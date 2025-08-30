Los madrileños Nacha Pop también se apuntan a las Fiestas Patronales de Molina

El Ayuntamiento de Molina de Segura confirmó este viernes la incorporación de Nacha Pop, uno de los grupos más míticos de la historia del pop español, como gran colofón al programa musical de las Fiestas Patronales 2025. La legendaria banda madrileña actuará el sábado 13 de septiembre, a las 22:30 horas, en la Plaza de España, y ofrecerá un espectáculo «inolvidable» que evocará lo mejor de la Movida.

Así lo avanzó ayer el alcalde, José Ángel Alfonso, que aprovechó la coyuntura para lanzar un mensaje de orgullo y agradecimiento: «Estas fiestas no solo son un homenaje a nuestra patrona y a nuestras tradiciones, son también una muestra de lo que somos capaces de construir juntos. Molina se abre al mundo con una programación que atraerá a miles de visitantes y que reforzará la economía local», aseguró.

De hecho, el equipo de gobierno subrayó que invertir en las Fiestas Patronales es apostar por las empresas, bares, restaurantes y comercios de Molina, ya que cada concierto y cada actividad cultural supone una inyección económica directa para el municipio. «Invertir en cultura y ocio es invertir en nuestra ciudad», zanjó el regidor.

Cabe recordar que este año habrá música para todos los gustos y edades. Los escenarios principales reunirán a artistas de primer nivel, tributos y espectáculos pensados para todas las generaciones. Por la Plaza de España pasarán, además de Nacha Pop, Siloé, Mojinos Escozíos, Manu Tenorio, Inhumanos, David Otero y Los Secretos, además de tributos a Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Raphael, La Oreja de Van Gogh o Julio Iglesias. Todo estos conciertos serán gratuitos.

Y a ellos hay que sumar la vigésima edición del B-Side, que se celebrará la próxima semana (con Viva Suecia y Dani Fernández como cabezas de cartel), el festival Toi en los 90’s (Tina Cousins, Paco Pil, Double Vision, etc.), además de los conciertos de Juan Magán, Fangoria y Nancys Rubias y el evento Molina Ochentera, con OBK, Amistades Peligrosas, Cómplices y Seguridad Social.