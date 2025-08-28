Murmullo, un nuevo festival para disfrutar ‘slow’ del Valle de Ricote

Pues sí, tenemos un nuevo festival en la Región. Pero no hablamos de un festival al uso, sino del primero de carácter slow de cuantos se hacen dentro de nuestras fronteras regionales. Pero, ¿qué es eso? Pues, como los angloparlantes habrán podido deducir, un festival sin prisas, para disfrutar con calma y casi que en intimidad de los conciertos y, también, del entorno natural que los acoge, reduciendo así el impacto ambiental del proyecto y proponiendo una forma de turismo más sostenible.

Pero, vayamos con las claves: hablamos del festival Murmullo, que tendrá lugar durante cuatro fines de semana consecutivos del 13 de septiembre al 5 de octubre. Y, ¿dónde? En el Valle de Ricote, en algunos de sus enclaves más singulares, según desveló este miércoles la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa. Lo hizo durante el acto de presentación del evento, que tuvo lugar en el Auditorio El Peñón de Ojós, uno de los municipios participantes. Su alcalde, Pablo Melgarejo, también estuvo presente, igual que los regidores del resto de localidades implicadas: Ulea, Villanueva del Río Segura y Ricote.

El programa

Por allí pasarán artistas y bandas regionales y nacionales como Calequi y las Panteras, Tarta Relena, Verde Prato y Maestro Espada, que ofrecen propuestas que combinan tradición, experimentación sonora y raíz femenina. Así, el festival integrará las raíces folclóricas con las nuevas tecnologías, el afropop con ritmos latinos, la world music y el flamenco fusión con sones y cantes ancestrales de la Región, por citar solo algunos de los cócteles musicales del menú. Pero es que la propuesta del Murmullo no se queda ahí...

La programación musical irá acompañada de talleres, visitas guiadas, mercadillos con productos de la zona, un paseo fotográfico y catas gastronómicas. Y es que esta iniciativa, impulsada por el Gobierno regional en colaboración con los ayuntamientos de las cuatro localidades, nace con el objetivo de consolidar el Valle de Ricote como un destino de referencia para el turismo slow. De hecho, el festival forma parte del programa de subvenciones Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD), dotado con 3,3 millones de euros para este enclave y cuyo objetivo es desarrollar este espacio poniendo en valor su paisaje, historia y patrimonio cultural.

Cartel completo

Los días 13 y 14 de septiembre la actividad se desplazará hasta Ulea, donde será protagonista el trío Calequi y Las Panteras, formado por Javier Calequi, Lauri Revuelta y Luisa Corral, cuya música propone un cóctel explosivo de estilos, influenciados por el funk, el afropop y los ritmos latinos. No obstante, ese mismo fin de semana habrá dos actuaciones más en la localidad. Por un lado, Lewa, el proyecto musical de Elísabet Iglesias, una artista almeriense formada como pianista e intérprete de handpan, que, acompañada por Aure Ortega al piano y Roli y Luis Iglesias a la viola, ofrecerá un espectáculo que transita entre géneros y que apela a la emoción y la introspección. Y, por otro, Mujeres con Raíz, agrupación murciana integrada por Carmen María Martínez (voz y postizas) y Mari Cruz Sánchez (voz) junto a destacados músicos de raíz. Presentarán un repertorio que rinde homenaje a la voz tradicional de la mujer murciana, rescatando el valioso patrimonio oral del sureste peninsular.

La programación continuará los días 20 y 21 de septiembre en Villanueva del Río Segura. Allí se darán cita las catalanas Tarta Relena, dúo vocal que resignifica el repertorio de tradición oral del Mediterráneo desde una mirada contemporánea, minimalista y electrónica. Y completan el fin de semana Mixtura, con un viaje musical a través del repertorio sefardí y tradicional murciano, y Julián Páez, con su propuesta Poetas, flamencos y otros pretextos, que funde flamenco, poesía y canciones de autor.

El tercer fin de semana, 27 y 28 de septiembre, el festival recalará en Ojós, con una programación que mira al futuro desde la raíz. Verde Prato, proyecto de la artista vasca Ana Arsuaga, combinará tradición oral y electrónica en una experiencia íntima. La gaditana Müsgo, arpista eléctrica y cantante, ofrecerá por su parte un espectáculo lleno de simbolismo y referencias a la naturaleza. Y cerrará el fin de semana Almasäla, banda liderada por Paloma Povedano, exintegrante de Ojos de Brujo, que fusiona flamenco, electrónica y ritmos globales.

El broche final llegará el 4 y 5 de octubre en Ricote, con tres propuestas murcianas y manchegas que exploran nuevas formas de entender la música tradicional. Maestro espada, dúo formado por los hermanos Álex y Víctor Hernández, renovará el folclore regional desde la electrónica; Karmento, artista revelación del neofolk nacional, desplegará su universo emocional y narrativo inspirado en la identidad serrana, y el dúo formado por Tomás García y Paco Frutos hará un viaje sonoro por las coplas tradicionales del Valle de Ricote, con guiños al poeta Vicente Medina.