Francisco García Silva, el arte como trinchera viva

«El arte no debe concentrarse en esos altares muertos llamados museos. Debe difundirse en todas partes: en las calles, en los tranvías, en las fábricas, en los talleres y en los hogares de los trabajadores».¡ Vladímir Mayakovsky

El arte, las obras de arte, se han configurado desde hace miles de años como elemento esencial, y necesario, en la construcción de un relato cuyo fin último consiste, las más de las veces, en el sostenimiento y justificación de las estructuras dominantes; en el argumentario imprescindible para construir mitos, narraciones referenciales, que den sentido a nuestras creencias y nuestras conductas. Pero el arte, el gran misterio del arte, es su disposición para burlar y eludir lo esperado, actuando como elemento capaz de transformar y moldear el grupo social en el que nace. Un arte agitado y agitador. Y es que el arte ha constituido, en bastantes ocasiones, la línea que une puntos, y delimita objetivos, en apariencia distantes e irreconciliables. El artista debía entregarse al trabajo de crear la vida misma. El cuadro, o cualquier otra manifestación plástica, concebido como un escenario; como un espacio, a la vez mental y físico, que tuviese la capacidad de permitir el libre encuentro de distintos procedimientos y concepciones de aquello que hemos convenido en denominar como arte; desde los rigores formales del constructivismo, o del suprematismo ruso, hasta los sutiles atrevimientos coloristas del Mundo que transcurre japonés; de lo abstracto a lo concreto. De las distintas formas de interpretar el mundo.

Estos obreros, pintados por Paco Silva, parecen cumplir aquella orden de Kazimir Malevich que los urgía a crear una época nueva. Obreros que parecen interpretar alguna escena documental del cineasta Dziga Vertov y cumplir fielmente sus órdenes: «¡El campo visual es la vida. El material con el que construimos los montajes es la vida. Los elementos decorativos son la vida. Los intérpretes son los actores de la vida misma!» Obreros, constructores, arquitectos de una barricada que debe oponerse a lo viejo y resultar una fantasía, ¡tan poderosa!, que llame al público corriente a mezclarse con los artistas para detener la estulticia de la vulgaridad. Obreros, que han usurpado la función del artista y se han erigido protagonistas absolutos del relato; y, fieles a su nueva condición, parecen vestir el nuevo modelo de ropa cómoda, barata, práctica… denominada prozodezhda, una nueva ropa de producción; o haberse colocado los trajes de dependiente de los vanguardistas almacenes moscovitas Mosselprom –¿Dónde encontrar deliciosos macarrones, chocolates y cervezas? ¡Solo en Mosselprom!–. Tal vez estén practicando, en la calle Mokhovaia, en el mismo centro de Moscú, como aventajados discípulos de Vladímir Mayakovsky o Aleksandr Rodchenko, la última lección aprendida en el curso básico de la escuela Vkhutemas. Agitadores que pretenden recordarnos que el arte es ¡libre!, está permanentemente vivo, y nunca debería concentrarse en los altares muertos de los inhóspitos museos; que debe formar parte de la vida de los individuos… de la sociedad. Obreros que nos recuerdan, con esa Barricada Constructivista, que el arte y la vida constituyen la misma cosa, un todo compacto e indisoluble. Certezas que nos sugieren que el destino del hombre, el destino del arte en tanto en cuanto producto humano, está más allá de su propio control. Una sugerente ironía. Y es que el arte, las referencias sociales, culturales, vitales… que insinúa y propone, parecen quedar siempre más allá de toda comprensión. Observamos a estos obreros, estudiantes… o dependientes de los gigantescos almacenes comerciales Mosselprom y, fácilmente, podríamos pensar que son sacerdotes sirvientes en un templo de Mesopotamia, construido para honrar a Enlil o, por qué no, androides diseñados para realizar las aburridas labores tecnológicas que desarrolla la Tyrell Corporation –en el ya futurista pasado año de 2019– en su refulgente zigurat… Pues, al fin, todo se repite como un ciclo infinito.

Esta Barricada Constructivista se expuso en el Museo de Bellas Artes de Murcia en noviembre de 2019, y forma parte de una serie que García Silva tituló Androides (Deus ex machina). Un friso, una secuencia narrativa… un juego plástico, no exento de fina ironía que pretendía subvertir nuestra mirada –un aspecto nada extraño, por otra parte, en la trayectoria de Paco Silva– recurriendo a reconocibles iconos del arte y de nuestra memoria visual; proponiéndonos una distinta forma de explorar y reconstruir ese desarrollo temporal que hemos convenido en titular Historia del Arte.