Ramón Gutiérrez, director del ensemble: "Cuando la música se petrifica es cuando comienza a morir"

El grupo mexicano Son de Madera cierra esta noche la presente edición del ciclo ‘A la luna de Barranda’, que cada mes de agosto se celebra en la pedanía caravaqueña, en el Museo de la Música Étnica - Fundación Carlos Blanco Fadol. Hablamos de una banda de son jarocho con base en Veracruz que, después de años de investigación y más de tres décadas trayectoria, llega a Barranda para presentar por estas tierras su legado musical, uno de una época que se resiste a morir. Además, como ensamble aprovecha al máximo los recursos vocales de sus integrantes, el baile como percusión y el desarrollo orquestal de instrumentos de cuerda. Cada miembro aporta su talento y creatividad para crear una experiencia única que honra la tradición del son jarocho, tal y como nos explica en esta entrevista su líder, Ramón Gutiérrez.

Concierto Fecha: Hoy, 22.00 horas. Lugar: Museo de la Música Étnica - Fundación Carlos Blanco Fadol, Barranda (Caravaca de la Cruz). Entrada libre hasta completar aforo.

¿Qué nos han preparado para esta noche de sábado en Barranda, Ramón?

Vamos a tener música de ida y vuelta. Porque el son jarocho nació en nuestras tierras, pero con el sincretismo y las raíces ancestrales en común de los pueblos europeos, africanos e, incluso, los países árabes. Así que estamos muy ilusionados con la posibilidad de llevar esta música a nuevos rincones, de acudir a Barranda y, también, por poder conocer de primera mano los sonidos de su región. Pero, sobre todo, con muchas ganas de poder compartir esta velada con el público caravaqueño, claro.

Desde luego, viajar es una forma muy apropiada de descubrir y conocer las diferentes músicas de raíz.

Desde luego. Pero bueno, uno va descubriendo y conociendo también con las facilidades que te ofrecen Internet y las diferentes plataformas. Y a veces sucede que te das cuenta de que, a miles de kilómetros, hay cantos y evocaciones muy similares a las nuestras... En los últimos veinte años he descubierto y estudiando esos troncos ancestrales del son jarocho, que tienen muchas cosas en común. Por cierto, me gusta mucho el término ‘música de raíz’: tiene que ver con la profundidad y con esa continuación, pero también con el conocimiento de nuestros orígenes, que creo que es muy importante en nuestros días.

A lo largo de su carrera, han trabajado por revitalizar el son jarocho; y en ello siguen. ¿Cómo va esta difícil empresa?

Pues mira, cuando empecé con esto me tocó vivir una época en la que solamente había haciendo esto niños y personas muy mayores; no había gente de mediana edad. Ahora estamos viendo como gente de diferentes generaciones se acercan al son jarocho, y ya no solo por una cuestión... folclórica, o que tengan que ver con celebraciones puntales como puede ser la independencia de México, donde se hacía como obligación. Ahora la música surge de manera natural y espontánea. Su recreación es siempre muy natural y está viva entre la gente. Esa cuestión es lo que hace que la música de raíz vaya evolucionando y que, poco a poco, se estén notando los cambios en nuestra sociedad, porque cuando la música se petrifica y solo se convierte en una representación, empieza a morir. Ahora mismo, en el son Jarocho la música es muy fértil, está todo el tiempo recreándose la versada. Porque no solamente es la música, sino todo lo que la acompañada, como el fandango, que es donde ocurre todo el encuentro del son. También son muy importantes en esta empresa los jóvenes, que están haciendo música nueva con la influencia de otros géneros. En fin..., que tengo 57 años, empecé en este mundo con 6, y lo que he visto últimamente es algo que nunca me he imaginé. Estoy muy feliz de poder estar viviendo este resurgimiento y la revitalización de esta música.

Y, sin embargo, la música de raíz sigue guardando su esencia.

Sí. En el pasado hablábamos de la inquisición y, ahora, de la política actual o las injusticias del mundo, pero siempre guardando la esencia. No obstante, esos orígenes están hoy muy de actualidad; ahí están, por ejemplo, Violeta Parra y Guillermo Velázquez, cuyos mensajes siguen muy vigentes. Otro caso también es el de Arcadio Hidalgo, que nos dice: «Yo fui a la revolución; a luchar por el derecho. / Para sentir sobre mi pecho una gran satisfacción. / Más yo vivo en un rincón, cantando a la mía amargura, / pero con la fe segura y anunciándole al destino / que es el hombre campesino nuestra esperanza futura». Esta es una décima de hace casi cincuenta años y que es totalmente vigente en nuestros días; y lo es porque nos hace todavía muchas preguntas. ¿Qué haríamos sin el trabajo del campesino en cualquier parte de la tierra? Para mí es muy importante esta música y, sobre todo, la improvisación en los giros armónicos, lo que hace que sea un son muy vivo.

Están de gira por Europa, ¿qué tal está siendo la acogida a Son de Madera?

En lo que respecta a la industria musical, ha habido muchos cambios en estos últimos años... Ahora tienes todo lo que quieras en el teléfono móvil, y eso hace que la música llegue a cualquier parte del mundo, así que la gira esta yendo muy bien. No obstante, es un tour complicado porque somos muchos músicos. Pero hemos realizado diferentes conciertos y encuentros a los que ha venido mucha gente interesada en nuestra música, así que estamos muy contentos. En Bruselas, por ejemplo, a nuestro conciertos acudieron muchos otros músicos que, además, estuvieron improvisando con nosotros, y de aquello salió un fandango maravilloso. Eso nos gusta mucho. Estamos por la libre, como decimos por allá, haciendo conciertos, gestionando y yendo a los espacios alternativos, donde uno puede generar una conexión con otros músicos.

¿Está cambiando la percepción de la música mexicana?

Estamos viviendo un cambio drástico, sí. Mucha gente dice que el mariachi es la representación de México, cosa que no es cierta, pero es que la industria internacional ha manejado la situación como si, efectivamente, solo hubiera una música mexicana, ¡y es una país sumamente diverso y pluricultural! Pero a esto se suma que ha desaparecido la música de alternancia y muchos festivales..., así que no es fácil.

¿Cómo han ayudado las plataformas digitales a dar a conocer la música de raíz?

Para nosotros a sido una herramienta fundamental, y un aprendizaje. Yo también he descubierto muchos grupos a través de las plataformas. Ha sido un gran beneficio, la verdad. Antes tenías que buscar el disco y hacer un desembolso en comprarlo, y ahora todos los músicos llevamos encima nuestra playlist. Por el contrario, toda esa inmediatez hace que la gente no tenga la paciencia, o que aquel ritual de escuchar tranquilamente un disco, tomando una taza de café, haya desaparecido. Ahora se le dedica poco tiempo a la contemplación, al gusto de escuchar música; es una pena.