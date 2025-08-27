El yacimiento de la Isla del Fraile reclama repercusión nacional

Esta semana se han retomado, por sexto año consecutivo, los trabajos de excavación y prospección tanto en la Isla del Fraile, al este de Águilas, como en su entorno submarino. Está previsto que la campaña se extienda hasta el próximo 6 de septiembre, tal y como confirman desde el equipo capitaneado por Juan de Dios Hernández García (Museo Arqueológico de Águilas) y Alejandro Quevedo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), que afronta este año nuevos objetivos con la vista puesta en la realización de una gran exposición sobre el yacimiento prevista para el año que viene y en colaboración con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena.

A nivel terrestre se continuará buscando la ocupación más antigua, que se retrotrae con seguridad a la época republicana (s. II-I a.C.). Asimismo, a través de la excavación de un conjunto de piletas, se incidirá en aspectos artesanales centrados en la posible producción de cerámica y de salazones en la propia isla. Y a nivel subacuático se ampliarán las prospecciones en la bahía del Hornillo a cargo de los arqueólogos submarinos Javier Rodríguez Pandozi y Enrique Aragón (Universidad de Cádiz / Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima), con la intención de localizar zonas de fondeadero en la Antigüedad y posibles pecios.

Estudiantes sobre el terreno

Como en ediciones anteriores, el equipo está formado por más de una docena de estudiantes de diversas universidades y centros de investigación, tanto nacionales como internacionales. En concreto, en el entorno se la Isla del Fraile trabajan estos días técnicos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y alumnos de las universidades de Murcia, Alicante, Cádiz, Barcelona, Complutense de Madrid e, incluso, Oxford (Inglaterra).

Alumnos de diferentes universidades españolas forman el equipo de campo

A nivel investigador participan los especialistas en cerámica y fotografía arqueológica del CNRS / Universidad de Aix-Marsella, Tomoo Mukai y Loïc Damelet, así como el investigador Mario Gutiérrez Rodríguez, de la Universidad de Jaén, especialista en Geoarqueología. Además, durante la campaña tendrá lugar la visita del doctor Paul Scheding, director del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, quien se ha interesado por la evolución de los trabajos en el yacimiento. Asimismo, la Universidad de Murcia está presente un año más gracias al acuerdo de financiación del Ayuntamiento de Águilas y la Sede Permanente de la UMU en nuestra localidad.

Estudiantes de arqueología trabajan en el peñón. / L.O.

Un nuevo marco de colaboración

Conviene recordar que recientemente se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Águilas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para reforzar el proyecto y las investigaciones derivadas del mismo. De hecho, gran parte del material documentado en cada campaña se estudia en el Instituto de Historia del CSIC, al que pertenecen algunos de los especialistas participantes, como la arqueobotánica Leonor Peña Chocarro o la arqueozoóloga Marta Moreno.

A nivel submarino, la intención es localizar zonas de fondeadero en la Antigüedad y pecios

No obstante, se aspira a incrementar la financiación del proyecto a través de un plan propio del CSIC, al tiempo que se habilitarán nuevas herramientas para facilitar las donaciones de empresas que quieran contribuir a su desarrollo mediante micromecenazgos. En 2025 vuelven a patrocinarlo Viñas Familia Gil, Culmarex y Panaderías Clendy.

Además, este año algunas de las acciones de investigación serán financiadas gracias al proyecto estatal de I+D+i Traphic (PID2022-141425NA-I00), en el marco del cual ya se realizaron diversas prospecciones en el territorio de Águilas durante la pasada primavera. Distintas publicaciones, tanto de estos trabajos como de los que se practicarán en la isla, verán la luz a lo largo de 2025.

Entre ellas, destaca una contribución en un volumen sobre actualidad arqueológica en España publicado por el Museo Arqueológico Nacional que confirma la proyección alcanzada por el yacimiento. No en vano, este año la Isla del Fraile es uno de los candidatos al Premio Nacional de Arqueología y Paleontología otorgado por la Fundación Palarq, que financió el proyecto el año pasado para la realización de analíticas.