empujan, y parecen abocarnos, un puñado de ingenieros iluminados y la ambición, sin límites, de la industria digital. Un mundo sometido a los imperativos de la IA. Y es que la Inteligencia Artificial (IA), a diferencia de los viejos ordenadores, se instala rápidamente, no requiere de máquinas costosas, ni de complejas infraestructuras, tampoco necesita programaciones sofisticadas… se le inquiere con un lenguaje humano y responde de la misma manera. Modelos que no automatizan labores repetitivas sino, pretendidamente, creativas. Señalemos un ejemplo: el programa DALL-E, capaz de generar imágenes realistas de alta resolución a partir de simples descripciones textuales. Pareciese que nos hallásemos ante un nuevo oráculo, misterioso y oculto; un oráculo con capacidad para satisfacer nuestros deseos, aunque, a cambio, se adueñe de nuestra privacidad y nos someta, haciéndonos dependientes de su uso.

Hagámonos una pregunta ¿Si no podemos saber el origen, ni la naturaleza de una imagen, de un producto artístico, como algo generado por un individuo, qué interés tendrán las obras de arte? Da un poco de miedo, sobre todo cuando, en la propia jerga de la IA, esta, a menudo, alucina en sus respuestas. Sí, donde no hay preguntas adecuadas es imposible que proliferen y se obtengan las respuestas adecuadas. Por eso, fijémosle el marco a los algoritmos.

CELES –María José Cárceles y Rafael Hortal– y El Perro Pinto –Desiderio Guerra– profundizan, con el proyecto Biota Sintética, al que pertenece este trabajo, Aquamech Purifex S-4, la relación arte tecnología, e indagan en las implicaciones de lo tecnológico con la experiencia humana contemporánea. La IA entendida como fuente inagotable de la que obtener imágenes y datos que, como en este caso, contribuyan a patentizar una realidad… un nuevo ecosistema.

Este Aquamech Purifex S-4, esta nueva especie de pez, es capaz de depurar las profundidades abisales… De estructura robusta, está creado a partir de botellas de plástico PET de alta densidad, con aletas y flecos que contienen sistemas de filtración molecular que pueden capturar, y descomponer, compuestos contaminantes; y una cola que lo impulsa dispersando enzimas capaces de transformar plásticos, y polímeros, en materiales biodegradables. Un ser ¿vivo? evolucionado, que forma parte de esta Biota Sintética surgida desde el arte analógico (Upcycled Art) –que juega con materiales reciclados–, el arte digital –la fotografía–, y la IA –interpelada con tal deferencia, y delicadeza, que nos ha premiado con un producto que supera, con mucho, esas texturas planas, miméticas y aburridas a las que nos tiene tan acostumbrados en sus entregas–. En este caso el algoritmo ha sido incapaz de resistirse a la integridad que representa el irreductible rasgo autorial.

…Pero nunca olviden que, como ocurre en toda transformación tecnológica, esta no está exenta de riesgos. La pugna y disputa que, como observamos, no tiene piedad alguna, por la utilización y la propiedad de los datos; el uso, en potencia, malicioso de los algoritmos; el gran impacto ecológico, que genera su alta intensidad computacional; los defectos devenidos del empleo sesgado de las bases de datos… todo esto requerirá una regulación que acabe encauzando este proceso, el uso de la IA, por el camino correcto... Pero no tengan mis palabras en cuenta, porque es posible que este artículo, y los anteriores, los haya escrito ChatGPT mientras yo estaba en la playa paseando junto al mar. Pero no, esta vez no ha sido así. Quizás la próxima vez. Quizá el año próximo.