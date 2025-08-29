Molina latirá a ritmo del B-Side en su vigésimo aniversario

Comienza la cuenta atrás para el vigésimo aniversario del B-Side Festival, que ha programado un cartel excelente, con grupos y artistas destacados del momento

La nueva edición promete hacer historia, la número 20, la que confirma el carácter propio y el claro liderazgo en el panorama musical español del festival de Molina de Segura. Se celebrará los días 5 y 6 de septiembre, distribuido en distintos escenarios de la localidad. Molina se convertirá en el centro neurálgico de la música llenando los escenarios y calles de energía y entusiasmo.

Viva Suecia son las estrellas. Su regreso al festival que es su casa propició que la venta de tickets se agotara a las tres horas de salir, por primera vez en la larga historia del festival , que ha ampliado su recinto. «Y si te acuerdas de mí, voy a joderte el presente. No me da miedo decir que voy a quererte siempre». Así, con dolor y también con mucha gloria, regresaban a los escenarios. Tras el éxito de su anterior álbum, El amor de la clase que sea (2022), con el que cosecharon un disco de platino, los murcianos abren ahora un nuevo capítulo de su trayectoria musical. Hoy, en 2025, se posicionan como una de las bandas de rock más importantes del panorama español.

Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, arrancan una nueva aventura de la que ya nos han dejado escuchar tres singles: Dolor y gloria, Deja encendida una luz y Sangre (la alianza entre Viva Suecia y Siloé , que también está en el festival, va a dar de qué hablar: dos grandes bandas unidas para lanzar un mensaje muy claro: el rock no está muerto).

Hace tiempo que las salas se les estaban quedando pequeñas a Viva Suecia, así que, ni cortos ni perezosos, se lanzaron en 2024 a un Wizink Center que respondió con un sold out absoluto. El cuarteto cerraba un fin de gira que marcaba un antes y un después para siempre. En una década de trayectoria, se han convertido en una de las bandas más populares del panorama musical español gracias a su capacidad para fusionar el indie y el rock con un toque melódico; han conseguido hacerse con el cariño del público, sobre todo gracias a su paso por distintos festivales.

Jornada principal

Esta no es una tierra que le sea ajena a Dani Fernández (al menos, en lo musical). Para empezar, compartió proyecto con Blas Cantó en Auryn, y colaboró con Viva Suecia y Arde Bogotá. El de Alcázar de San Juan es el otro headliner: sabe lo que es llenar estadios, alcanzar el número uno de ventas y viene muy rodado de su gira Esto es una jauría (ha llenado todas las fechas).

El artista Dani Fernández, el otro gran ‘cabeza’ del cartel del festival. / L.O.

La Jauría fue disco de oro con más de 110 millones de streams y varios éxitos virales; nominado a cinco premios de la Academia de la Música Española. Este año lanzó el documental Todo cambia, que repasa su evolución artística y personal. Uno de los grandes valores diferenciadores de su proyecto son los conciertos. Próximamente anunciará una segunda vuelta de gira para 2026, que le llevará por más ciudades, tanto en España como en Latinoamérica.

La jornada principal del B-Side tendrá lugar el sábado 6 de septiembre en el Recinto REMO con un cartel de primera línea que incluye además de Viva Suecia y Dani Fernández a Carlos Sadness, Pignoise, Elyella, Delaporte y Besmaya; entre actuaciones, amenizará Sedo DJ.

Regreso de Pignoise

Pignoise, la banda de pop punk madrileña, ha regresado con una gira especial por su 20 aniversario que coincide con el lanzamiento de un disco conmemorativo en el que han vuelto a grabar sus grandes éxitos junto a nombres tan reconocidos como Andrés Calamaro, Hombres G, Los Secretos o Loquillo: una combinación intergeneracional que busca unir a quienes crecieron escuchándolos con nuevas audiencias.

Los madrileños Pignoise, en plena celebración de su vigésimo aniversario. / L.O.

Surgidos en los primeros años del 2000, fue en 2006 cuando Pignoise se consolidaron gracias a la elección de Nada que perder como sintonía oficial de la serie de televisión Los hombres de Paco. Ese impulso mediático disparó su popularidad y convirtió al trío compuesto por Álvaro Benito, Héctor Polo y Pablo Alonso en una de las bandas más escuchadas del país.

A partir de entonces, sus canciones devinieron en auténticos himnos juveniles, sonando sin descanso en radios, televisiones y discotecas. Aunque el paso del tiempo ha transformado la escena musical, Pignoise han logrado mantener su identidad intacta. Su estilo pop-punk directo, con estribillos pegadizos y letras que conectan con experiencias vitales comunes, ha hecho que varias generaciones se reconozcan en sus canciones.

La respuesta para pasarlo bien

Con sus bases electrónicas e instrumentos rockeros, Elyella han hecho de la electrónica y el indie la mejor pareja de baile. Puro espectáculo. Este dúo de djs y productores españoles formado en 2010 por Ella y Mønø es el más demandado en el panorama indie nacional. Impactan con su potente show de electrónica, pop y rock, y desde hace un tiempo componen su propia música, que editan desde Vanana Records, su sello discográfico. Recientemente publicaron Tenemos la respuesta (donde colaboran Lori Meyers), y ahora Nadie lo podrá cambiar, con la cantante zaragozana Laura Cebrián (Elem) como invitada. Elyella tienen la respuesta para pasarlo bien.

Carlos Sadness es un icono del indie pop español. Su trayectoria se cuenta a base de éxitos en España y en Latinoamérica; su música se entiende desde un estilo único que nadie puede replicar, y que el barcelonés ha sabido evolucionar a lo largo de los años, desde Qué electricidad, del disco La idea salvaje, aquel hit indie de sonido internacional que lo llevó a todos los festivales y que sigue sonando, ahora llega otro disco, Realismo mágico, una sofisticada evolución que mira hacia atrás en su propia identidad y adelante al mismo tiempo. Encontrar la magia en medio de la realidad es el objetivo, por eso profundiza en conceptos salvadores de un mundo donde todo se consume velozmente, como la bondad, la ternura o la empatía. El buen momento de Carlos Sadness y su reconocimiento internacional lo refrendan tres colaboraciones estelares que elevan el álbum al siguiente nivel: Ximena Sariñana, Carla Morrison y Melissa Robles.

Carlos Sadness, un fijo en este tipo de festivales. / L.O.

La gira Nuevos lemas de Besmaya (Javier Echávarri y Javier Ojanguren), uno de los dúos del momento, llega ahora al B-Side. Tras su éxito en streaming, en 2022, el dúo firmó con Sony Music y publicaron su primer EP, Besmaya, llegando a atraer a más de medio millón de oyentes en plataformas digitales. Su nuevo disco, Nuevos lemas, salió en marzo, y su colaboración en el single de Iñigo Quintero El tiempo que paso contigo ya se ha convertido en una de las canciones favoritas del público de Iñigo y Besmaya.

‘Los Javis del pop’ han conseguido en menos de cinco años conquistar a una audiencia de más de 500.000 oyentes mensuales en Spotify. Su manera tan personal de abrazar el pop, en un equilibrio perfecto entre la electrónica y lo urbano, hace que sus canciones hayan enganchado al público. Sobrenatural, su energético nuevo single, expone la lucha interna entre sentir algo muy poderoso y la parálisis que impide expresarlo; encapsula perfectamente el característico estilo del dúo: alt-rock enérgico y melódico de letras introspectivas y estribillos catárticos. El tema, que parece dar comienzo a una nueva etapa, se perfila como un futuro himno de Besmaya, que se cantará a pleno pulmón.

El dúo Delaporte (Sandra Delaporte y Sergio Salvi), conocido por su combinación de electrónica, pop y ritmos urbanos, fueron los artistas más galardonados de los Premios MIN 2021, seguidos de Rigoberta Bandini y Triángulo de Amor Bizarro. Vienen a presentar su nuevo disco: Déjate caer, dentro de la gira Déjate querer, explorando la vulnerabilidad, la conexión con uno mismo y la autenticidad, pero sobre todo, invita a bailar y cantar sin parar. Ahora, Sandra y Sergio se despiden temporalmente, cerrando una etapa llena de éxitos, pop y electrónica.

La programación del festival se abre el viernes 5 con el ‘Pre B-Side’ en la Plaza de España que encabeza la banda vallisoletana Siloé, con su propuesta de pop-rock con toques folk y electrónicos, y Vosotras Veréis, ganadoras del concurso de bandas. También estarán los djs José Gómez y Dlpin. La entrada será totalmente gratuita.

El trío vallisoletano Siloé, que protagonizarán el ‘Pre B-Side’. / L.O.

Además, el B-Side no solo se escucha, también se degusta. El festival completa su programación el sábado 6 con la habitual propuesta gastronómica y musical ‘B-Side Tapas’ en la Plaza de la Región Murciana y en las calles Infanta Elena y Jesuita Hernández Pérez. Actuarán Jonny Sueños, Noa Caleo, Querido Diablo, Rata, Pedriñanes 77 y Noelia Hernández, ganadora del último Proyecto Vivero de Crash Music. Además, en el marco del ‘Baby B-Side’, la jornada contará con una actuación de Dr. Sapo, dirigida al público familiar.

La organización ultima los últimos detalles para que todo esté preparado en el ampliado recinto Remo. Molina ya late a ritmo de B-Side.