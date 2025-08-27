Nuevo récord de espectadores para el Festival de Teatro de San Javier

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier ha cerrado su 55.ª edición con más de 25.000 espectadores que han presenciado los 15 espectáculos que se han podido ver durante el mes de agosto en las sedes del auditorio del Parque Almansa, en la del Teatro de Invierno, que se afianza como escenario alternativo, y en los espacios públicos habilitados en San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor. Solo en el auditorio y el teatro de invierno se contabilizaron cerca de 23.000 espectadores, «lo que da cuenta, no ya del éxito y respaldo de público del que goza el Festival, sino de la fidelización del público con un nuevo récord histórico de 300 abonados y varios sold out a lo largo de la programación», manifestó David Martínez, director del Festival.

Martínez celebró el respaldo del público a un programa que ha oscilado entre los clásicos, con Shakespeare o Cervantes, a la vanguardia, con el espectáculo de danza con la compañía de Marie Chouinard, y autores contemporáneos, como Marguerite Yourcenar y su Memorias de Adriano, uno de los llenos del Festival y de las obras más aplaudidas con Lluís Homar, o Tennessee Williams con Un tranvía llamado deseo. Sus protagonistas, Nathalie Poza y Pablo Derqui, recogieron, precisamente, el premio ex aequo de esta edición del Festival, que empezaba con una noche de fiesta abierta y gratuita con la soprano Pilar Jurado y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que llenó el auditorio del Parque Almansa.

Martínez señala asimismo la presencia de la gran actriz Lola Herrera, que abarrotó dos noches el Teatro de Invierno con Camino a la Meca, y la oportunidad de ver el montaje de Declan Donnellan, experto mundial en Shakespeare, con la producción Los dos hidalgos de Verona, junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Rafael Álvarez, El Brujo, volvió a llenar el auditorio donde no faltó el grupo local, que estrenó La canción de los ausentes, de Juan Antonio Navas. La gran producción del texto de Cervantes, Numancia, cerraba el pasado 21 de agosto el programa por este año.

«Nuestro objetivo es ser un festival de gran formato, con espectáculos en varias sedes y potenciar la calle y las actividades paralelas», ha señalado el director del festival, que también incluyó tres espectáculos de calle y unos concurridos talleres familiares dedicados a Shakespeare y al Quijote.

David Martínez destacó «el enorme valor cultural que aporta el Festival desde hace 55 años, singularizando el turismo del municipio de San Javier por su valor cultural añadido, tanto con el Festival de Teatro, que celebramos en agosto, como con el de Jazz en julio». Martínez subrayó asimismo el motor económico que suponen ambos festivales, catalogados entre los principales festivales de verano en España, por su impacto económico indirecto, del que se beneficia principalmente el sector turístico, hostelero y de servicios del municipio.