María Dolores Andreo: Amadas palabras, apasionadas pinceladas

Tengo que decirte muchas cosas. / Mi tierra y mi cielo se desbordan. / En ruta apasionada, / No me sirven los paisajes vividos. / El camino que sigo / Va por dentro del alma. / Mi bagaje es ligero. / Apretado al corazón lo llevo, como tesoro que perder temiera: / un puñado de tristes, apasionadas, / amadas palabras. Amadas Palabras. María Cegarra

En la obra de María Dolores Andreo, a lo largo de su trayectoria como pintora, hay algunos temas, algunos motivos, que se repiten y afloran en sus lienzos, en la superficie pictórica del cuadro, una y otra vez de forma casi obsesiva, en especial esas pinturas que hacen visibles sus vínculos con el mar y la tierra. Bodegones y marinas. Sobre todo, marinas; donde la pintora es capaz de asombrarnos, de manera magistral, con un apasionado expresionismo –de alguna forma, ella siempre se consideró una artista relacionada con los expresionistas–, matizado por geometrías y densos, elegantes y vibrantes colores planos que se contraponen a esa pincelada libérrima tan característica suya; y bodegones. Ambas temáticas acabarán confluyendo en bastantes obras.

Imagen de María Dolores Andreo. / Ángel F. Saura

Pero, si hay un tema al que María Dolores Andreo vuelve, de forma continuada y recurrente, es al estudio de la figura humana y, en especial, a la representación del rostro. Como la propia pintora haría constar en alguna declaración, la expresión de la cabeza, del rostro, es lo que mejor nos ayuda a comprender lo que el cuerpo pretende revelarnos. Un rostro que la alhameña personificó, tantas y tantas veces, en el de Jesucristo; y repitió, con diversas intencionalidades plásticas y distintos procedimientos, en sus cuadros: óleos, litografías, dibujos… Unas veces de forma radicalmente expresiva y atormentada; otras, con voluntad piadosa e ingenua serenidad… El rostro de Cristo protagonizó, con absoluta preferencia, sus cuadros en los años sesenta.

El núcleo principal de la obra expuesta en la Casa de la Cultura de Murcia, en 1960, giraba alrededor de ese motivo; y la muestra que presentó en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y La Rioja constaba de 21 litografías creadas con un único motivo plástico: Cristo. Un tema –que causó cierto escándalo, por lo escabroso que podía resultar– al que volvería de continuo. Incluso, ya casi finalizando el siglo, en 1999, pintaría un vibrante rostro de Nuestro Señor, enmudecido, de mirada asombrada y coronado de espinas. Series que le permitirían indagar en el significado simbólico del tema del sacrificio de Jesús en el momento de la pasión… Y también, con las posibilidades expresivas del dolor. Como curiosidad, señalaré aquí que un reconocido pintor americano, Jasper Johns, utilizará el rostro de Cristo, más o menos camuflado, a modo de acertijo, en varias de sus composiciones.

El expresionismo alude y recrea las emociones internas, y rechaza, si es que valoramos que puede considerarse así, los estímulos superficiales, aquellos que los impresionistas tanto valoraron. Este rostro de Cristo, pintado en 1963, es buen y perfecto ejemplo de ese trazo de potente expresividad tan característico de María Dolores Andreo. De ese arte que se decanta por la emoción, por lo emocionante; por las experiencias y vivencias existenciales propias de cada uno de nosotros; por la carga espiritual que aporta la obra. El cuadro entendido como una superficie material capaz de recoger una sucesión de potentes variaciones cromáticas e inesperados atrevimientos plásticos.

María Dolores Andreo indagó, desde su trabajo pictórico, en la exploración de su mundo interior, y lo hizo sin renuncias ni concesiones, sin abandonar jamás una mirada limpia; una mirada que podríamos definir como poética… La poesía tendrá una carga importante en la forma de mirar el mundo por parte de María Dolores Andreo; sus vínculos de amistad con importantes poetas y escritores: Carmen Conde, José Ballester, Carmen Martín Gaite, Pedro Soler, Ángel Crespo… o más jóvenes, como Ángel Paniagua, fueron muy significativos en su trayectoria desde aquellos primeros años pasados en Madrid. En 1979 publicaría su único poemario Ni una palabra más. Y, quizá, podríamos recurrir a Horacio, a su Ars Poetica, para intentar definir en una sola frase –o locución latina– la trayectoria de una vida: Ut pictura poesis, que podemos traducir «como la pintura así es la poesía». Un conjunto de apasionadas, amadas pinceladas. Un conjunto de amadas, apasionadas palabras.