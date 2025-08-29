¡Felicidades, 'Tiburón'!

Con motivo del cincuenta aniversario del estreno de Tiburón, el clásico de Steven Spielberg vuelve a las pantallas españolas. Y lo hace hoy. El film es recordado por un montón de razones, una de ellas, porque estaba previsto que se rodara en 55 días y al final fueron 159. Casi el triple. La cinta también es recordada por ser un ejemplo de película de monstruo sin monstruo, o dicho de otro modo, por no mostrar al tiburón durante casi todo el metraje, salvo en los minutos finales, algo que se debió principalmente, a que el dichoso tiburón mecánico nunca funcionaba, lo que provocó el antes mencionado retraso en su rodaje. Tiburón también es recordada por inventar eso que ahora se llama blokbuster, es decir, películas pensadas por y para reventar las taquillas que generalmente se estrenan en los meses de verano, en término de exhibición cinematográfica, desde finales de mayo hasta finales de agosto. Y desde luego, la película de Spielberg es también recordada por su célebre tema principal, compuesto por las que seguramente sean las dos notas musicales más famosas de la historia del cine, obra del legendario John Williams.

Pero lo cierto es que, para mí, Tiburón siempre ha sido algo más que todo esto, que está muy bien. Cuando alguien me pregunta cuál es mi película favorita, el film de Spielberg es el primero que se me viene a la cabeza, aunque los cinéfilos sepamos que es imposible eso de tener «una única» película favorita. Pero es verdad que para mi Tiburón es algo especial y creo que lo es, fundamentalmente, porque es quizá la primera película de género en la que me percaté que no hacía falta que pasaran continuamente cosas extraordinarias, que se puede contar una historia muy emocionante sin que, en esencia, ocurran grandes cosas. Porque si uno se fija, lo cierto es que en Tiburón no pasan cosas particularmente sorprendentes a lo largo de todo su metraje, más allá del ataque del principio y sus minutos finales. El film de Spielberg es, en esencia, la crónica de una inseguridad perpetua, fruto de un miedo endémico al agua por gentileza de su jefe de Policía, Brody. Esto, y las constantes zancadillas que el recordado alcalde de Amity interpone constantemente siempre en defensa de la temporada turística arman casi por si solos, la que para muchos es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.

Y, de hecho, si Tiburón funciona es porque dentro del inconcebible caos que fue su rodaje sus principales responsables tomaron las decisiones adecuadas, en los momentos adecuados sobre las cuestiones adecuadas. Es decir, eso que algunos llamamos ‘suerte’. Cuenta la leyenda que fue Verna Fields, la montadora de la película y no Spielberg, quien sugirió que tal vez sería buena idea continuar avanzando sin mostrar demasiado al tiburón (de hecho cuentan que Spielberg temió que se le quitara protagonismo de los logros del film y, de hecho, no llamó a Fields para su siguiente película, Encuentros en la tercera fase). Es de dominio público que fue Williams y no Spielberg el que propuso el tipo de música que finalmente quedó en la película y no la que el director tenía en mente. Y forma parte de la leyenda que el guion de Tiburón se estuvo reescribiendo de un día para otro con aportaciones de Spielberg, es verdad, pero al final el que lo terminó firmando fue un cuasi desconocido, Carl Gottlieb, que por cierto, podemos ver fugazmente en la película como el jefe del periódico local.

Y desde luego, las cosas como son, porque Steven Spielberg es y era un narrador nato. Hace unos años, antes de La lista de Schindler, decir que Spielberg era bueno te situaba automáticamente en una lista negra de dudosa reputación, ahora en cambio es al revés, y todos vanaglorian al director de Lincoln, Tintín o Caballo de batalla cuando sus fans de siempre tenemos clarísimo que el Spielberg verdaderamente bueno siempre fue el de Parque Jurásico para atrás y no al revés. Pero bueno, no nos vamos a enjardinar ahora en esto que estamos de celebración.

En resumidas cuentas, que tenemos la suerte de poder volver a ver en pantalla grande un peliculón como Tiburón. El film lo tiene todo y en esencia es, en mi opinión, de una sencillez narrativa apabullante. Por eso es tan buena. Además, y ahí va otra curiosidad final, la película es uno de esos ejemplos de libro con los que evidenciar que en las bandas sonoras no todo empieza y termina en su tema principal y que hay vida más allá del leitmotiv. Y todos aquellos que piensen que la música de Tiburón solo es el famoso dum-dun, dum-dun…, les invito a que presten un poco más de atención a la música de Williams y redescubran la cinta de piratas que el músico siempre vio en el film de Spielberg. Como lo leen, ¡de piratas! Una maravilla.