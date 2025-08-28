De Chéjov a Mayorga: regresa el Encuentro Teatral ‘Ciudad de Mula’

La Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Mula desveló este miércoles la programación de la cuadragésimo primera edición del Encuentro Teatral ‘Ciudad de Mula’, uno de los eventos culturales con más solera de la Región. En concreto, esta nueva cita con las artes escénicas tendrá lugar del 9 al 13 de septiembre y, una vez más, tendrá como sede el Teatro Lope de Vega de la localidad.

En total serán cinco noches de teatro en las que participarán «grupos escénicos de primer nivel, entre ellos la compañía local Almagra Teatro, junto a destacadas formaciones teatrales del panorama nacional», apuntaron en una nota de prensa desde el Consistorio muleño. «La programación ofrece una cuidada selección de propuestas que van desde la comedia más desenfadada hasta el drama contemporáneo», especifican los organizadores, que han contado con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia (ICA) y cuya programación se enmarca dentro del Plan Murmurarte 2025.

El programa

Las encargadas de levantar el telón el día 9 serán las chicas de Doble K Teatro, veterana compañía murciana que, en esta ocasión, presentará la obra Gamberra’s, inspirada en I love Canberra, una creación de 1991 del dramaturgo checo Boleslav Polívka, reconocido por su capacidad para combinar el humor absurdo con una profunda reflexión sobre la condición humana. Bajo la dirección del clown Antón Valén, Inmaculada Rufete, Eva Torres, Susi Espín y Rocío Bernal serán las encargadas de levantar un texto centrado en un delirante casting publicitario para elegir a la protagonista del nuevo spot de una conocida marca de comida en lata para perros.

El 10, el Lope de Vega recibirá a Las tres hermanas de Chéjov; o, más bien, de la dramaturga y directora murciana María Rodríguez, que ha adaptado muy a su manera este clásico del maestro ruso. Marcos Montagud, Mario Salas de Rueda y José Ortuño –sí, tres hombres– son los encargados de interpretar a las protagonistas de una obra que, según su autora, «habla de la paradoja del deseo. Aspiramos y anhelamos siempre lo que no tenemos, y así sucesivamente. No conseguirlo frustra, pero ¿qué podemos hacer? Pues entender nuestro dolor. Y también invitar al espectador a tomar distancia para apreciar lo ridículos que somos».

Al día siguiente será el turno de El chico de la última fila, de Los Menos Teatro, que para su quinta producción han apostado por un texto de Juan Mayorga, nada menos. Hablamos de una comedia contemporánea dirigida por Joaquín Lisón y cuyo protagonista, Fernando Caride, es un profesor de literatura en un instituto poblado de jóvenes con poco interés por los clásicos y nula capacidad de expresión escrita. Sin embargo, un día, corrigiendo redacciones, un texto de uno de sus alumnos lo rescata de su tedio y lo engancha con la promesa de un ‘Continuará…’. A partir de aquí, surge entre el adulto y el chaval un vínculo «tan intenso como peligroso».

La penúltima obra programada es La guerra está servida, la preparada por los locales Almagra Teatro. La estrenarán ante sus vecinos el día 12, pero poco más ha desvelado la compañía sobre este proyecto. Y, para cerrar esta edición, el Ayuntamiento de Mula ha contado con Bonjourmonamour Producciones y 75 puñaladas, una obra del argentino Martín Giner protagonizada por Pedro Segura y Manuel Llamas. El primero es un ilustre inspector de Scotland Yard que se encarga del caso del asesinato de un antiguo compañero; el segundo, el mayordomo de la víctima, que le ayudará en su estrambótica investigación.

Compromiso con la Cultura

El concejal de Cultura, Diego Boluda, destacó ayer la importancia de esta cita para el municipio y mostró su satisfacción por haber conseguido dar forma a una programación «tan completa, variada y de calidad. Esperamos que sea del gusto de nuestros vecinos y vecinas –añadió–, pero también de todos aquellos que nos visitan en esas fechas». Además, señaló que esta cita y su permanencia año tras año en la agenda cultural muleña pone de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento con la cultura y con el teatro como «herramienta de transformación y disfrute social».

La venta de abonos comienza este viernes, 29 de agosto, al precio de 20 euros para las cinco funciones. Estos podrán adquirirse en la Oficina de Turismo, en su horario ordinario y únicamente mediante pago metálico (se ruega acudir con el importe exacto, señalan sus responsables). Por su parte, las entradas individuales, con un precio de 6 euros, se pondrán a la venta el 3 de septiembre a través de la web mula.es. También estarán disponibles en taquilla una hora antes de cada representación.