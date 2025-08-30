José Lucas, el arte: pasión, mito y libertad

–Bueno, ¿qué pasó? (pregunta el mafioso Gordon). –Necesito otra obra (contesta la galerista Patrice). –¿No era una a la semana? –Es para un coleccionista, está todo listo. Son 275.000 dólares, más o menos el 10%. –No me jodas. ¿Dónde está el timo? –No hay timo. Un coleccionista quiere una obra de un artista emergente. –¿Quién paga por algo que aún no vio? –Los coleccionistas pagan a ciegas. –¿Quién paga tanto dinero por esas…? –Los coleccionistas no pagan arte porque les guste. Creen que lo necesitan, porque tienen miedo que alguien más lo consiga. Así funciona. –Pues hazla tu misma. La pintas. La vendes. Nos das nuestra parte. Fantástico… –Son exigentes, lo sabrán. –Vale. Mañana tendremos algo para tus coleccionistas (dice Gordon). Diálogo entre una galerista (Uma Thurman) y un jefe mafioso (Samuel L. Jackson). Extraído de la película El arte de matar de Nicol Paone.

‘Minotauro’ 2004. Aguada y collage/Papel. 112x74 cm. / L. O.

Coleccionar es una pulsión, una necesidad, a veces incontrolable. He visto a un coleccionista, en el estudio de un conocido pintor, decidirse por la adquisición de una obra, y en ese preciso instante pasear su mirada por el taller y exclamar ¡también quiero esa, y esa otra también! incapaz de controlar su afán y su deseo. Coleccionar es una acción gratificante, que pone en juego valores como curiosidad, pasión y conocimiento. El arte como pulsión del comprador, pero también del artista, del creador… El reflejo de la permanente obsesión, el permanente esfuerzo, por construir algo dotado de un significado duradero que pueda llegar a permanecer en la memoria.

En el caso de José Lucas el arrebato, la pasión creadora, ha resultado ser siempre incontenible… casi contagiosa. La búsqueda de un propósito. La rebeldía, el inconformismo, como posicionamiento vital y plástico. Una actitud, un aparente juego, que nos avisa que lo único serio, para Lucas, es la imposibilidad de separar arte y vida, vida y pintura. Si tuviésemos que intentar resumir, de forma acotada y precisa, la trayectoria y las características de la producción plástica del ciezano –escultura, pintura, intervenciones en el espacio urbano…–, podríamos definir el trabajo y la obra de Lucas como el triunfo absoluto de la libertad y del color. Dos series, creadas en un breve intervalo de tiempo, reflejan bien esa pasión por la libertad creativa y la fuerza del trazo y el color en la obra de Lucas: El retablo de la lujuria, colgada en el Palacio Almudí en 1999; y el conjunto del Minotauro, al que pertenece la obra aquí reproducida, que se expuso en el Centro de Arte Palacio Almudí y en la Sala Verónicas en 2004. Dos series cargadas de carnalidad, sensualidad –a veces sexualmente explícita–, y de fina e irreverente ironía.

José Lucas. / L. O.

El arte transformado, mutado, personificado en un mito. El Minotauro –un tema que, curiosamente, ya fue abordado por otro pintor murciano, Francisco Nicolás Parra en la exposición celebrada en la madrileña Galería Estampa en 1986– recorre el laberinto, arrastrado por su incontenible deseo y sus ansias de escapar a la prisión que Dédalo ha trazado y en la que ha sido abandonado. El hijo de Pasífae y el Toro Albino nos observa fijamente y, meciéndose al ritmo de la música compuesta en su honor, se pregunta –nos pregunta– cuál es la razón de su extraña naturaleza, aunque sepa, en su fuero interno, que no obtendrá respuesta, pues esa pregunta carece de valor o de sentido; y su existencia es, tan solo, un relato, una excusa para perpetuar la primacía ateniense sobre Creta.

Este cuadro, como el resto de obras de la serie El Minotauro –aunque algunas piezas fueron tituladas Faunos por el propio pintor– está elaborado con pinturas… y collages, donde fragmentos de prensa, fotografías o cualquier otro recorte, no están elegidos al azar. Collages que incluyen a menudo, a modo de guiño cómplice, reproducciones de obras de arte: El ángel de la oración del Huerto de Salzillo, La Mona Lisa de Leonardo… y retratos de artistas, de escritoras, de escritores… en este caso del filósofo, ensayista y poeta –la poesía es parte constituyente e ineludible de la obra de Lucas– Agustín García Calvo, otro inclasificable rebelde. Un cuadro que vuelve a mostrarnos el absoluto dominio del color por parte de Pepe Lucas; una contrastada paleta cromática al servicio, aquí, de un icono del arte y la literatura, tratado con feroz expresionismo y, simultáneamente, con apasionado cariño y mirada tierna.

Lucas parece proponernos con esta obra, con este Minotauro, que abandonemos la monotonía, el aburrimiento visual, y nos dejemos arrastrar por la pura emoción que, solo la pintura, solo el arte, puede lograr y proporcionarnos. O, como escribió Juan Antonio Molina en el título del texto que le dedicó en la exposición del Almudí de 2004: «Hagamos de la pintura, del arte, un viaje de ida y vuelta al corazón del laberinto, a nuestro propio interior, a nuestra propia manera de sentir y percibir el mundo».