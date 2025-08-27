Pablo escobar: "Hoy en día ser friki de algo está de moda"

¿De dónde surge su pasión por los juegos de mesa?

Desde muy niño. Soy el menor de ocho hermanos y en casa siempre se jugaba a juegos de mesa.

Y ya de mayor ha seguido manteniendo e incluso aumentando esta afición. ¿Qué le aporta dedicar su tiempo libre a este mundo?

Los juegos de mesa enriquecen mi vida personal y social.

¿Con quién juega a ellos? Supongo que sus hijos serán sus principales compañeros.

Si. Me encanta ver como mis hijos Pablo y Lola se divierten y aprenden jugando. Pero también tengo mi noche de ‘gilijuegos’ con mis amigos.

¿‘Gilijuegos’?

Son juegos muy sencillos de jugar que se explican en menos de dos minutos y aportan muchas horas de diversión.

Desde hace algunos años imparte talleres en el CEIP Madre Esperanza del Siscar (Santiomera) en los que aplica el aprendizaje basado en juegos (ABJ). ¿Qué beneficios aporta a los más pequeños este tipo de actividades?

El ABJ está revolucionando la forma en que los niños adquieren conocimientos. A través de los talleres que he impartido he comprobado cómo esta metodología activa la motivación, despierta el interés y la curiosidad, mejora la comprensión y potencia el trabajo en equipo entre los alumnos. El ABJ transforma el aprendizaje en una experiencia dinámica y significativa, conectando teoría y práctica de manera natural.

Siempre se tiende a pensar que los juegos de mesa son algo exclusivo para los niños. ¿De adultos también podemos disfrutar de ellos?

Durante el confinamiento por la Covid muchos adultos buscaron el entretenimiento en casa jugando a juegos de mesa, haciendo crecer el mercado y el diseño por parte de muchas editoriales de juegos con mecánicas para adultos. Una vez que estás dentro es difícil salir.

Supongo que se habrá topado con algunas personas que le ven como un «bicho raro» por jugar a juegos de mesa ¿Qué les dice cuando se quedan sorprendidos por su afición?

Hoy en día ser friki de algo está de moda. Hay frikis del deporte, de los coches, de los viajes...Me encanta llevar la afición por los juegos de mesa a grupos de personas que desconocen por completo este mundo. Siempre terminan aficionándose.

Son muchos los padres que, para tener entretenidos a sus hijos, les dan el móvil o un videojuego. ¿Cómo les convence de que un juego de mesa es mejor opción?

La tecnologías deben de estar presentes, pero siempre controladas por los padres. Los juegos de mesa fortalecen vínculos emocionales y mejoran la comunicación con nuestros hijos. Siempre tendrán el recuerdo de haber jugado con sus padres.

"Murcia tiene que volver a sus jornadas lúdicas; sería bueno contar con una feria de juegos de mesa"

Usted no sólo juega a ellos, también se ha convertido en desarrollador de juegos de mesa. ¿Cuántos juegos ha creado? ¿Cuales han sido sus mayores logros en este oficio?

Estoy empezando. Actualmente tengo cinco prototipos con mecánicas cerradas, pero abiertos siempre a cambios. Mi mayor logro lo he conseguido con MatriusKats. Este juego fue finalista en los premios MeepleFactory 2025. Actualmente está entre los quince finalistas del concurso prototipos Zacatrus y nominado a los premios Averroes del Festival Internacional de Juegos de mesa de Córdoba, organizado por GdM y la asociación jugamos todos.

¿Cree que es complicado dedicarse profesionalmente a crear juegos de mesa? ¿Se puede vivir de ellos? ¿Es difícil conseguir que un juego salga al mercado?

Yo no vivo de ello, pero sí es posible. Para ello, se tiene que ser consciente del sacrificio que conlleva. Son muchas horas asistiendo a ferias, testeando los juegos, analizando mecánicas. Sacar un juego al mercado es muy complicado. Tienes que enseñarlo a las editoriales en el momento justo.

Además de crearlos, también es un buen coleccionista de juegos de mesa. ¿Cuántos tiene en su haber? ¿Cómo lo hace para guardar tanta caja?

Pues tengo unos cuantos. Más de los que puedas pensar. Ahora cuando compro juegos valoro también su tamaño. Cada uno tiene su sitio en mi ludoteca.

¿Cree que hay una buena afición a los juegos de mesa en la Región?

Sí. En Murcia hay muchos ‘jugones’.

¿Qué cree que se puede hacer para mejorar la cultura de los juegos de mesa en nuestra comunidad? ¿En qué iniciativas está trabajando para ello?

Murcia tiene que volver a tener sus jornadas lúdicas. Sería bueno contar con una feria de juegos de mesa en la Región. Una feria que se consolide como referente nacional no solo atrae a jóvenes, profesores y familias, sino que también impulsa la cultura lúdica como herramienta educativa y social. Este tipo de eventos genera un espacio donde aprender jugando es posible para todos los públicos, fomentando además la economía local y el intercambio cultural.

Su última creación es MatriusKats, el cual figura entre los 15 nominados a los premios Averroes del festival Internacional de juegos de mesa de Córdoba ¿En qué consiste este juego?

Es un juego familiar abstracto de mucha memoria e identidades ocultas. Un tres en raya para cuatro jugadores en el que tendrás que conseguir juntar los tres gatos de tu color. Son ‘matrius... kats’.

¿Cuál es el mejor juego de mesa que ha inventado hasta el momento?

Sin dudarlo TO-MA-TA-ZO. Un juego muy especial, pues es el primer prototipo que he creado con mi hijo Pablo. Ha conseguido estar entre los quince finalistas del concurso Boquerón Games 2025.

¿Cual es su juego favorito?

Tengo Muchos, pero me quedo con Remolacha de la editorial Boquerón Games.

¿Cuál es su autor y editorial favoritos?

Me encanta todos los juegos de Javier Martínez (@Javi.Orimonk). Es el autor murciano con más juegos publicados. Respecto a la editorial, Rocket Murciana sus juegos son made in Murcia. Desde que crearon El rey del Paparajote han crecido muchísimo.

¿Cuáles han sido los juegos que más ha sacado este verano?

Remolacha, por supuesto, y Chao Pescao, de Mercurio Distribuciones, son dos de los mejores para pasar un rato agradable con la familia.