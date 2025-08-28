Ángela del Prisco, enamorada de las humanidades

Quizás los cimientos para comenzar a componer la personalidad literaria de Ángela del Prisco Sarabia los pusiera su abuela, en cuya compañía realizó tantas lecturas esta estudiante de Filología Inglesa de la Universidad de Murcia, la carrera que cursó también su madre, con quien se recuerda leyendo a Gloria Fuertes.

Cuando aquella joven, enamorada de la literatura desde siempre, se encontró en la tesitura de elegir carrera, había sufrido en sus últimos años en el instituto un segundo enamoramiento: el latín, y prisionera de aquel trance, sintió que todo un mundo se abría ante ella.

Asegura que, con más preguntas que respuestas, decidió embarcarse en el mundo de las humanidades. Han pasado cuatro años, y no se ha arrepentido ni un solo día. Ni una hora. Estaba convencida de que, si en algún momento se perdía, el suyo sería un lugar donde valdría la pena naufragar. Las humanidades fueron desde entonces su refugio, su punto de partida y su lugar de regreso a casa. La Ítaca de Ulises tendría a partir de entonces su centro neurálgico en el pequeño campus de la Merced, enclave de su facultad.

Asegura que le encanta recordar que es de letras cada vez que en su alma hay un noviembre húmedo y lloviznoso, como le ocurría a Ismael en Moby Dick. Porque a Ángela le encanta traer a colación citas literarias, algo que constituye una constante en su lenguaje.

Lectora apasionada, pensadora profunda, encuentra refugio y sentido en la literatura

Quizás parte de ese gusto por las citas tuviera su origen en aquel ejemplar de El retrato de Dorian Gray que compró en Dublín. Todavía recuerda la emoción que sintió cuando, al pasar una página, se encontró con un escrito del anterior propietario en el que expresaba los sentimientos que le provocaba aquella lectura previa a la suya. Desde entonces siempre lee con un libro en una mano y un lápiz en la otra. Le encanta dejar rastro de sus sentimientos en los volúmenes que pasan por sus manos y ante sus ojos.

La idea de leer un libro en la playa o en su habitación mientras ve caer la lluvia es algo que le encanta. Y este cronista se remonta a aquellos lemas ingenuos pero eficaces de la televisión de finales de los sesenta: «Un libro, un amigo», o «Un libro al año no hace daño, pero es costumbre más sana un libro cada semana».

La literatura proporciona aportes muy importantes para el conocimiento de cada cual y te permite, prosigue, vivir otras vidas con intensidad, dice, así que Ángela lee Moby Dick y está en un barco que se va a hundir, y se convierte en Ismael luchando por su vida. Así es la literatura para ella.

Asegura Ángela, totalmente ganada para la causa de las humanidades, que ser de letras es formar parte de una familia, ya que todos están en la misma onda y se ayudan entre sí. Ser de letras es, para ella, no solo estudiar determinadas asignaturas, es el alma que proporciona en quien se adentra en sus profundidades: «Somos gente amable», asegura, para añadir que la pureza es una palabra que los define muy bien, y «también las palabras que usamos». Ser de letras –asegura– es saber usar la pluma más que la espada, es escribir un poema y convertirlo en canción, es hacer obras maestras usando solo tinta e imaginación.

Y entonces ofrece Ángela la mejor definición que se le ocurre para los libros, ese reducto tan necesario en este mundo hecho de prisas y de sentimientos no demasiado puros: «Los libros son amor», y –añade– «una frase bien dicha en el momento adecuado, puede mover mundos». Sin duda.