Barón Rojo y Santero y los Muchachos lideran el trigésimo BullRock Festival

El BullRock Festival regresará los días 26 y 27 de septiembre con la que es ya su trigésima edición, consolidándose como una de las citas musicales más veteranas de la Región. El evento se celebrará, como ya es tradición, en el Centro Joven ‘La Almazara’ de Bullas y contará con «un cartel de lujo que combina bandas nacionales de primer nivel con grupos locales», apuntan desde la organización.

El anuncio del cartel, realizado este jueves en la emisora municipal, corrió a cargo de Juan Sandoval, presidente de la Asociación Orni, principal responsable del festival, y de David Madrid, concejal de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Bullas. Ambos coincidieron en que serán «dos noches con lo mejor del rock, el metal y el ska del panorama estatal».

De hecho, los cabezas de cartel del viernes son los legendarios Barón Rojo, una de las bandas más importantes de la historia del heavy español. Además, los veteranos rockeros estarán acompañados por Insanity, Psychosis, Nohmad y Tablacho. Mientras que la convocatoria del sábado 27 la encabezan Santero y los Muchachos, banda valenciana que se ha convertido en referencia de ese rock más reposado y de herencia americana. A ellos les acompañarán Ska SOS, El Roble Azul, la Banda de los Hermanos Carrascalejo y Yuss Cawa.

Así, como en ediciones anteriores, el festival combinará grandes nombres del rock nacional con bandas locales, «manteniendo su esencia de apoyo a la escena musical de Bullas».

Venta de entradas

La apertura de puertas está programada para las 20.30 horas, y la organización avisa de que el aforo está limitado a mil personas. Eso sí, este año será necesario adquirir entrada para acceder al recinto: estas se venderá al precio de 12 euros por día o de 20, en caso de apostar por el abono que incluye el acceso al recinto durante las dos jornadas previstas. Los tickets, en cualquiera de estas dos modalidades, están ya a la venta en compralaentrada.com.

Sobre esta importante novedad, la organización señala que «el objetivo es hacer crecer este festival en los próximos años y traer bandas cada vez más importantes. Por eso hemos decidido establecer un precio muy económico, accesible para todos los públicos», consideran.