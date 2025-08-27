Tras los muros

El paso del tiempo tiene la virtud de ofrecernos una lectura sosegada de nuestros pasos, de saborear aquello que intuíamos y se hizo, tiempo después, realidad; de comprender el hilo indeleble con el que diferentes personas, que aparecen y desaparecen, tejen la trama de nuestra vida. Ahora, que posiblemente me encuentro en el ecuador de la mía –acaso más allá–, me doy cuenta de que el niño que fui vivió una serie de circunstancias y experiencias singulares, no habituales, que a la larga fueron positivas en la proyección del futuro hombre.

Me gusta pensar que un tesoro no siempre se muestra fácilmente, sino que se esconde de alguna manera para salir a nuestro paso cuando estamos preparados, como en esos cuentos infantiles cuyo encuentro con éste es el final de toda una serie de pruebas y aventuras. En la actual avenida murciana de Alfonso X ‘El Sabio’, arteria céntrica por antonomasia de nuestra ciudad, otrora límite medieval de la misma, late uno de esos tesoros.

La primera vez que entré a las entrañas del Real Monasterio de Santa Clara de Murcia debió ser en el año 1994. En aquellas fechas, y durante muchos años, fue abadesa del citado monasterio Dolores García García –Sor María Jesús en la vida consagrada–, mujer valiente y de maneras sencillas, de hablar trabado y brillo inteligente en el mirar. Esta religiosa, oriunda de Lorquí y perteneciente a una familia de numerosos hermanos, fue, como habitualmente la recuerdan las actuales clarisas, la última abadesa de tan histórico cenobio.

Cuento con la amistad de varios de sus numerosos sobrinos, especialmente de Francisco García, e invitado por él estuve, en numerosas ocasiones, ayudando en el mantenimiento del interior de la clausura: recogiendo leña de poda y quitando el polvo a las imágenes de pasillos, coros y locutorios. Estas intromisiones, en tan vedado y sagrado espacio, me permitieron conocer la singularidad y riqueza de este lugar único muchos años antes de su apertura al público. En esos años se trabajaba en la recuperación de los restos medievales pertenecientes al desaparecido Alcázar Menor que cierra, al este, el claustro.

Puedo recordar con nitidez los ojos asombrados de aquel niño que indagaba y archivaba lo que veía, oía y tocaba. Uno de aquellos sábados nos contó la abadesa, junto a la enigmática imagen de Santa Catalina de Bolonia que custodian, la portentosa aparición de una gran alberca central, bajo los cultivos del claustro. Años después conocí a Edelmiro, jefe de la cuadrilla de albañiles que trabajaban en la recuperación, hombre que velaba no sólo por el buen hacer de su oficio, sino también porque el vocabulario de sus hombres nunca perturbara tan sagrado espacio y a sus moradoras.

El conjunto arquitectónico que forma el Real Monasterio no tiene parangón en la Región de Murcia. Sólo alguna de sus partes bastaría para merecer su reconocimiento y estudio, pero la maravilla es su conjunto; esa formación impar, a lo largo de muchos siglos, que ha creado una unidad de gran singularidad y belleza. El origen tenemos que buscarlo en la Murcia islámica, en aquellas tierras que regaba la acequia mayor Aljufía.

Ibn Mardanís –nuestro mítico rey Lobo de las Segundas Taifas– mandaría levantar un palacio de recreo en el siglo XII. Tiempo después volvería a ser reconstruido a una menor escala y son de estas fechas -hacia 1230– la mayoría de los restos actuales. Tras el Tratado de Alcaraz, el complejo palatino será fraccionado, recibiendo parte importante de éste la orden de las hermanas pobres de Santa Clara.

En su interior, conocido es, se alojaron Jaime I, la reina Violante y el mismísimo Rey Sabio en sus estancias en Murcia. Posteriormente, en la bonanza de finales del siglo XV, se acometieron obras nuevas de las que nos quedan el coro alto del templo y la extraordinaria galería de piedra con arcos de torso rebajado y mixtilineos en la zona superior. La actual iglesia y la zona que acoge el museo sacro son ya de época barroca. Pero volvamos a esa gigantesca alberca que es corazón mismo del patio. Su descubrimiento supuso una gran aportación a la Historia de Arte, pues la alberca murciana es preludio del famoso patio del Palacio de Comares, en la Alhambra granadina. Su hallazgo supuso un caso único en la arquitectura peninsular de esa época.

Mientras escribo estas líneas, no puedo sino recordar a aquella mujer hábil que fue capaz de negociar con hombres poderosos del momento y abrir el monasterio para su conservación, sostenimiento en el tiempo y disfrute público. Una mujer que sabía del tesoro que escondían sus muros y se lo mostró, sin saberlo, a un muchacho aprendiz de esteta. Cuando pasen por su exterior no dejen de entrar y recorrer este lugar fascinante, hermosísimo en su música medieval y palaciega, en su silencio claustral, en su oración perenne de historia y vida.