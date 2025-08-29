Conrado Navalón, el lado amable de la vida

Si este cronista tuviera que elegir una figura que simbolizara la tendencia al diálogo, el positivismo, el buscar la cara amable de la vida y la permanente lucha por el entendimiento y la concordia, no le cabe duda de que elegiría a Conrado Navalón. Al igual que existen los Goya como premios cinematográficos por el legado de aquel artista y su impacto en la cultura de nuestro país, recibir un ‘Conrado Navalón’ supondría el reconocimiento a una vida por la búsqueda siempre del lado positivo de la existencia. Así pues, «el premio ‘Conrado Navalón’ al espíritu de concordia y la lucha por el entendimiento sería para…», y daríamos una figura conradonavaloniana a quien correspondiera cada año. Ahí dejo la idea.

Aún recuerdo a Conrado decir que nunca pensaría mal de nadie mediatizado por algún tipo de prejuicio.

Conrado siempre ha sido un enamorado de su trabajo. Porque es imposible que Conrado no se enamore de una empresa en la que participa o se involucra, minimizando problemas y resolviendo cualquier escollo con ese buen talante y esa bonhomía que aporta a todo cuanto toca.

La Universidad de Murcia es una de sus grandes pasiones. Primero como estudiante y, después, como profesor. En ella enseñaba Psicología de la Conducta Humana. Pero quizás su mayor satisfacción ha sido extender sus conocimientos más allá de los muros de la facultad. Quizás por el hecho de tener ese pensamiento, le vino como anillo al dedo el ser vicerrector de Extensión Universitaria, cargo que ocupó en el equipo del Rector Ballesta. En relación con la Universidad, Navalón quiso siempre llevar la UMU a todas las latitudes: creando las sedes permanentes de Extensión Universitaria en los municipios, «para que pudieran sentirse también parte de la Universidad de Murcia».

Sabe Conrado que la universidad es una institución que transmite no sólo conocimientos, sino también –y eso forma parte de su ADN– valores, y él siempre ha luchado por la transmisión de esos valores, que considera lo más valioso que puede ofrecer la vida.

A Navalón no le cabe duda: por más que haya dado a la Universidad (y sin duda lo hizo, entregando a ella su tiempo, esfuerzo y conocimientos a manos llenas), la Universidad le ha dado mucho más de lo que él le ha dado a ella, «estoy en deuda con ella», asegura.

Desde hace años, exhibe y expone su talante sociable en su blog Hola, ¿qué tal?, aludiendo a la famosa frase de bienvenida que decía siempre Iñaki Gabilondo en su programa radiofónico, que le sirve a este ciezano ejerciente y enamorado de su terruño para exponer y recopilar las actividades culturales y sociales a las que asiste –que son muchas, créanme–. Porque a Conrado le ha gustado siempre documentar y compartir las actividades a las que acude, ya que, como él mismo asegura: se siente afortunado por la vida y los amigos que le rodean.

Su reciente libro, Vivir con ataxia: el alma cincelada, nos describe a un Conrado diferente, algo que avala su propia hija Alba tras la conmoción que sintió al leerlo: un libro que un amigo común describe como un derroche de intimidad y emociones. Y así es Conrado por extensión de la propia obra: un derroche de emociones que ofrece a manos llenas a quienes tenemos la suerte de cruzarnos en su camino. Porque Conrado tiene siempre un as en la manga, su particular Rosebud, con el que puede sorprendernos, como lo ha hecho recientemente con la historia de su abuelo José Ramón, preso en las cárceles franquistas por la muerte de un cura que estaba vivo, teniendo que viajar el padre cientos de kilómetros para convencerle de que diera señas de vida. Pero ésta, como diría Rudiad Kipling, es otra historia.

Desde hace dos años es presidente de la fundación Los Álamos del Valle de Ricote, una asociación cultural que tiene su sede en Cieza y que se dedica a organizar y promover la cultura, distinguiendo con el Premio Floridablanca a personas que son ejemplo para los demás. Ahora, en la fundación, que continúa el legado de José Luis Pardos, «queremos ser los guardianes de su sueño –dice–. La casa, la finca, las reuniones, todo lo preparamos como si él fuera a venir mañana».