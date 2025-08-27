Concluye ‘Cine bajo las estrellas’ de La Filmoteca Regional

La Filmoteca de la Región de Murcia Francisco Rabal despide esta semana la experiencia piloto de cine de verano gratuito ‘Cine bajo las estrellas’, celebrada en el Auditorio Parque de Fofó. Desde su inicio el pasado 9 de julio con E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg, más de 13.000 personas han disfrutado de este ciclo impulsado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) y el Ayuntamiento de Murcia.

El programa final arranca este miércoles, a las 21:30 horas, con una dosis de nostalgia ochentera gracias a Karate Kid (1984), de John G. Avildsen. El jueves será el turno de la sección ‘Filmo en familia’, con dos clásicos para todas las edades: El libro de la selva (21.30 horas), de Wolfgang Reitherman, y El mago de Oz (23.00 horas), de Víctor Fleming.

La clausura, el viernes, ofrecerá una velada doble con dos títulos de referencia en la historia del cine: Blade Runner (21.30 horas), de Ridley Scott, y Centauros del desierto (23.15 horas), de John Ford.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, destacó la buena acogida de la iniciativa: «Los espectadores de la Filmoteca regional nos hicieron llegar su deseo de contar con un cine de verano con una programación de calidad. Pusimos en marcha ‘Cine bajo las estrellas’ con películas ochenteras, cine familiar y grandes clásicos, y el público ha respondido».