ÓBITO
Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
El intérprete madrileño, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrera en el cine con títulos tan populares como 'La ley del deseo', 'Matador' y 'La herencia Valdemar'
Pedro del Corral
Lo tenía clarísimo. Eusebio Poncela (Madrid, 1945) quería ser actor desde que cumplió tres años. Sintió la llamada tan pronto que, desde el colegio, en su Vallecas natal, decidió formarse. Soñaba con ser el mejor. Una promesa que, pese a trabajar con los grandes Pedro Almodóvar, Imanol Uribe e Carlos Saura, ha mantenido presente hasta el último momento: el actor ha fallecido este miércoles a los 79 años, dejando un legado salpicado de joyas imprescindibles.
Tras graduarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, se formó en el teatro dando voz a clásicos de William Shakespeare, Federico García Lorca y Tennessee Williams. Un trampolín al cine y la televisión, donde alumbró un puñado de títulos clave en la historia del audiovisual patrio.
Empezó a despuntar en 1979 gracias a Arrebato, la cinta de Iván Zulueta: pese a ser un fracaso en taquilla, rápidamente se convirtió en una película de culto. En ella, estrenada durante La Movida madrileña, interpretaba a un cineasta adicto a la heroína que acaba de filmar su último proyecto. No sería la última vez que trabajaría con el director vasco: una década después repetirían en un capítulo de la serie Delirios de amor.
Ahora bien, su época dorada llegó en los 80, con la adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester: junto a Amparo Rivelles, Carlos Larrañaga y Charo López, alcanzó la fama con Los gozos y las sombras. Por aquel entonces, además, protagonizó dos títulos cumbre de la filmografía de Almodóvar: Matador y La ley del deseo.
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Muere un sexagenario al caerse de un barco en alta mar en Lo Pagán
- Ascienden a 21 los hospitalizados por la intoxicación alimentaria en La Manga
- Un juez declara improcedente el despido de siete socorristas de San Javier
- Investigan la muerte a golpes de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia