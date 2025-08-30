Animales que cuentan una historia en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de ‘El Valle’

Un jabalí, una cabra montés, un buitre y una tortuga mora no es la nueva canción infantil, que sustituye a la de un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real; los primeros de la lista son algunos de los animales que se encuentran en el centro de recuperación de ‘El Valle’. Es en pleno corazón del Parque Regional de El Valle y Carrascoy donde se encuentra un espacio, donde la conservación y la educación ambiental van de la mano. Desde 2009, este centro abre sus puertas al público a través de visitas guiadas que forman parte de la Mochila de Actividades de la Región de Murcia, un programa de la Consejería de Medio Ambiente con financiación europea y bajo la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, que agrupa propuestas en diferentes espacios naturales de la comunidad.

Las visitas para familias se reservan a través de la web murcianatural.carm.es, donde trimestralmente se publica un documento en PDF con todas las actividades programadas. «En el caso de las visitas al centro de recuperación, cada trimestre se fijan varias fechas y se habilitan formularios de inscripción online», explican los coordinadores.

El sistema funciona con un máximo de 30 plazas por grupo y permite que cada reserva gestione hasta cinco participantes. El calendario, eso sí, se adapta a las condiciones climáticas. «En verano reducimos la oferta porque el calor dificulta tanto la visita como el bienestar de los animales», señala Laura Ruiz, educadora ambiental del centro. Así que, durante agosto no se programan recorridos, y en julio las visitas se limitan a un único horario por la mañana, visitas que se retomarán en septiembre.

Mochila de Actividades DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE PARQUE REGIONAL SIERRA DE LA PILA DE 10.00 A 12.30 H : Descubra el entorno de Fuente La Higuera, uno de los enclaves más singulares de la Sierra de la Pila. Un paseo pensado para reconectar con la naturaleza a través de su paisaje. Recorrido aproximado de 2 kilómetros. Dificultad baja, a partir de 6 años. Inscripciones a partir del 30 de agosto a las 9.30h. DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO DE 10.00 A 13.00 H: Descubra la vida que habita nuestro litoral a través de una ruta interpretativa de huellas y rastros marinos. Además, se contribuye a su protección a través de la ciencia ciudadana. Recorrido aproximado de 2 kilómetros. Dificultad baja, a partir de 6 años. Inscripciones a partir del 6 de septiembre a las 9.30. DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE RUTA GUIADA EN EL MONTE ARABÍ DE 10.00 A 13.00 H: Recorra el sendero del Monte Arabí. Podrá descubrir su origen geológico y explorar las huellas que dejaron las civilizaciones prehistóricas para conocer su evolución hasta nuestros días. Recorrido aproximado de 2 kilómetros. Dificultad baja, a partir de 6 años. Inscripciones a partir del 12 de septiembre a las 9.30. SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE PARQUE REGIONAL SIERRA ESPUÑA DE 10.00 A 14.00 H: Desde el Santuario de Santa Eulalia se concienciará sobre el problema de las plantas exóticas invasoras y especies de plantas suponen una amenaza para nuestro entorno natural. Mercadillo Artesano de La Santa (Totana). Para todos los públicos y accesible a personas con movilidad reducida. Sin inscripción.

Historias que educan

El trabajo esencial del centro es claro: recoger, tratar y rehabilitar animales de la fauna silvestre, con el objetivo de devolverlos a su hábitat natural. «Cuando un animal llega al hospital, los veterinarios determinan qué le ocurre, se le aplica un tratamiento y, si se recupera bien y es apto, se libera», explica Ruiz.

Sin embargo, no todos logran volver a la naturaleza. Algunos ejemplares, por desgracia, sufren heridas irreversibles o han crecido en entornos humanos, lo que les impide sobrevivir por sí mismos. Estos animales son los que se convierten en ‘embajadores educativos’ dentro del recorrido. «Durante la visita contamos la historia de cada ejemplar y explicamos las problemáticas de su especie», añade Ruiz.

Entre los habitantes del centro hay búhos, córvidos, buitres, halcones peregrinos o jabalíes, cada uno con una historia, a veces trágica, y singular. Muchos vencejos, por ejemplo, llegan en primavera y verano, tras caídas accidentales de sus nidos. También abundan las tortugas moras, una especie protegida que en el pasado fue habitual como mascota. «Mucha gente todavía las tiene en casa sin saber que es ilegal. Cuando se enteran, a menudo las traen aquí», señalan los educadores.

El centro insiste en la importancia de avisar siempre al 112 o al Centro de Coordinación Forestal antes de trasladar un animal. «Así se evita que la Guardia Civil te pare en la carretera con una especie protegida en el coche sin justificación», explican.

Los jabalíes, por su parte, ilustran otro problema frecuente: la humanización de la fauna salvaje. Algunos rayones llegan porque alguien los encontró solos y los llevó a su casa como mascotas. «Al crecer, estos animales pierden la capacidad de relacionarse con los de su especie y no pueden volver al medio natural», cuentan los monitores.

El recorrido, de aproximadamente una hora y media, está diseñado para ser totalmente accesible y adaptable a diferentes edades o perfiles. «Queremos que lo disfruten desde niños pequeños hasta personas mayores, también para personas con discapacidad», subrayan.

El itinerario combina paradas didácticas con explicaciones sobre ecología, comportamiento animal y consejos prácticos para la conservación. «Nuestro objetivo es claro: la educación ambiental. Esto no es un show ni un zoo, aquí se aprende por qué los animales llegan al centro y qué podemos hacer para evitarlo», remarca Ruiz.

Uno de estos espacios está habilitado para aves rapaces nocturnas. Además del búho real, uno de los emblemas del parque, se encuentra la lechuza, un animal que goza de mala prensa, ya que, según historias antiguas, su canto auguraba una muerte, pero como explica con una pregunta Laura Ruiz: «¿Cómo va a ser malo un animal cuya cabeza tiene forma de corazón?». Estas aves muchas veces llegan aquí por culpa de falsos cetreros que descubren donde hay un ave rapaz y les roban los huevos o polluelos para hacer uso de ellos.

Concienciar para proteger

El mensaje final que transmiten es directo: la fauna silvestre necesita del compromiso ciudadano para sobrevivir. «A veces el mensaje puede resultar duro, pero conocer el problema es lo que nos hace cambiar», reconocen los educadores.

La próxima oportunidad para participar en estas visitas será los días 20 y 21 de septiembre, con sesiones a las 10:00 y a las 12:00. Quienes quieran reservar deberán estar atentos a la apertura de inscripciones el 17 de septiembre a las 9:30, a través del PDF de la Mochila de Actividades.

Porque en el Centro de Recuperación de Fauna del Valle cada visita no es solo un paseo, sino una oportunidad de tomar conciencia de nuestra relación con la naturaleza y de cómo pequeños gestos pueden marcar la diferencia en la protección de especies amenazadas. En la vida, conociendo es como se empieza a amar, y cuando se ama algo es cuando se quiere proteger.